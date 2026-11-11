Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió

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Bár tavasz óta valamelyest lassult a magyar kiskereskedelem bővülése, a forgalom szeptemberben és az év első kilenc hónapjában is 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez gyorsabb növekedés a 2024-ben és 2025-ben mért 2,9 százaléknál. Az elmúlt években a háztartások teljes fogyasztása tartósan gyorsabban nőtt a hagyományos kiskereskedelmi boltok forgalmánál, mert a vásárlók egyre többet költöttek szolgáltatásokra, a Temuhoz hasonló platformok pedig jelentős forgalmat vittek el a kiskereskedelmi statisztikákban megjelenő webáruházaktól. Idén azonban a két mutató növekedési üteme már jóval közelebb került egymáshoz. A magyar kiskereskedelem a 2019-es szintjéhez mérve mostanra kicsit jobban áll, mint az EU egésze, a lengyel, a román, a bolgár és a horvát piac viszont jóval nagyobb lendülettel bővült a hazainál.

A 2025 végi és 2026 eleji lendületes növekedést követően tavasz óta valamelyest lassult a magyar kiskereskedelem bővülése. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szezonális és naptárhatástól megtisztított adatai szerint az elmúlt hónapokban a forgalom emelkedése és visszaesése váltotta egymást, a hosszabb távú trend azonban továbbra is növekvő.

Bár a KSH és az Eurostat is 2021-et használja bázisévként a kiskereskedelemi változások megmutatásához, ez nem a legszerencsésebb évválasztás, hiszen tele van "statisztikai zajjal" a koronavírus-járvány miatt. Mi ezért az Eurostat szezonálisan és naptárhatással igazított adatát átszámoltuk 2019-es bázisra. Ezen jól látszik a járvány hatása 2020-ban, a visszapattanás, majd az inflációs sokk okozta bezuhanás.

Éves összehasonlításban is látszik a növekedés, a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és az év első kilenc hónapjában is ugyanekkora növekedést mért a KSH. Ez gyorsabb bővülést jelent a 2024-ben és 2025-ben egyaránt regisztrált 2,9 százalékos éves növekedésnél.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 06. Megugrott a forgalom a magyar boltokban

Mindez azért fontos, mert az elmúlt évek egyik érdekes jelensége volt, hogy

a háztartások fogyasztása tartósan gyorsabban bővült, mint amit a boltok forgalma mutatott.

A legfontosabb tényező a fogyasztás szerkezetének átalakulása volt. A KSH adatai szerint a szolgáltatások aránya a háztartások hazai fogyasztási kiadásain belül a 2019-es 46,4 százalékról 2025-re 48,9 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a nem tartós termékek, köztük az élelmiszerek és más napi fogyasztási cikkek részaránya 39,6 százalékról 37 százalékra csökkent.

A szolgáltatások előretörése különösen a koronavírus-járvány utáni időszakban volt látványos. A korlátozások feloldását követően jelentősen megugrott a vendéglátás, az utazás, a szabadidős programok és más szolgáltatások iránti kereslet.

A szolgáltatások mellett ott volt a Temu és társainak megjelenése, amely óriási volument vitt el a magyar és európai webáruházaktól és nem biztos, hogy a KSH a teljes forgalomra rálátott. Ez az uniós vámoknak köszönhetően vélhetően csökken és csökkeni fog a jövőben is.

A fogyasztási döntéseket emellett a megtakarítási hajlandóság változása is befolyásolta. A magas inflációs időszak után a háztartások egy része óvatosabbá vált, és a javuló jövedelmi helyzet nem eredményezett azonnal ugyanakkora fogyasztásnövekedést

Mostanra szűkült a különbség

A 2026-os adatok alapján ugyanakkor a lakossági fogyasztás és a kiskereskedelem növekedési üteme már jóval közelebb került egymáshoz. A második negyedévben a háztartások fogyasztási kiadásainak volumene éves alapon 4,5 százalékkal nőtt, a Magyarország területén megvalósuló fogyasztás pedig 4,8 százalékkal emelkedett. Ezen belül a szolgáltatások fogyasztása 4,2 százalékkal bővült.

Ehhez képest a kiskereskedelmi forgalom az év első kilenc hónapjában 4,3 százalékos növekedést mutatott. Bár a két adat eltérő időszakra vonatkozik, a korábbi jelentős különbség most már jóval kevésbé szembetűnő.

Behoztuk a lemaradást

Mostanra a magyar kiskereskedelem saját, 2019-es teljesítményéhez képest jobb helyzetben van mint az EU egésze, bár jelentős különbség nincs. Az uniós kiskereskedelem - már csak méreténél fogva is - nem élt át olyan inflációs sokkot mint a magyar.

A visegrádi országok kiskereskedelmében 2019 óta alapvetően hasonló folyamatok játszódtak le, Lengyelország azonban látványosan különutas pályát járt be. Ehhez hozzájárult az erős lengyel munkaerőpiac, a járvány alatt felhalmozott megtakarítások felhasználása, valamint a háztartások vásárlóerejét védő állami intézkedések. A lengyel kormány 2022-ben többek között nullára csökkentette az alapvető élelmiszerek áfáját, az üzemanyagokét pedig 23-ról 8 százalékra mérsékelte.

A fogyasztást az ukrán menekültek érkezése is támogatta:

2022 szeptemberében mintegy 1,4 millió ukrán állt ideiglenes védelem alatt Lengyelországban, jelenlétük pedig elsősorban az alapvető fogyasztási cikkek keresletét növelte. A lengyel gazdaság ráadásul nagyobb belső piaccal rendelkezik, és kevésbé függ a külkereskedelemtől, mint a másik három visegrádi ország.

Magyarországon ezzel szemben a kiskereskedelmi forgalom 2022-es kiugrását jelentős visszaesés követte. Az előbbihez hozzájárultak az országgyűlési választás előtt folyósított állami juttatások, köztük a 13. havi nyugdíj, a családosok szja-visszatérítése és a fegyverpénz, amelyek átmenetileg jelentős többletjövedelmet biztosítottak a háztartásoknak. A fogyasztási lendület azonban nem bizonyult tartósnak: a gyorsuló infláció és a reálkeresetek csökkenése 2023-ban 7,7 százalékos visszaesést okozott a kiskereskedelmi forgalomban. Lengyelországban eközben a korábban elért magasabb forgalmi szint nagyrészt fennmaradt, így a két ország közötti különbség jelentősen megnőtt.

Horvát, román, bolgár piac

A román, a bolgár és a horvát piacon sokkal gyorsabban nőtt a kiskereskedelem mint itthon. Az okok különbözőek.

Romániában a kiskereskedelem gyorsabb növekedését elsősorban a háztartások jövedelmének jelentős emelkedése támogatta. Ebben a bérek, különösen a közszférában végrehajtott béremelések mellett a nyugdíjak és a szociális juttatások növelése is szerepet játszott. Ugyanakkor amikor a költségvetési és a folyó fizetési mérleg hiánya megemelkedett, akkor a román kormány megszorító intézkedéseket vezetett be, többek között befagyasztotta a közszféra béreit és a nyugdíjakat, valamint adóemelésekről döntött, ami a kiskereskedelem növekedését is visszafogta. Ezt láthatjuk 2025 magasságában és utána.

Bulgáriában a lakossági vásárlóerő gyors felzárkózása állt a kiskereskedelem erősödése mögött. Az ország alacsonyabb jövedelmi szintről indult, de az elmúlt években jelentős reálbér-emelkedést, foglalkoztatásbővülést és növekvő szociális juttatásokat tapasztalt. A felzárkózás mértékét mutatja, hogy az Eurostat tényleges egyéni fogyasztást mérő mutatója alapján Bulgária az uniós átlag 60 százalékáról 77 százalékára jutott 2019 és 2025 között, miközben Magyarország 66-ról 73 százalékra lépett előre.

Horvátországban a bérek és a foglalkoztatás növekedése mellett a turizmus is hozzájárult a kiskereskedelem erőteljesebb bővüléséhez. A külföldi látogatók vásárlásai ugyanis a horvát kiskereskedelmi statisztikában is megjelennek, így a járvány utáni turisztikai fellendülés közvetlenül támogatta a boltok forgalmát. Emellett a 2024–2025-ös időszakban a gyors bérnövekedés és a javuló foglalkoztatás ösztönözte a lakossági fogyasztást, miközben az uniós helyreállítási források és a földrengés utáni újjáépítési beruházások is hozzájárultak a gazdasági növekedéshez.

Összességében a magyar kiskereskedelem mára ledolgozta a koronavírus-járvány és az inflációs sokk okozta visszaesést, az elmúlt évek azonban jelentős növekedési lehetőségtől fosztották meg az ágazatot. Miközben a hazai boltok forgalma hosszú idő után ismét tartósabban emelkedik, több régiós versenytársunk már jóval magasabb szintre jutott a járvány előtti állapothoz képest. A magyar kiskereskedelem tehát kilábalt a válságból, de a régiós felzárkózásban lemaradt. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy a javuló vásárlóerő képes-e tartós növekedést biztosítani, vagy a mostani élénkülés csupán az elvesztett évek utáni helyreállításnak bizonyul.

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