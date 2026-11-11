Lépett az ügyészség: letartóztatnák Pintér volt államtitkárának fiát

Őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítójának letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel. Az ügyészség nem nevezte meg a bűnszervezet irányítóját, korábbi sajtóértesülések szerint azonban Bolcsik Zoltán korábbi rendészeti államtitkár fiáról van szó. A letartóztatásról kedden születhet döntés.

A NAV korábban a Facebook-oldalán azt is közölte, hogy az őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia.

Ahogy tegnap az adóhivatal, úgy ma az ügyészség sem nevesítette az államtitkárt, a Telex saját értesüléseire hivatkozva azonban azt írta, hogy

a kedden őrizetbe vett személy Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori rendészeti államtitkárának, Bolcsik Zoltánnak a fia,

és a NAV Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatást tartott.

A főügyészség tájékoztatása szerint a férfi letartóztatását azért indítványozták, mert megalapozottan feltehető, hogy az eljárásban való jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható, továbbá fennáll a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a reális veszélye is. A letartóztatásról még a nyomozási bírónak is döntenie kell, ami csütörtökre várható.

Az ügyészségi közlemény szerint "az őrizetben lévő férfi egy őrzéssel, védelemmel foglalkozó céghálózat vezetőjeként egy számlagyárként is működő másik bűnszervezet szolgáltatásait vette igénybe, és ezzel bűntársaival együtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. A megalapozott gyanú szerint a férfi által irányított bűnszervezet 2019 júliusa és 2023 márciusa között a ténylegesen foglalkoztatott dolgozókat a közterhek megfizetésének elkerülése érdekében papíron a számlagyár álfoglalkoztató cégeibe jelentette be."

A NAV kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a számlagyár ügyében csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, így a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos