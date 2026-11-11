Skócia, Észak-Írország és az Ír Köztársaság hatóságai szintén megerősítették, hogy számos iskolájuk kapott külföldről érkező, fenyegető e-mailt. Ezekben az országokban azonban a hatóságok gyorsan alaptalannak minősítették a riasztásokat, így ott a tanítást sem kellett megszakítani. Olaszországban viszont komoly fennakadásokat okozott a pánikkeltés, mivel a szülőknek félbe kellett hagyniuk a munkájukat, hogy a megrémült gyerekekért siessenek, akiket a tanárok biztonságos helyre kísértek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közölte, hogy a fenyegetések nem jelentettek valós veszélyt, a rendőrség és az illetékes szervek pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.
A Reuters hírügynökség által látott olaszországi elektronikus leveleket egy bizonyos
Mihail Andropov, Mizoginisztán vilajet vezetője
írta alá. Ugyanez a feladó vállalta a felelősséget azokért a bombafenyegetésekért is, amelyeket még pénteken küldtek el különböző írországi és bulgáriai szerkesztőségeknek.
Európai tisztviselők egy része szerint Oroszország állhat a kontinens mindennapi életét megzavaró akciók mögött, válaszul arra, hogy a nyugati államok támogatják Ukrajnát a moszkvai invázióval szemben. Oroszország határozottan tagadja a vádakat, és lejárató kampánnyal vádolja a Nyugatot. Egy másik lehetséges gyanúsított Irán, miután Franciaország kedden bekérette a teheráni nagykövetet, mert azzal vádolta meg a közel-keleti országot, hogy a múlt héten egy kibertámadással több száz szupermarket hűtőrendszerét tették működésképtelenné. Teherán alaptalannak és ellenségesnek nevezte a francia vádakat.
Guido Crosetto olasz védelmi miniszter az Adnkronos hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a szerdai fenyegetések egy teljesen világos stratégia részét képezik, amelynek célja a félelem- és szorongáskeltés. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem minden esetben külföldi államok vagy ellenséges szervezetek állnak a háttérben, hiszen a jelenlegi feszült helyzetet a feltűnési viszketegségben szenvedők és a futóbolondok is kihasználják, hogy rettegést keltsenek egy-egy városban. Antonello Giannelli, az olasz iskolaigazgatók szövetségének vezetője hangsúlyozta, hogy még ha nyilvánvaló vaklármáról van is szó,
nem szabad alábecsülni azoknak az incidenseknek a következményeit, amelyek teljes iskolai közösségeket riasztanak el és bénítanak meg.
Forrás: Reuters
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