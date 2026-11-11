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Elindult az évszakváltás a Balatonon
Gazdaság

Elindult az évszakváltás a Balatonon

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Októberben a Balaton minden vizsgált pontján csökkent az algák mennyisége, a tó vize pedig a hónap végére 10 Celsius-fok alá hűlt, derül ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss jelentéséből. A legmagasabb a-klorofill-koncentrációt továbbra is a Keszthelyi-medencében mérték, ahol az érték literenként 13,75 mikrogramm volt. A műholdfelvételek szerint a nyugati és a keleti medencék között nyáron még jelentős különbség őszre számottevően mérséklődött. A nyár végén még tömegesen jelen lévő Raphidiopsis raciborskii október közepére szinte teljesen eltűnt, a nyugati medencékben pedig a zöldalgák és a kovamoszatok is megjelentek. A kutatók szerint mindez azt jelzi, hogy a tó élővilágában megkezdődött az évszakváltás.

Októberben valamennyi vizsgált balatoni helyszínen csökkent az algák mennyisége, miközben a tó vize a hónap végére 10 Celsius-fok alá hűlt – közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A változás az algaközösség összetételében is megjelent: a nyár végén még nagy mennyiségben jelen lévő Raphidiopsis raciborskii október közepére szinte teljesen eltűnt a vízmintákból.

A vízhőmérséklet a szeptember végi 17 fokról október közepére 15 fok környékére csökkent, majd a hónap végére 10 fok alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az algák mennyiségének becslésére használt a-klorofill-koncentráció valamennyi vizsgált helyszínen mérséklődött.

A legmagasabb értéket továbbra is a Keszthelyi-medencében mértük

– írta a kutatóintézet. Itt 13,75 mikrogramm/literes koncentrációt mértek, míg Szigligetnél 9,16, Balatonfűzfőnél 8,61, Zánkánál 7,75, Tihanynál pedig 7,16 mikrogramm/liter volt az érték.

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Az október 28-i Sentinel-2 műholdfelvétel alapján a nyáron még jelentős különbség a Balaton nyugati és keleti medencéinek algamennyisége között őszre számottevően mérséklődött.

A Siófoki-medencében továbbra is a fonalas cianobaktériumok, elsősorban a Planktothrix fajok voltak meghatározóak. A tó nyugati része felé haladva ugyanakkor változatosabb algaközösséget figyeltek meg: Zánkánál, Szigligetnél és Keszthelynél a cianobaktériumok mellett már a zöldalgák és a kovamoszatok is jelentős mennyiségben voltak jelen.

A kutatóintézet szerint ezek a változások azt mutatják, hogy a Balaton vízi élővilágában megkezdődött az évszakváltás.

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