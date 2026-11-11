Korábban visszadobták a kinevezését, most dandártábornok lett a katonai titkosszolgálat vezetője

Dandártábornokká nevezte ki Szuvák Attilát, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgatóját Baka András köztársasági elnök – derül ki a szerda este megjelent Magyar Közlönyből. Szuvák tábornoki kinevezését augusztusban még visszaküldte a Sándor-palota, jogi akadályokra hivatkozva. A mostani határozat alapján Kovács Krisztián, a szolgálat hírszerző főigazgató-helyettese is dandártábornoki rendfokozatot kapott.

Szuvákot Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter jelölte a katonai hírszerzésért és elhárításért felelős szolgálat élére. Az akkor ideiglenes államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes hivatala augusztusban azért nem írta alá a tábornoki kinevezését, mert a 2023-ban nyugdíjazott ezredes hivatásos állományba történő visszavétele és előléptetése egyszerre történt volna meg. A köztársasági elnök hivatala szerint előbb a szolgálati jogviszonyát kellett rendezni.

Szuvák főigazgatói jelölését szeptemberben az Országgyűlés nemzetbiztonsági, valamint honvédelmi és rendvédelmi bizottsága is támogatta. Személye körül ugyanakkor szakmai viták alakultak ki: a HVG névtelen katonai és nemzetbiztonsági forrásai vezetői tapasztalatát és alkalmasságát is megkérdőjelezték.

A KNBSZ hivatalos honlapján Szuvák már főigazgatóként szerepel.

A november 11-i államfői határozat a korábban vitatott tábornoki rendfokozatát rendezi, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter előterjesztésére.

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