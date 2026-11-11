Készülődik a fordulat a fővárosi közlekedésben: itt a konkrét menetrend

Friss kormányhatározat jelent meg a BKK regionálissá alakításáról, ami alapján már a folyamat konkrét menetrendjéről is döntött a kormány. A megállapodást napokon belül megkötik a fővárossal, a BKK 50 százalékának megvásárlásához szükséges mintegy 2 milliárd forintról Kármán András pénzügyminiszternek kell gondoskodnia.

A friss határozat szerint a kormány egyetért a fővárosi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások integráltabb és hatékonyabb ellátásával.

Ennek érdekében felhívta a közlekedési és beruházási minisztert, hogy a Fővárosi Önkormányzattal, az OKK-val és a BKK-val kössön megállapodást a közös közlekedésszervező létrehozásáról.

A megállapodás megkötésére rendkívül közeli határidőt szabtak: 2026. november 15-ét. A szükséges jogszabályi feltételekről szóló kormány-előterjesztést pedig 2026. november 30-áig kell elkészíteni.

A szűk határidő úgy tűnik, hogy tartható lesz: csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírják a regionális BKK létrehozásáról szóló együttműködési megállapodást, amit követően délután sajtótájékoztatót tartanak.

A határozat megerősíti azt is, hogy az OKK-nak a BKK zártkörű alaptőke-emelése keretében kibocsátott új részvények névértéken történő átvételével kell 50 százalékos tulajdonrészt szereznie a BKK-ban. Ennek határideje 2026. december 31.

A tranzakcióhoz a kormány 1,98 milliárd forint forrást biztosít. A pénzügyminiszternek gondoskodnia kell ennek rendelkezésre állásáról, a közlekedési és beruházási miniszternek pedig intézkednie kell az OKK tőkéjének ugyanekkora összegű megemeléséről.

A kormányhatározat arra is kitér, hogy 2027-től évente be kell tervezni és biztosítani kell a közös közlekedésszervező állami finanszírozásához szükséges költségvetési forrásokat. Ennek pontos összege egyelőre nem derül ki a határozatból.

A BKK átalakításának tervéről, és az azzal kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlésen kialakult vitáról a lentebbi cikkekben írtunk bővebben. A közgyűlés végül megszavazta a tervet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka