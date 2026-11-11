Minden perc számított: itt vannak Kapu Tibor űrkísérleteinek eredményei

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Lassabb pulzus. Átalakuló agyi keringés. Hat évnyi természetes háttérsugárzással megyegyező sugárzási dózis. A HUNOR által szervezett, Magyar Tudományos Akadémián tartott szimpózium keretében először kaphattunk átfogó képet arról, hogy Kapu Tibor milyen kísérleteket végzett el tavalyi Axiom-4 küldetés során az ISS fedélzetén és azok nyomán milyen tudományos eredmények születtek eddig. A megnyitón Kapu Tibor, kutatóűrhajós és a HUNOR jelenlegi igazgatója azt is előrevetítette, hogy már dolgoznak a program folytatásán, és a 2021-es űrstratégia alapjaira építkezve egy modern űrprogramban gondolkodnak. Az eseményen ugyanakkor arról is szó esett, mennyire drága műfaj is az űrkutatás: egy űrhajós egyetlen munkaperce az ISS-en mintegy 2500 dollárba kerül, így nagyon nem mindegy, mivel is töltik ki az ott eltöltött időt.

Hosszú távra terveznek a HUNOR-programmal

A HUNOR szervezésében kedden a Magyar Tudományos Akadémián egész napos tudományos szimpóziumot tartottak, amelyen a tavalyi Axiom-4 (Ax-4) küldetés keretében a magyar partnerek által tervezett és végrehajtott kutatások eredményeit ismertették a projektek vezetői.

Az Ax-4 keretében tavaly júniusban Kapu Tibor személyében több mint 40 év után újra lett magyar űrhajósa az országnak. A több mint kéthetes misszió alatt a magyar kutatóűrhajós összesen 25 kísérletet végzett el, amelyek a sugárzásméréstől, a környezetpszichológiai vizsgálatokon át a növénybiológiáig számos tudományterületet öleltek fel.

Bár a HUNOR-program Föld körüli szakasza tavaly lezárult, a program még nem ért véget, a cél ugyanis a hosszú távú, tartós hazai űrkutatási kapacitás kiépítése

– emelte ki a szimpózium megnyitójában Schlégl Ádám, ortopédorvos, korábbi űrhajósjelölt és a HUNOR-program élettudományi koordinátora. A jövőre vonatkozóan Schlégl emlékeztetett arra is, hogy Kapu Tiboron kívül még három másik magyar is (köztük Cserényi Gyula tartalékűrhajós is) részt vett a teljes űrhajóskiképzésen, emellett pedig több mint 20 fős szakembergárda is fontos tapasztalatokat szerzett a keringési pályán végzett kísérletekkel.

A folytatás intézményi és stratégiai keretei ugyan említés szintjén felmerültek a szimpóziumon, a részletek még nem hangzottak el. A Tisza-kormány tudományos és technológiai minisztere, Tanács Zoltán idén júniusban Kapu Tibort kérte fel a HUNOR-program igazgatói pozíciójára az év végéig. A kutatóűrhajóst ennek keretében azzal bízták meg, hogy fektesse le egy magyar űrügynökség alapjait, valamint a 2021-ben készített nemzeti űrstratégia felülvizsgálatát követően alkossanak meg egy új űrstratégiát. Kapu Tibor az MTA-n elmondta, hogy a stratégiában építenének az előző stratégia jó elemeire, ugyanakkor szeretnének reagálni az azóta eltelt öt év fejleményeire is.

A világűr már nem csak a nagyhatalmak játszótere

– mondta ennek kapcsán Kapu Tibor, utalva ezzel arra, hogy a keringési pályára történő felbocsátás költségeinek az elmúlt években tapasztalt csökkenése miatt egyre több, akár kisebb nemzetközi szereplő tud bekapcsolódni az űrkutatásba. Ezért szerinte a szektort Magyarországnak is nemzetstratégiai szinten kell kezelni a jövőben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter videóüzenetében méltatta a HUNOR-program eredményeit és arról is beszélt, hogy a kormány jelenleg azon dolgozik, hogy a magyar űrtudományi programok a jövőben is folytatódhassanak.

Kép forrása: Ludman Dániel/HUNOR-program

Az űrkutatás szükségességével kapcsolatos vitáknak rendre a középpontjában áll, hogy a keringési pályán végzett tudományos tevékenségnek bizony igen nagy az anyagi vonzata. Pósfai Mihály, az MTA elnöke a megnyitón tartott beszédében azzal indokolta a terület fontosságát, hogy

az űrállomáson végzett vizsgálatok nemcsak a világűr megértését szolgálják, hanem a földi folyamatok pontosabb modellezéséhez, új orvosi és technológiai eljárások kidolgozásához is közvetlenül hozzájárulnak.

Az űrkutatás magas költségeire Schlégl is utalt a megnyitón. Előadásából az derült ki, hogy

az ISS-en dolgozó űrhajósok egyetlen munkaperce nagyjából 2500 dollárba kerül, ezért az Ax-4 során precíz, 5 perces blokkokra lebontott időbeosztást használtak.

Azért is ilyen drága minde, ISS-en eltöltött perc, mert a helyek száma korlátozott az állomáson.- Így, egy olyan kis országnak, mint Magyarország, egyáltalán nincs egyszerű dolga, ha szeretnétriviális, miképp tudja eljuttatni oda kísérleteit. Schlégl elmondta, hogy ugyan az ESA emberi kutatási programjában elvben tagországként Magyarország is részt vehetne – meg is keresték őket az űrhajósprogram kezdetén – az ISS nagyjából 2030 körülre tervezett nyugdíjazásáig lényegében minden hely betelt a programban, így a hazai kutatóknak gyakorlatilag a magánküldetések maradtak.

Bár a magánszektor az űrszegmensben sokat erősödött az elmúlt években, az ISS-re irányuló magánküldetések tekintetében az Axiom Space eddig lényegében egyeduralkodónak számít. A houstoni cég 2022 óta összesen négy ilyen küldetést szervezett, amelyek keretében a tehetősebb magánszemélyek mellett olyan országok űrhajósai is helyet kaptak, amelyeknek korlátozottak a saját emberes űrhajózási képességeik. A tavalyi Ax-4-gyel India, Lengyelország és Magyarország küldött embert az űrállomásra, az utóbbi három ország több évtizedes szünet után. Az Axiom – több más vállalathoz hasonlóan – jelenleg saját kereskedelmi űrállomásán is dolgozik, amely az ISS nyugdíjazása után is állandó emberes jelenlétet biztosíthatna a keringési pályán.

A megnyitók után a szimpózium tudományos programjában a kutatók három szekcióban – műszaki, élet- és orvostudományi, majd fizikai blokkban számoltak be a HUNOR-program összesen 16 kísérletéről. Az eredmények feldolgozása eltérő stádiumban jár, így olyan projektekről is beszámoltak, amelyekből már lektorált tudományos publikációk is születtek, míg más esetekben a hatalmas adatmennyiség feldolgozásra vár.

Kapu Tibor előadóként részt vesz majd a Portfolio Deep Tech 2026 konferenciáján november 18-án, ahol többek között a leendő űrügynökség előtt álló feladatokról és az űrbéli élményeiről is beszél majd az esemény színpadán.

Kapu Tibor HUNOR Magyar Űrhajós Program, kutatóűrhajós, vezető 2025 nyarán 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, 25 kísérletet végzett el, melyeket magyar egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok fejlesztettek ki. A HUNOR küldetés a hazai űripar élé … Tovább

Hatévnyi sugárterhelés 20 nap alatt

A műszaki kísérletek közül a 27G-Technology RANDAM projektje jár talán a legelőrehaladottabb stádiumban – már ami az eredmények feldolgozását és a rendszer jövőbeli felhasználását illeti. A vállalat az ISS-en mért eredményeiről idén ősszel a Scientific Reports tudományos folyóiratban megjelent lektorált tanulmányban is beszámolt már, és azóta további két szakcikk is megjelent a mérésekről. A cég tíz kis méretű, együttesen mindössze 0,6 kilogrammot nyomó dozimétert juttatott fel az űrállomásra, amelyek a fellövéstől a vízre szállásig mérték a sugárzást.

Az eszközökből kettőt az űrhajósok viseltek, nyolc pedig az állomás moduljaiban és a SpaceX Dragon űrkapszulában kapott helyet, amelyben a misszió űrhajósai az állomásra utaztak. A teljes dózis átlagosan mintegy 44 százaléka a dél-atlanti sugárzási anomálián való áthaladásokból származott. Az előadásban bemutatott térképen jól ki is rajzolódott, hogy Dél-Amerika keleti partvidékénél megnövekedett a sugárzás mértéke minden áthaladás idején, amelynek oka, hogy ezen a területen gyengébb a Föld mágneses tere.

A küldetés során mért teljes sugárzási dózis 44%-a az anomália térségében keletkezett. Kép forrása: 27G-Technology/HUNOR-program, Portfolio

Az űrhajósok a küldetés alatt nagyjából 15,4 millisievert dózist kaptak, ami nagyságrendileg hat évnyi természetes háttérsugárzásnak vagy 140-160 mellkasröntgennek felel meg.

Géczy Gábor ügyvezető a projekt egyik legfontosabb tanulságaként azt emelte ki, hogy az ISS-en végzett sugárzásmérés során egyáltalán nem mindegy, hogy az érzékelőket hol helyezik el a fedélzeten. A szakember szerint például a Dragonban 26 százalékkal magasabb értéket mértek, mint az állomáson átlagosan.

A RANDAM kutatásban használt doziméter súlytalanságban az ISS fedélzetén. Kép forrása: NASA/Axiom Space

Kornyik Miklós, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa arra kereste a választ, mennyire pontosan követhető egy okostelefon mozgása súlytalanságban, GPS nélkül, kizárólag a telefon saját érzékelőivel. Kiderült, hogy a szenzorok zaja súlytalanságban alig tér el a földitől, az ISS elektromágneses zavarai viszont váratlanul rontották a mérést.

Kapu Tibor ehhez a telefon gyorsulásmérőjének és giroszkópjának adatait gyűjtötte, az eredmények pedig szerinte barlangok és épületbelsők feltérképezésében, valamint drónok navigációjában lehetnek hasznosak.

Loncsár Tibor, a TiraSpace Kft. ügyvezetője előadásában az ionhajtóművekkel kapcsolatos kísérletekről számolt be. Előadását azzal kezdte, hogy az ionhajtás esetében nem a nagy hordozórakétákon is látható hatalmas motorokra kell gondolni. A jóval kisebb tolóerejű ionhajtóművek alkalmazására többek között műholdak esetében nyílik lehetőség, ahol az apróbb pályamanőverek elvégzésére lehet hatékony ez a technológia.

Az ISS fedélzetén hazai fejlesztésű vákuumkemencében vizsgálták a hajtóművekben az indium üzemanyag viselkedését.

A szakember szerint, mivel a kemence minden szükséges NASA-tanúsítvánnyal rendelkezik, később más kísérletekhez is felhasználható.

A Debreceni Egyetem VITAPRIC kísérletében Kapu összesen közel ezer retek-, búza- és paprikamagot vitt fel az ISS fedélzetére, amelyekből 12 darabot ki is csíráztatott egy új fejlesztésű, kifejezetten a projektre tervezett, 3D nyomtatott nevelőegységben. Mind a 12 egységben kikeltek a növények. A csíranövények idén márciusban érkeztek meg Magyarországra, amelyet követően a Debreceni Egyetem kutatói elkezdhették azok vizsgálatát. Domokos-Szabolcsy Éva docens szerint

a Földön előkezelésen átesett magokból fejlődött növényeknél jóval kedvezőbb értékeket mértek.

Ugyanakkor a kutató azt is hozzátette, hogy a növények anyagcsere-profilját elsősorban nem a kezelés, hanem az űrkörnyezet határozta meg. A kutatók hosszabb távon eszköz kifejlesztésén dolgoznak most, amelyben a növény a teljes életciklusát végigjárhatja.

A legtöbb projekt esetében az alkalmazási lehetőségek kapcsán a jövő mélyűri, tehát a Föld keringési pályáin túlra irányuló küldetések merültek fel, mint a távlati jövőben egyre fontosabbá váló terület.

A kozmikus sugárzás és az általa okozott DNS-károsodás, az űrben történő növénytermesztés, valamint az űrhajósok egészségének folyamatos megfigyelése mind olyan kérdések, amelyek hatványozottan fontosak lesznek a jövőben, amikor több hónapos vagy akár többéves küldetések indulhatnak a Holdra, illetve a Marsra is.

A jövő mélyűri küldetései kerülnek a tudomány fókuszába. Kép forrása: Portfolio

Mi történik az emberi szervezettel 20 nap súlytalanságban?

Schlégl Ádám a szekció bevezetőjében három tényezőt emelt ki, amely az űrben végzett élettudományi kutatást különlegessé teszi:

a tartós súlytalanságot,

a földitől eltérő sugárzási környezetet,

valamint az elszigetelt, zárt és extrém körülményeket.

Az orvos azt is hozzátette, hogy az emberi szervezetnek szinte nincs olyan szervrendszere, amelyre a súlytalanság ne hatna.

