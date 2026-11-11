Kritikus a helyzet a hazai vizeknél: jön a több mint 200 milliárdos terv

Gyökeres szemléletváltásra készül a kormány a hazai erdőgazdálkodásban, a vízmegtartásban és az ipari környezetvédelemben: jelentősen csökkentik a fakitermelést, több mint 200 milliárd forintos vízmegtartási programot indítanak, és januárban feláll az új környezetvédelmi szuperhatóság is – jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Részleteket árult el a miniszter a kormány környezetvédelemmel kapcsolatos terveivel kapcsolatban, például az állami erdőgazdaságok működésének átalakításáról. Ezen a területen a profitszemlélet helyett a nonprofit, ökológiai elvű gazdálkodásra és a folyamatos erdőborítást biztosító örökerdő-üzemmódra helyezve a hangsúlyt. Ennek keretében

idén 300 ezer köbméterrel, jövőre pedig 1 millió köbméterrel kevesebb fát termelnek ki a hazai erdőkben.

A védett erdők 35 százalékában végleg megtiltották a fakitermelést, emellett a 120 évnél idősebb fák kivágását is betiltották.

A profitszemlélet helyett a nonprofit és ökológiai elveket helyezzük előtérbe az erdőgazdálkodásban, biztosítva, hogy a fakitermelést követően se szűnjön meg a folyamatos erdőborítottság

– emelte ki a miniszter.

A fakitermelés visszaszorítása mellett a lakossági tűzifaellátást és a hazai faipar nyersanyagigényét továbbra is biztosítják, ugyanakkor a fatermékek exportját korlátozzák. A biomassza-erőművekbe történő faalapú áramtermelést a meglévő szerződések lejártával kivezetik, és megakadályozzák, hogy az állami erdészetekből fa kerüljön az erőművekbe.

Az Országfásítási Program két fő pillére

Erdősítések és csatornapartok: Az erdőgazdaságok évente mintegy 3 millió fát ültetnek el az új erdők telepítése során. Ezen felül 20 ezer kilométernyi csatornapart fásítását végzik el, ami évente további egymillió fa elültetését jelenti. Ez a lépés klímavédelmi és talajvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű, miközben új vizes élőhelyeket hoz létre. Településfásítási program: Az önkormányzatok támogatásával parkosítási és fásítási projektek indulnak. Az iskolaudvarokon a betonfelületek feltörésével konyhakerteket és árnyékot adó zöldfelületeket alakítanak ki, míg a településeken hűsítő zöldszigeteket és új fasorokat hoznak létre.

Vízpolitika: vízelvezetésről helyett vízmegtartás

A minisztérium egy több mint 600 oldalas átfogó vízgazdálkodási stratégiát dolgozott ki. A vízmegtartási célokra több mint 200 milliárd forintos forrást terveznek bevonni, amelyből a jövő évi költségvetésben mintegy 100 milliárd forint áll rendelkezésre.

A hazai víztestek kritikus állapotban vannak: a Tisza vízszintje mindössze 20 centiméterrel van a valaha mért legkisebb érték felett, a Velencei-tó 47-48 centiméterrel, a Balaton pedig 9 centiméterrel elmarad a legkisebb vízszinttől.

A Velencei-tó hosszabb távú vízpótlására a dunai vízpótlási rendszer kiépítését, valamint a túltisztított szennyvíz felhasználását tervezik.

A Keleti-főcsatorna rekonstrukciója során a vízszállítási hatékonyság növelése mellett az ökológiai szempontokat és a vizes élőhelyek védelmét is figyelembe veszik.

Szigorítják a környezetvédelmi előírásokat

Szigorítják a környezetvédelmi előírásokat az ipari beruházásoknál, köztük az akkumulátorgyáraknál és a szélerőműveknél. Az ipari szennyezőkre kiszabható bírságok összegét jelentősen megemelték, és volt olyan üzem, amelynek működését a Szent György-ér elszennyezése miatt felfüggesztették.

Az ipari beruházásoknál és a megújuló energiánál alapvető szempont,hogy a gazdasági célok ne veszélyeztessék a lakosságot és a helyi ökoszisztémát

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Januártól feláll az Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság, amely egyetlen országos hatáskörű szervezetben egyesíti a víz- és klímavédelmi, az ipari ellenőrzési, valamint az állatvédelmi feladatokat. Ennek operatív egységeként működik majd a Zöldőrség, amelynek szakavatott természetvédelmi őrei fellépnek az illegális autóbontók, az ipari szennyezők, a tiltott állatviadalok és az illegális szaporítók ellen.

Készül az új Klímatörvény, amely a környezetvédelem kerettörvényeként határozza meg a hazai alkalmazkodási és kibocsátáscsökkentési pályát. Magyarországon 1901 óta 1,7 Celsius-fokkal nőtt az átlaghőmérséklet. A jogszabály rögzíti az 2030-ra vállalt 50 százalékos üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentést, valamint a 2050-re elérendő nettó zéró kibocsátási célt.

A légszennyezés csökkentése érdekében

megtiltják az avar és a műanyaghulladék égetését.

A szegényebb régiókban élő háztartások támogatására a kormány megduplázta a szociális tűzifa támogatást.

Az állatvédelmi terület átkerült az Igazságügyi Minisztériumtól a tárcához, a Közös ügyünk az állatvédelem alapítványban pedig új kuratóriumot neveztek ki. A jövő évi költségvetésben közel 10 milliárd forint jut állatvédelmi célokra, amelyből több mint 2 milliárd forintos pályázati keretet különítenek el a civil kutya- és macskamenhelyek működtetésére és korszerűsítésére, emellett forrást biztosítanak a kommunális ebrendészeti telepek európai szintű felújítására is.

Szemléletváltás indul a nemzeti parkoknál is, ahol a gazdálkodási tevékenységgel szemben a természetvédelem kerül a középpontba. A tíz nemzeti park igazgatói posztjára nyílt pályázatot írtak ki, amelyre 120 pályázat érkezett. A kormány ezzel párhuzamosan megerősíti a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálatát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka