Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió

A 2025 végi és 2026 eleji lendületes növekedést követően tavasz óta valamelyest lassult a magyar kiskereskedelem bővülése. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szezonális és naptárhatástól megtisztított adatai szerint az elmúlt hónapokban a forgalom emelkedése és visszaesése váltotta egymást, a hosszabb távú trend azonban továbbra is növekvő.
Bár a KSH és az Eurostat is 2021-et használja bázisévként a kiskereskedelemi változások megmutatásához, ez nem a legszerencsésebb évválasztás, hiszen tele van "statisztikai zajjal" a koronavírus-járvány miatt. Mi ezért az Eurostat szezonálisan és naptárhatással igazított adatát átszámoltuk 2019-es bázisra. Ezen jól látszik a járvány hatása 2020-ban, a visszapattanás, majd az inflációs sokk okozta bezuhanás.
Éves összehasonlításban is látszik a növekedés, a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és az év első kilenc hónapjában is ugyanekkora növekedést mért a KSH. Ez gyorsabb bővülést jelent a 2024-ben és 2025-ben egyaránt regisztrált 2,9 százalékos éves növekedésnél.
Mindez azért fontos, mert az elmúlt évek egyik érdekes jelensége volt, hogy
a háztartások fogyasztása tartósan gyorsabban bővült, mint amit a boltok forgalma mutatott.
A legfontosabb tényező a fogyasztás szerkezetének átalakulása volt. A KSH adatai szerint a szolgáltatások aránya a háztartások hazai fogyasztási kiadásain belül a 2019-es 46,4 százalékról 2025-re 48,9 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a nem tartós termékek, köztük az élelmiszerek és más napi fogyasztási cikkek részaránya 39,6 százalékról 37 százalékra csökkent.
A szolgáltatások előretörése különösen a koronavírus-járvány utáni időszakban volt látványos. A korlátozások feloldását követően jelentősen megugrott a vendéglátás, az utazás, a szabadidős programok és más szolgáltatások iránti kereslet.
A szolgáltatások mellett ott volt a Temu és társainak megjelenése, amely óriási volument vitt el a magyar és európai webáruházaktól és nem biztos, hogy a KSH a teljes forgalomra rálátott. Ez az uniós vámoknak köszönhetően vélhetően csökken és csökkeni fog a jövőben is.
A fogyasztási döntéseket emellett a megtakarítási hajlandóság változása is befolyásolta. A magas inflációs időszak után a háztartások egy része óvatosabbá vált, és a javuló jövedelmi helyzet nem eredményezett azonnal ugyanakkora fogyasztásnövekedést
Mostanra szűkült a különbség
A 2026-os adatok alapján ugyanakkor a lakossági fogyasztás és a kiskereskedelem növekedési üteme már jóval közelebb került egymáshoz. A második negyedévben a háztartások fogyasztási kiadásainak volumene éves alapon 4,5 százalékkal nőtt, a Magyarország területén megvalósuló fogyasztás pedig 4,8 százalékkal emelkedett. Ezen belül a szolgáltatások fogyasztása 4,2 százalékkal bővült.
Ehhez képest a kiskereskedelmi forgalom az év első kilenc hónapjában 4,3 százalékos növekedést mutatott. Bár a két adat eltérő időszakra vonatkozik, a korábbi jelentős különbség most már jóval kevésbé szembetűnő.
Behoztuk a lemaradást
Mostanra a magyar kiskereskedelem saját, 2019-es teljesítményéhez képest jobb helyzetben van mint az EU egésze, bár jelentős különbség nincs. Az uniós kiskereskedelem - már csak méreténél fogva is - nem élt át olyan inflációs sokkot mint a magyar.
A visegrádi országok kiskereskedelmében 2019 óta alapvetően hasonló folyamatok játszódtak le, Lengyelország azonban látványosan különutas pályát járt be. Ehhez hozzájárult az erős lengyel munkaerőpiac, a járvány alatt felhalmozott megtakarítások felhasználása, valamint a háztartások vásárlóerejét védő állami intézkedések. A lengyel kormány 2022-ben többek között nullára csökkentette az alapvető élelmiszerek áfáját, az üzemanyagokét pedig 23-ról 8 százalékra mérsékelte.
A fogyasztást az ukrán menekültek érkezése is támogatta:
2022 szeptemberében mintegy 1,4 millió ukrán állt ideiglenes védelem alatt Lengyelországban, jelenlétük pedig elsősorban az alapvető fogyasztási cikkek keresletét növelte. A lengyel gazdaság ráadásul nagyobb belső piaccal rendelkezik, és kevésbé függ a külkereskedelemtől, mint a másik három visegrádi ország.
Magyarországon ezzel szemben a kiskereskedelmi forgalom 2022-es kiugrását jelentős visszaesés követte. Az előbbihez hozzájárultak az országgyűlési választás előtt folyósított állami juttatások, köztük a 13. havi nyugdíj, a családosok szja-visszatérítése és a fegyverpénz, amelyek átmenetileg jelentős többletjövedelmet biztosítottak a háztartásoknak. A fogyasztási lendület azonban nem bizonyult tartósnak: a gyorsuló infláció és a reálkeresetek csökkenése 2023-ban 7,7 százalékos visszaesést okozott a kiskereskedelmi forgalomban. Lengyelországban eközben a korábban elért magasabb forgalmi szint nagyrészt fennmaradt, így a két ország közötti különbség jelentősen megnőtt.
Horvát, román, bolgár piac
A román, a bolgár és a horvát piacon sokkal gyorsabban nőtt a kiskereskedelem mint itthon. Az okok különbözőek.
Romániában a kiskereskedelem gyorsabb növekedését elsősorban a háztartások jövedelmének jelentős emelkedése támogatta. Ebben a bérek, különösen a közszférában végrehajtott béremelések mellett a nyugdíjak és a szociális juttatások növelése is szerepet játszott. Ugyanakkor amikor a költségvetési és a folyó fizetési mérleg hiánya megemelkedett, akkor a román kormány megszorító intézkedéseket vezetett be, többek között befagyasztotta a közszféra béreit és a nyugdíjakat, valamint adóemelésekről döntött, ami a kiskereskedelem növekedését is visszafogta. Ezt láthatjuk 2025 magasságában és utána.
Bulgáriában a lakossági vásárlóerő gyors felzárkózása állt a kiskereskedelem erősödése mögött. Az ország alacsonyabb jövedelmi szintről indult, de az elmúlt években jelentős reálbér-emelkedést, foglalkoztatásbővülést és növekvő szociális juttatásokat tapasztalt. A felzárkózás mértékét mutatja, hogy az Eurostat tényleges egyéni fogyasztást mérő mutatója alapján Bulgária az uniós átlag 60 százalékáról 77 százalékára jutott 2019 és 2025 között, miközben Magyarország 66-ról 73 százalékra lépett előre.
Horvátországban a bérek és a foglalkoztatás növekedése mellett a turizmus is hozzájárult a kiskereskedelem erőteljesebb bővüléséhez. A külföldi látogatók vásárlásai ugyanis a horvát kiskereskedelmi statisztikában is megjelennek, így a járvány utáni turisztikai fellendülés közvetlenül támogatta a boltok forgalmát. Emellett a 2024–2025-ös időszakban a gyors bérnövekedés és a javuló foglalkoztatás ösztönözte a lakossági fogyasztást, miközben az uniós helyreállítási források és a földrengés utáni újjáépítési beruházások is hozzájárultak a gazdasági növekedéshez.
Összességében a magyar kiskereskedelem mára ledolgozta a koronavírus-járvány és az inflációs sokk okozta visszaesést, az elmúlt évek azonban jelentős növekedési lehetőségtől fosztották meg az ágazatot. Miközben a hazai boltok forgalma hosszú idő után ismét tartósabban emelkedik, több régiós versenytársunk már jóval magasabb szintre jutott a járvány előtti állapothoz képest. A magyar kiskereskedelem tehát kilábalt a válságból, de a régiós felzárkózásban lemaradt. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy a javuló vásárlóerő képes-e tartós növekedést biztosítani, vagy a mostani élénkülés csupán az elvesztett évek utáni helyreállításnak bizonyul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Radikális lépésre szánta el magát Európa legerősebb országa: kitiltanak bizonyos drónokat, itt az indoklás
Potenciális biztonsági kockázatnak minősülnek.
Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió
Mi történt a kiskereskedelemben?
Kimondta a republikánus képviselő: süllyedő hajó a Republikánus Párt, ahol mindenki a fedélzeten marad
A Titanichoz hasonlította Massie saját pártját.
Fordulat: Putyin kész tárgyalóasztalhoz ülni az európai nagyhatalom vezetőjével
Akár már decemberben.
Annyi eső érkezik, hogy biztosra veszik egy tiszai árhullám kialakulását
Közepes méretű lesz.
Hatalmas a roham a magyar ipari ingatlanokért: az autóipari óriások fűtik a piacot
Megugrott a kereslet az ipari ingatlanok iránt az első kilenc hónapban a CBRE adatai szerint.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.