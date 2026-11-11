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Lépett az adóhatóság: a mesterséges intelligencia választja ki, melyik cégnél tartanak ellenőrzést Magyarországon
Gazdaság

Lépett az adóhatóság: a mesterséges intelligencia választja ki, melyik cégnél tartanak ellenőrzést Magyarországon

MTI
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mesterséges intelligenciára épülő adatelemzéssel szűri ki a gyanúsan magas házipénztár-állománnyal rendelkező cégeket. A 2026-os ellenőrzési irányelvek alapján az év utolsó hónapjaiban és 2027 elején fokozott hatósági vizsgálatokra számíthatnak azok a vállalkozások, amelyeknél a könyvelésben szereplő készpénz tényleges megléte nem igazolható.

Az adóellenőrzési gyakorlat technológiai átalakulásával a hagyományos helyszíni vizsgálatokat egyre inkább automatizált kockázatelemzés alapozza meg. Az új rendszer

az online számlaadatok, az adóbevallások, az online pénztárgépek tranzakciói és az éves beszámolók gyors összevetésével azonosítja a szokatlan gazdasági folyamatokat.

Bár a mesterséges intelligencia önállóan nem állapít meg jogsértést, hatékonyan választja ki a kockázatos adózókat, akiknél így indokolttá válik a célzott ellenőrzés.

A hatóság célkeresztjébe azok a cégek kerülnek, amelyek kiugróan magas készpénzállományt mutatnak ki a nyilvántartásaikban. A leggyakoribb problémát az jelenti, amikor a könyvekben szereplő, esetenként több tízmillió forintos összeg a valóságban nincs a kasszában. A revizorok elsősorban az eltérések okait és a pénzmozgások dokumentáltságát vizsgálják. A hiány hátterében gyakran megfelelő bizonylat nélküli tulajdonosi pénzfelvételek, nem dokumentált tagi kölcsönök vagy valós gazdasági eseményekkel alá nem támasztható készpénzmozgások állnak.

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Noha a magas házipénztár-egyenleg önmagában nem szabálytalan, a hiányzó vagy csupán papíron kimutatott készpénz súlyos számviteli és adójogi következményekkel járhat. A vizsgálat során a hatóság adóhiányt tárhat fel, továbbá adóbírságot és késedelmi pótlékot szabhat ki, súlyosabb esetben pedig akár büntetőeljárás is indulhat.

Az egyre célzottabbá váló ellenőrzések miatt a szakértők azt javasolják, hogy a vállalkozások még az év végi zárás előtt részletesen vizsgálják felül a pénztárnyilvántartásaikat és a tranzakciók bizonylatolását. Érdemes még a hatósági fellépést megelőzően, könyvelő vagy adótanácsadó bevonásával rendezni az esetleges eltéréseket, és gondoskodni arról, hogy a cég kimutatásai mögött kizárólag valós, ellenőrizhető gazdasági események álljanak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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