Megszüntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény jelenleg előírja, hogy a testület éves költségvetése nem lehet kisebb az előző évi költségvetési törvényben meghatározott összegnél. A védelem persze csak névleges, mert forintosítva értendő, vagyis az infláció miatti értékvesztést eddig sem akadályozta meg, a kiadási keret tényleges csökkentését azonban kizárta.

A mostani javaslatból éppen ez a megkötés maradna ki.

A finanszírozási garanciákat már szeptemberben szűkítették, amikor a korábbi, részletesebb szabályozást az összköltségvetés védelmére egyszerűsítették az idei büdzsé októberi felülvizsgálata előtt. Az akkori módosítás után még megmaradt az előző évi összeghez rögzített minimum, amit már a mostani terv törölne.

Az említett, szeptemberi változtatás előtt külön védelem vonatkozott a személyi kiadásokra is: ezek tervezett összege sem csökkenhetett az előző évi szint alá. A bérekre és más személyi juttatásokra szánt keretbe be kellett építeni az év közben biztosított többletforrásokat, valamint a kúriai bírák javadalmazási szabályaiból következő illetménynövekedés fedezetét.

A szükséges pénzt más kiadási keretek csökkentése nélkül kellett biztosítani, és hasonló védelem illette meg a munkáltatói járulékok, illetve a szociális hozzájárulási adó fedezetét is.

Az alkotmánybírák egyéni fizetését ugyanakkor külön rendelkezések határozzák meg, amelyeket a mostani módosítás nem érinti:

a testület tagjai az elnök kivételével a legmagasabb fizetési fokozatba tartozó kúriai tanácselnöki illetmény 130 százalékára jogosultak,

az elnök pedig a Kúria elnökének illetményéhez képest 120 százalékot kap.

Fontos tehát megjegyezni, hogy a költségvetési minimum eltörléséből ezért nem következik automatikus bércsökkentés: a törvény alapján járó illetményeket továbbra is ki kell fizetni.

Egy esetleges kisebb költségvetés viszont szűkítheti az intézmény gazdálkodási mozgásterét, például ha – maradva az előző példánál – a kötelező bérkiadások emelkednek, de az összes rendelkezésre álló pénz stagnál vagy csökken, más feladatokra kevesebb maradhat. A lehetséges következmények között lehet a beszerzések, fejlesztések elhalasztása vagy a működési kiadások visszafogása, de a konkrét megtakarításról és annak mértékéről a bemásolt rendelkezés nem dönt.

Ahhoz nem nyúlna a Pénzügyminisztérium, hogy a törvényjavaslat elfogadása után is önálló fejezetként szerepelne az Alkotmánybíróság a központi költségvetésben, és saját maga állítaná össze költségvetési javaslatát, valamint a gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

A kormánynak ezeket változtatás nélkül kellene a parlament elé terjesztenie, a végső összegről azonban az Országgyűlés döntene, immár az előző évi finanszírozási szint megtartásának kötelezettsége nélkül.

A tervezetnek még hosszú útja lesz az elfogadásig: a következő üléseken jön az általános, majd a szakbizottsági és törvényalkotási bizottsági vita, majd egy újabb plenáris tárgyalás után három hét múlva lehet csak szavazás róla.

Címlapkép: Az Alkotmánybíróság nyilvános ülése 2026. október 20-án. A testület megsemmisítette a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet egyik paragrafusát az óbudai gázgyár elmaradt kármentesítése kapcsán. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi