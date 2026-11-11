4°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról
Gazdaság

Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Boston Consulting Group (BCG) közleményben jelezte, hogy üdvözli az Egészségügyi Minisztérium azon döntését, mellyel nyilvánosságra hozta azokat a korábban titkosított tanácsadói anyagokat, amelyeket a tanácsadócég készített a magyar egészségügy átalakításáról 2020 és 2024 között.

Az eredetileg a Belügyminisztérium megrendelésére, a Hippokratész-projekt keretében összeállított, több mint ezeroldalas javaslatcsomag az ágazat korszerűsítését és finanszírozhatóságát vizsgálta - áll a szervezet közleményében. A tanácsadó cég ezt követően a magánegészségügy jövőképének kidolgozásában is részt vett, majd 2024-ben frissítette a korábbi tanulmányt, és visszamérte annak egyes eredményeit. A BCG a kormányzati titkosítás, valamint a szerződéses titoktartási kötelezettség miatt eddig nem nyilatkozhatott a dokumentumok tartalmáról, amelyeket a szaktárca most elérhetővé tett a kormányzati portálon.

Bár a jelentések több évvel ezelőtt, részben a koronavírus-járvány idején íródtak, így egyes megállapításaik értelemszerűen már nem naprakészek, a tanulmányokban megfogalmazott észrevételek jelentős része továbbra is érvényes

- áll a közleményben.

Juhász László, a BCG közép- és kelet-európai régiójának vezetője, egyben a budapesti iroda ügyvezető igazgatója az anyagok közzététele kapcsán elmondta, bíznak abban, hogy a dokumentumok megismerhetősége olyan szakmai párbeszédet indít el, amely elősegítheti a hazai egészségügy felzárkózását.

Még több Gazdaság

Minden perc számított: itt vannak Kapu Tibor űrkísérleteinek eredményei

Súlyos áradásokra figyelmeztetnek Amerika játszóterén

Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, dönt a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Kapcsolódó cikkünk

Vége a titkolózásnak: nyilvános az egészségügy átalakítását célzó BCG tanulmány

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Minimálbér 2027: megtört a jég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility