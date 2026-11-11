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Érkeznek a szociális tűzifa-támogatások, összesen öt milliárd forintot oszt szét a kormány
Gazdaság

Érkeznek a szociális tűzifa-támogatások, összesen öt milliárd forintot oszt szét a kormány

Portfolio
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Csaknem ötmilliárd forint szociális tüzelőanyag-támogatást oszt szét a kormány 2628 kistelepülési önkormányzat között. A legnagyobb összeget, több mint 22,1 millió forintot a borsodi Arló kapta, míg a lista végén álló aprófalvak egyenként 66 150 forinthoz jutottak.

Aláírta Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a helyi önkormányzatok 2026. évi szociális tüzelőanyag-támogatásáról szóló döntést – vette észre a Portfolio.

A kormány összesen csaknem öt milliárd forintot osztott fel 2628 kistelepülési önkormányzat között.

A legtöbb forrást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Arló nyerte el, amely több mint 22,1 millió forinthoz jutott.

Ezt követi a szintén borsodi Szendrőlád 19,2 millió forinttal, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszabura 19,2 millió forinttal, valamint a szintén borsodi Encs, ahol több mint 16,2 millió forintos keretet használhatnak fel szociális tűzifa vásárlására.

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A lista végén aprófalvak találhatók, ahol a minimálisan megítélt összeg 66 150 forint volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Teresztenye, a Vas megyei Hegyhátszentmárton, a Veszprém megyei Kékkút és a Zala megyei Márokföld is ennyit kapott.

Az önkormányzatok a helyi rendeletük alapján határozzák meg a pontos jogosultsági kört, kiemelten kezelve az idős, egyedülálló vagy kisgyermekes rászorulókat. A tüzelőt legkésőbb 2027. február 15-ig kell kiszállítani a családoknak.

Mint arról írtunk, a kormány a 2026-2027-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a Szociális Tüzelőanyag Program támogatási keretét.

Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta - a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva - nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak.

A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék- és településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től.

Arról is beszámoltunk, hogy az Országgyűlés elfogadta a tűzifa áfáját csökkentő kormányzati törvényjavaslatot is, melynek mértéke a korábbi 27 helyett a jövőben 5 százalék lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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