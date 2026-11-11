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Fontos döntést hoztak a kórházban ragadt csecsemőkről: új rendszer indul Magyarországon
Gazdaság

Fontos döntést hoztak a kórházban ragadt csecsemőkről: új rendszer indul Magyarországon

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Érzelmi támogatást kapnak azok a csecsemők, akik szülői felügyelet nélkül rekednek a kórházakban.  A Gyurkó Szilvia államtitkár vezette új szakmai testület ezért útmutatót adott ki, amely rögzíti, milyen feltételekkel segíthetnek civil szervezetek és önkéntesek. Felkészítőjük a Nevetnikék Alapítvány lesz.

Országos szinten egységesítik a kórházakban rekedt, szülői felügyelet nélkül maradt csecsemők érzelmi támogatását. Az újonnan felállt Szakmai Tanácsadó és Koordinációs Testület Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár vezetésével szakmai útmutatót adott ki, amely meghatározza a civil szervezetek és az önkéntesek bekapcsolódásának feltételeit – vettük észre

Mint írták, a statisztikák szerint a hazai egészségügyi intézményekben – szociális vagy gyermekvédelmi okok miatt – átlagosan hónapokat, 2026 első felének adatai alapján csaknem 105 napot kénytelenek eltölteni a csecsemők, mielőtt bekerülnének a gyermekvédelmi rendszerbe, illetve átszállítanák őket a számukra kijelölt gondozási helyre.

Az egészségügyi ellátást és az alapvető fizikai gondozást a kórházi személyzet biztosítja, de a leterheltség miatt kevés idő jut arra a személyes törődésre, amely elengedhetetlen a csecsemőkori biztonságos kötődés kialakulásához.

Ennek hiányában súlyos tünetek (érzelmi depriváció, fejlődési elakadás) léphetnek fel.

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A programban részt vevő önkéntesekre szigorú feltételek vonatkoznak. A kötelező hatósági erkölcsi bizonyítvány mellett a jelölteknek többlépcsős pszichológiai alkalmassági vizsgálaton (előszűrés, tesztek, motivációs interjú, csoportos helyzetgyakorlat) kell megfelelniük a megmentő-komplexus vagy az érzelmi instabilitás kiszűrése érdekében. A nagykorú önkéntesek 30 órás (20 óra elméleti és 10 óra gyakorlati) képzésen tanulják meg a kötődéselmélet, a higiénia, az infekciókontroll, az invazív eszközök felismerése és a vészhelyzeti protokollok (BLS) alapjait.  

Csak kiegészítő érzelmi és szociális támogatást nyújtanak (ölbe vétel, ringatás, játék), szakképesítéshez kötött ápolói feladatot nem végezhetnek, és szigorú titoktartási, valamint fényképezési tilalom vonatkozik rájuk.  

A testület a pécsi Nevetnikék Alapítványt jelölte ki 5 évre a programban részt vevő civil szervezetek képzőinek szűrésére és felkészítésére.

A cél, hogy egyetlen kórházban rekedt gyermek se maradjon érzelmi támasz nélkül, és minden érintett számára biztosított legyen a folyamatosan jelen lévő, elkötelezett önkéntes támogatás.

Szeptemberben írtunk az alapvető jogok biztosának lesújtó jelentéséről, amelyből többek között kiderült: egyszerre kevés a ténylegesen használható nevelőszülői férőhely, területileg rosszul oszlanak el az intézményi kapacitások, lassú lehet a gyámhatósági ügyintézés, alulfinanszírozott az ellátás, miközben a megelőző szociális ellátások is több helyen hiányosak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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