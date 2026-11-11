Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról

Az eredetileg a Belügyminisztérium megrendelésére, a Hippokratész-projekt keretében összeállított, több mint ezeroldalas javaslatcsomag az ágazat korszerűsítését és finanszírozhatóságát vizsgálta - áll a szervezet közleményében. A tanácsadó cég ezt követően a magánegészségügy jövőképének kidolgozásában is részt vett, majd 2024-ben frissítette a korábbi tanulmányt, és visszamérte annak egyes eredményeit. A BCG a kormányzati titkosítás, valamint a szerződéses titoktartási kötelezettség miatt eddig nem nyilatkozhatott a dokumentumok tartalmáról, amelyeket a szaktárca most elérhetővé tett a kormányzati portálon.

Bár a jelentések több évvel ezelőtt, részben a koronavírus-járvány idején íródtak, így egyes megállapításaik értelemszerűen már nem naprakészek, a tanulmányokban megfogalmazott észrevételek jelentős része továbbra is érvényes

- áll a közleményben.

Juhász László, a BCG közép- és kelet-európai régiójának vezetője, egyben a budapesti iroda ügyvezető igazgatója az anyagok közzététele kapcsán elmondta, bíznak abban, hogy a dokumentumok megismerhetősége olyan szakmai párbeszédet indít el, amely elősegítheti a hazai egészségügy felzárkózását.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 10. Vége a titkolózásnak: nyilvános az egészségügy átalakítását célzó BCG tanulmány

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