Gyökeres változásokat javasolt a Nemzeti Választási Iroda: megszűnhet az aláírásgyűjtés és a körzetek átrajzolása, jöhet az online szavazás is

A választások tisztaságának biztosítása és a csalások visszaszorítása érdekében

az NVI drasztikusan korlátozná vagy teljesen megszüntetné a papíralapú ajánlásgyűjtést.

A javaslat szerint a választók a jövőben elektronikusan, például a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) vagy az Ügyfélkapu segítségével támogathatnák a jelölteket és a népszavazási kezdeményezéseket. Ez a lépés véget vetne az úgynevezett kamupártok régóta bevett gyakorlatának, az ajánlóívek másolásának, az elhunytak adatainak felhasználásának és az illegális adatkereskedelemnek.

Az egyszerűsítés és a digitalizáció jegyében felmerült az elektronikus, illetve online szavazás bevezetése is, amelyhez a technológiai alapok már rendelkezésre állnak az állami rendszerekben. Bár a társadalmi felkészültség még kérdéseket vet fel, az e-szavazás csökkenti a költségeket, felgyorsítja az eredményközlést, és kiküszöböli a kézi kitöltésből fakadó hibákat, valamint az érvénytelen voksokat.

Ezen felül az NVI bevezetné az úgynevezett "korai szavazást" is, amely lehetővé tenné, hogy a választók már a hivatalos választási napot megelőző héten leadhassák voksukat a helyi választási irodákban, tehermentesítve ezzel az átjelentkezéses és a mozgóurnás rendszert. Költséghatékonysági okokból javasolják továbbá, hogy azokon a településeken, ahol csak egyetlen jelölt indul a posztért, a jövőben szavazás megtartása nélkül, automatikusan kiadhassák a mandátumot.

A javaslatcsomag kiemelten foglalkozik a korábbi kormánypárt által elfogadott, egyenlőtlenségeket szülő szabályok korrekciójával.

Az NVI egységesítené a külföldön tartózkodók szavazását, megszüntetve azt a régóta kritizált helyzetet, amelyben a határon túli kettős állampolgárok kényelmesen, levélben voksolhatnak, míg a külföldön dolgozó vagy élő, magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgároknak esetenként ezer kilométereket kell utazniuk egy-egy külképviseletre. Az iroda mindenkire azonos szabályokat alkalmazna, akár a levélszavazás kiterjesztésével, akár a szavazási módok közötti szabad választás biztosításával, egyúttal szigorítaná a regisztráció érvényességi idejét.

Szintén visszavonnák azt a 2021-es törvénymódosítást, amely a fiktív lakcímbejelentések dekriminalizálásával gyakorlatilag legalizálta a tömeges voksturizmust a billegő körzetekben. Az NVI visszaállítaná azt a garanciális feltételt, hogy a szavazáshoz ténylegesen is az adott lakcímen kelljen életvitelszerűen élni. Emellett

a szervezet kivenné az Országgyűlés kezéből az egyéni választókerületek határainak meghúzását,

így a jövőben a politikai érdekeket kizárva, szakmai alapon az NVI végezné el a demográfiai változások miatti körzetátrajzolásokat.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi elmarasztaló ítéletével összhangban a szervezet sürgeti a nemzetiségi választási szabályok újragondolását is. A jelenlegi rendszerben a nemzetiségi névjegyzékbe regisztrálók elveszítik a jogukat arra, hogy országos pártlistára szavazzanak. Ez a szabályozás az áprilisi választásokon is több tízezer voks érdemi elvesztését eredményezte, ráadásul több településen tömegesen regisztráltak embereket a tudtuk nélkül a nemzetiségi névjegyzékbe, megfosztva őket a pártokra való szavazás lehetőségétől.

A kampányszabályok szigorítása és egyértelműsítése is hangsúlyos szerepet kap a tervezetben.

Az NVI jogszabályban rögzítené a kampányidőszakban osztogatott ajándékok és juttatások mértékét, és egyértelmű törvényi tilalmat vezetne be a 16 év alatti gyermekek adatainak és képmásának kampánycélú felhasználására. A politikai reklámtevékenység szabályozását és szankcionálását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hatáskörébe utalnák. A szavazásnapi visszaélések – például a láncszavazás vagy a választók megfélemlítése – megelőzése érdekében pedig a jövőben megtiltanák, hogy a pártok által delegált szavazatszámláló bizottsági tagok segítőként kísérjék be a választókat a szavazófülkébe.

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