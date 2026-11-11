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Fájdalmas lépésre kényszerül az Aldi a brit leányvállalatánál
Gazdaság

Fájdalmas lépésre kényszerül az Aldi a brit leányvállalatánál

Portfolio
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Globális költségcsökkentési programja részeként több száz központi pozíciót szüntet meg brit leányvállalatánál az Aldi. A német tulajdonú diszkontlánc a helyi munkafolyamatok központosításával és kiszervezésével igyekszik mérsékelni a kiadásait, miközben az Egyesült Királyságban egyre élesebb piaci versennyel és lassuló növekedéssel szembesül - jelentette a The Guardian.

A kiskereskedelmi lánc jelenleg az informatikai részlegénél zajló leépítésekről egyeztet, ami akár 150 munkahely megszűnésével is járhat. A lépést nemrég egy 103 fős létszámcsökkentés előzte meg a pénzügyi és adminisztrációs területen, emellett közel húsz beszerzési igazgatótól is megváltak. Az üzletekben dolgozókat nem érinti a döntés, ugyanakkor néhány magasan fizetett regionális vezetői pozíciót megszüntettek, a közeljövőben pedig a bérszámfejtésen is hasonló egyeztetések indulnak.

A költségcsökkentés mértékét jól jelzi, hogy a warwickshire-i központban még a kölcsönzött takarítók munkaidejét is visszavágták.

A leépítések hátterében az áll, hogy az Aldi egyre több feladatot von össze központilag, így az egyes országokban kevesebb munkavállalóra van szüksége. A vállalat a pénzügyi, beszerzési és adminisztrációs munkaköröket többek között Indiába szervezi ki a mesterséges intelligencia vállalati integrációjával foglalkozó Genpact nevű céggel kötött megállapodás keretében. Az egyik érintett dolgozó rövidlátónak nevezte a döntést, amely szerinte jól mutatja, hogy a felső vezetés teljesen elszakadt a valóságtól.

A vállalat szóvivője azzal indokolta az átszervezést, hogy a nemzetközi működés folyamatos felülvizsgálatára és a globális méretgazdaságosság kihasználására van szükség ahhoz, hogy továbbra is verhetetlen árakat tudjanak biztosítani a vásárlóknak. Hozzátette, hogy a változtatásokat fokozatosan, a megfelelő konzultációk után vezetik be, és minden támogatást megadnak az érintetteknek. A cég hangsúlyozta, hogy idén eddig 300 millió fontot fordítottak 900 termék árának csökkentésére a brit piacon.

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A diszkontlánc azért is kényszerül költségfaragásra, mert az Egyesült Királyságban nehezen tudja tartani a korábbi növekedési ütemét. A legfrissebb iparági adatok szerint a vizsgált tizenkét hetes időszakban az Aldi forgalma mindössze 0,4 százalékkal bővült, miközben a piaci részesedése éves összevetésben 0,1 százalékponttal csökkent. Noha a lánc a piacon egyedüliként átlagosan 0,1 százalékkal mérsékelte az egységárait, egyre komolyabb kihívást jelentenek számára a hagyományos szupermarketek. Utóbbiak az alapvető élelmiszereknél már felveszik vele az árversenyt, miközben jóval szélesebb áruválasztékot kínálnak.

Az Aldi lépése egyáltalán nem egyedi a brit kiskereskedelmi szektorban, ahol idén sorra jelentették be a hasonló leépítéseket. Tavasszal a Morrisons és a Sainsbury's is több száz központi állást számolt fel, a Tesco pedig a pékségei működésének átalakítása miatt vált meg hasonló számú dolgozótól. Nyáron az Asda közölte, hogy a logisztikai folyamatok fokozott automatizálása miatt akár ezer munkahely is veszélybe kerülhet.

Itthon az Aldi nemrég jelentette be, hogy visszatérnek a "hard diszkont" modellhez:

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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