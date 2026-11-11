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Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége
Gazdaság

Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége

Portfolio
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A kormány megszüntetné azt a kötelezettségét, hogy részletes, többéves előrejelzést adjon ki arról, mennyi bevételre számít az állam, és mennyit költene a következő években a költségvetés egyes részterületeire - derül ki a kormány kedden este benyújtott, a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslatából. A főcsoport-szintű előrejelzés továbbra is megmaradna.

A kormány indoklása szerint a jelenlegi törvény által előírt előrejelzés a gyakorlatban nem adott kellően megbízható információt, ezért volt szükség a módosításra.

Jelenleg a kormánynak határozatban kell megadnia a következő évekre tervezett bevételeket és kiadásokat,

a költségvetés területei (nagyjából a minisztériumok és más állami szervek) szerint lebontva. A határozat az egyenleg, vagyis a hiány tervezett összegét is tartalmazza. A javaslat ezt a kötelezettséget törölné, a változás a törvény kihirdetését követő napon lépne életbe.

A törvénytervezet értelmében a költségvetési törvényjavaslat indoklásában a kormánynak a jövőben is meg kell mutatnia, mekkora bevételt és kiadást tervez a következő négy évre, de csak nagyobb csoportokban.

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Az összkép tehát továbbra is látható marad, de a területek közötti többéves elosztás követhetősége már nem lenne garantált.

A kormány a 2027–2030-as programjában 2027-re 4,9, 2030-ra 2,8 százalékos hiánnyal számol. A Költségvetési Tanács a 2027-es tervezetről kiadott véleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezett megtakarítás mértéke a nyilvánosan elérhető információk alapján nem mnden esetben vezethető le. Kármán András pénzügyminiszter májusi meghallgatásán az átláthatóság növelését ígérte, a költségvetési adatokat pedig a kiadások szerkezete szerint rendeznék.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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