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Hármas karambol miatt zárták le a magyar főutat: többen megsérültek
Gazdaság

Hármas karambol miatt zárták le a magyar főutat: többen megsérültek

MTI
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Lezárták baleset miatt a 45-ös főutat Szentes és Hódmezővásárhely között szerda délután - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére.

Vad Róbert elmondta, a főút 35-ös kilométerénél eddig ismeretlen okból három személygépkocsi összeütközött.

A balesetben mindhárom járműben sérültek meg utasok.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt lezárták, a rendőrök elterelik a forgalmat - tudatta az alezredes.

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