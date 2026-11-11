Megszületett a döntés, letartóztatják Orbán Áront

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a hálózat további két tagja közül az egyik bűnügyi felügyelet alá került, a másik pedig szabadlábon védekezhet. Orbán Áront és társait szerda reggel bilincsben, vezetőszáron kísérték a bíróságra. Míg élettársa próbálta eltakarni az arcát, a volt kormányfő öccse nem bújt el a kamerák elől, ám az újságírói kérdésekre nem válaszolt.

Az ügyészség a bűncselekmény súlya, az öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel járó magas büntetési tétel és a kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer miatt indítványozta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését.

A nyomozó hatóságok szerint a gyanúsítottak 2024-ben hónapokon keresztül segítettek vietnámi állampolgároknak abban, hogy Magyarországon át Nyugat-Európába jussanak. A magyar külképviseleteken intézett vízumokért úgynevezett toborzási díjat szedtek, amelyen később megosztoztak. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) befolyással üzérkedés, míg a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) embercsempészés gyanújával folytat eljárást.

A hatóságok hétfő reggel csaptak le a gyanúsítottakra, amikor a Terrorelhárítási Központ, az NNI és az NVVH közös akciójában négy embert fogtak el Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Schalkház Éva Edit, Orbán Áron védője érthetetlennek nevezte a rajtaütést. Állítása szerint ügyfele már hetekkel korábban felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, megadta minden elérhetőségét, és jelezte, hogy idézés esetén önként megjelenik. A védő egyúttal cáfolta Orbán Viktor korábbi nyilatkozatát is, amely szerint az eljárás valójában a volt miniszterelnök ellen irányulna. A jogász hangsúlyozta, hogy a politikus neve fel sem merült az ügyben.

A még 2024-ben indult nyomozás sokáig egy helyben toporgott, olyannyira, hogy az egyik érintett cég nevében még 2025 elején is vettek át pénzt vietnámi állampolgároktól vízum- és munkalehetőség ígéretével. Az eljárás végül az idei tavaszi választások után kapott új lendületet. A hatóságok a bizonyítékok beszerzése érdekében feltehetően nyomozástaktikai lépéseket is alkalmaztak. Ennek részeként a korábban őrizetbe vett két társ egyikét hamar elengedték – jelenleg is ő védekezhet szabadlábon –, majd később a másik gyanúsított letartóztatását is megszüntették, mielőtt hétfőn az egész csoportot, köztük Orbán Áront és élettársát is elfogták volna. Az ügy hátterére tavaly májusban derült fény a sajtóban egy kiszivárgott hangfelvétel nyomán, amelyen a volt miniszterelnök testvére a Miniszterelnöki Kabinetirodán próbált közbenjárni az elakadt vízumkérelmek elintézése érdekében.

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