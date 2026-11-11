Meglépi a kormány: megszűnik az automatikus béremelés két helyen is

Két intézmény bérezési szabályait is átalakítaná a kormány a 2027-es költségvetést megalapozó törvénytervezetben, amely kedd este jelent meg. A Sándor-palotánál megszűnne a személyi kiadások kötelező, keresetnövekedéshez kötött emelése, az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőinél pedig a 2025-ös átlagkeresethez rögzítenék az illetményalapot.

A köztársasági elnök hivatalának működését szabályozó törvény jelenleg előírja, hogy a Sándor-palota személyi juttatásokra fordítható költségvetési előirányzata nem lehet alacsonyabb az előző évi összegnél, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett kereseti indexszel korrigálnak.

A szabály ezenfelül évközi korrekciót is előír, amelynek összegét március 31-ig kell a hivatal rendelkezésére bocsátani. A rendelkezés a munkáltatói járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra fordítható előirányzat meghatározására is kiterjed.

A most megjelent tervezet ezt a teljes bekezdést hatályon kívül helyezné.

Ez azt jelenti, hogy a Sándor-palota személyi kiadásainak finanszírozását a továbbiakban nem védené a törvényben rögzített, átlagkereset-növekedéshez kötött automatikus emelési kötelezettség. A hivatal működési költségeit továbbra is a központi költségvetés biztosítaná, de a személyi juttatások előirányzatának növelése már nem következne automatikusan a kereseti statisztikákból.

A 2025-ös átlagkeresethez kötnék a parlamenti illetményalapot

A másik módosítás az Országgyűlés Hivatalában dolgozó köztisztviselőket érintené. A hatályos törvény szerint az országgyűlési köztisztviselők illetményalapja minden év március 1-jétől az előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazodik. Ez biztosítja, hogy az illetményalap a keresetek emelkedésével együtt növekedjen.

A tervezet ehelyett úgy rendelkezne, hogy a tárgyévre megállapított illetményalap a KSH által hivatalosan közzétett,

2025-re vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresettel legyen azonos.

A KSH Hivatalos Értesítőben közzétett, a jogszabályi illetmények számításánál alkalmazott adata szerint a 2025-ös havi bruttó átlagkereset 727 496 forint volt. Ez lenne az új szabály szerinti illetményalap.

A változtatás következtében az illetményalap 2027-ben már nem követné a 2026-os átlagkereset növekedését. Amennyiben a jogszabály később is változatlan marad, a következő évek keresetnövekedése sem eredményezne automatikus emelést. A törvényben ugyanakkor megmaradna az a rendelkezés, amely szerint a tárgyévre megállapított illetményalap nem lehet kevesebb az előző évinél.

Az illetményalap rögzítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az érintett dolgozók tényleges fizetése sem emelkedhet. Az viszont megszűnne, hogy az illetményalap emelkedése automatikusan kövesse a nemzetgazdasági bérnövekedést.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio