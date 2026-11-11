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Készül a nagy fordulat a magyar boltokban: bármikor megváltozhat a termékek ára
Gazdaság

Készül a nagy fordulat a magyar boltokban: bármikor megváltozhat a termékek ára

Portfolio
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Bár az Egyesült Államokban már bevett gyakorlat, a hazai élelmiszerboltokban egyelőre csak a közeli lejáratú termékeknél találkozhatunk a dinamikus, algoritmusok által vezérelt árazással. A kereskedelmi szövetségek szerint az árrésstop napokon belül várható kivezetése szabadabb utat nyit a piaci folyamatoknak, így idővel a magyar vásárlóknak is fel kell készülniük a kereslethez és a készletekhez igazodó, gyorsan változó árakra, jóllehet a rendszer széles körű hazai bevezetése még várat magára - írta meg a Pénzcentrum.

Dinamikus árazásnak nevezzük azt a gyakorlatot, amikor egy termék ára rövid időn belül, szoftveres algoritmusok alapján módosul, figyelembe véve például az aktuális keresletet, a napszakot vagy a versenytársak lépéseit.

Ezt a módszert a magyar vásárlók a repülőjegyek, a szállodai szobák vagy éppen a síbérletek esetében már jól ismerik.

A tengerentúlon a nagy élelmiszerláncok már sikerrel alkalmazzák a rendszert, Magyarországon azonban ez egyelőre kimerül az ételmentő alkalmazásokban és a zárás előtt leértékelt romlandó áruk értékesítésében.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) szerint a hazai élelmiszer-kereskedelembe is biztosan megérkezik az új módszer, ám ehhez a technológiai háttér önmagában még nem elegendő. Bár a másodpercek alatt frissíthető elektronikus polccímkék már több hazai üzletben is megjelentek, Neubauer Katalin főtitkár rámutatott arra, hogy a sikerhez elengedhetetlen egy olyan alkalmazás is, amellyel a kereskedő közvetlenül meg tudja szólítani a vásárlót. Ennek alapjai már itthon is formálódnak, hiszen a legtöbb nagy áruházlánc az elmúlt években modern, digitális kuponokat és személyre szabott ajánlatokat kínáló törzsvásárlói applikációkat fejlesztett ki.

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A megoldás hazai elterjedését eddig lassították a szabadpiaci mechanizmusokat korlátozó állami beavatkozások. A helyzet azonban gyorsan változik, miután az Országgyűlés a múlt héten, november 4-én kezdte tárgyalni az árrésstop megszüntetéséről szóló javaslatot. Mivel a korlátozás a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon hatályát veszti, a hazai élelmiszerárak napokon belül ismét szabadabban mozoghatnak. A rendszer teljes átláthatatlanságától ugyanakkor nem kell tartani, mert a legnagyobb láncoknak továbbra is jelenteniük kell az áraikat az online Árfigyelő rendszerbe, így a gyakori módosítások a nyilvánosság számára is követhetők maradnak.

A nemzetközi áruházláncokat tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) egyelőre csak figyeli a külföldi tapasztalatokat és a bevált gyakorlatokat. Az biztos, hogy a dinamikus árazás bevezetése hatalmas technológiai beruházást igényel,

így ez elsősorban a nagy láncok kiváltsága lesz, kezdetben valószínűleg leginkább az online értékesítésben.

A kisebb, helyi boltoknak nem is ezen a téren érdemes versenyezniük, hiszen számukra a minőségi, személyes kiszolgálás, a vásárlói igények helyi ismerete és a kiszámítható, stabil árazás jelentheti a legnagyobb versenyelőnyt a jövőben.

Bár a tej és a kenyér ára egyelőre nem fog óráról órára változni a magyar boltokban, a jogi környezet már készül az új korszakra. Az uniós szabályozás nem tiltja a dinamikus árazást, de a személyre szabott, automatizált árképzés tényét már most is jelezni kell a fogyasztóknak. Az előírások pedig tovább szigorodhatnak, hiszen az Európai Bizottság éppen most, november közepén mutatja be a digitális tisztességről szóló új jogszabálytervezetét, amely az Európai Parlament korábbi kérésének megfelelően a dinamikus árazás korlátozását is érintheti.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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