Nagy Klaudia Vivien, a Semmelweis Egyetem docense, Kapu Tibor űrorvosa a TESH kísérlet keretében végzett telemetrikus egészségméréssel kapcsolatos eredményeit ismertette a szekció első előadásában. Az űrhajós a repülés előtt, alatt és után a Kanadai Űrügynökség érzékelőkkel ellátott Astroskin „okospólóját” és egy 24 órás vérnyomásmérőt viselt.

Okospóló, és a rögzített adatok. Kép forrása: Semmelweis Egyetem/HUNOR-program, Portfolio

A repülés alatt csökkent a szívfrekvencia és a vérnyomás, nőtt a paraszimpatikus idegrendszer aktivitása, a nyaki verőérben pedig nőtt, a combverőérben csökkent az áramlási sebesség, ami a testnedvek fej felé áramlását jelzi. A projekt mérései szerint,

Kapu hazatérése ugyanakkora terhelésre nagyobb pulzusemelkedéssel reagált a szervezete, ami arra utal, hogy már egy rövid űrutazás is bizonyos fokú dekondicionálódással jár.

Minden mért érték visszatért a normál tartományba. A csoport hosszú távú célja egy olyan eszköz kifejlesztése lenne, amely folyamatos orvosi jelenlét nélkül is képes támogatni az orvosi döntéseket.

Az agyi keringést a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának VISPRO kísérlete vizsgálta. Csiba László akadémikus felidézte, hogy az agyvízben úszó agy súlytalanságban felfelé mozdul, és ha a vér nem tud megfelelően kifolyni a koponyából, az ödémához, végső soron a koncentrációs képesség romlásához vezethet. Balogh Eszter neurológus a kísérlet kapcsán elmondta, hogy robotizált Doppler-ultrahangos vizsgálófejet használtak, amely önállóan keresi meg a véráramlás jelét. A csoport szerint ilyen eszközzel űrutazás közben most mértek először. Kapu Tibor egyebek mellett egy 30 másodperces légzésvisszatartási tesztet is elvégzett: a felhalmozódó szén-dioxid kitágítja az agyi ereket, így az erek alkalmazkodóképessége is mérhetővé vált.

A mikrogravitációban a középső agyi artériában csökkent az érellenállás, a látókérget ellátó hátsó agyi artériában viszont nőtt.

Mindemellett a kutatásból kiderült, hogy az erek tágulóképessége a repülés alatt nem változott, a hazatérés után azonban gyengébbnek bizonyult.

Ahogy az már több korábbi NASA kutatásból is kiderült, az űrutazás a szerveken túl az egyének szervezetében igen fontos szerepet játszó baktériumokra, a mikrobiomra is hatással van. Ezért, Tombácz Dóra, az SZTE tanszékvezető docensének vezetésével vizsgálták a száj, a bél és a vizelet mikrobiomját is. Utóbbival kapcsolatban a kutató kiemelte, hogy űrhajósoknál korábban senki nem elemezte még ezt a területet. A vizsgálatban Kapu Tibor mellett egy másik Ax-4-es űrhajós és egy földi kontrollszemély vett részt. A csoport RNS-szinten is feldolgozta a mintákat, így azt is látják, mely mikrobák voltak ténylegesen aktívak.

A minták közötti eltérések közel felét az egyén határozta meg, nagyjából negyedét azonban maga a küldetés.

Az űrhajósoknál az űrállomáson és közvetlenül a hazatérés után vett mintákban jóval nagyobb változást láttak, mint amekkora a földi kontroll természetes ingadozása volt, néhány baktérium mennyisége pedig jelentősen megnőtt, miközben a kontrollszemélynél állandó maradt. Ezek egyelőre feltáró eredmények, és a táplálkozás hatását a kutatók nem tudják elkülöníteni az űrutazás többi tényezőjétől. Az adatfeldolgozás nagyjából a felénél tart, a bélmikrobiomról szóló első eredmények előközlésként (preprint) már elérhetők.

Balogh György Tibor, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetének vezetője egy, a szemben feloldódó nanoszálas inzertet mutatott be, amelyet az űrrepüléssel összefüggő neuro-okuláris szindróma (SANS) kezelésére fejlesztettek. A hosszú küldetéseken akár több dioptriás látásromlást okozó állapot a NASA öt legfontosabb egészségügyi kockázata közé tartozik. Az ISS-en és egy 15 fős földi kontrollcsoporton végzett vizsgálaton egyelőre hatóanyag-mentes változatot teszteltek, amihez a magyar hatóságok, a NASA és az Axiom Space engedélye is kellett. A fejlesztésre szabadalmi bejelentést tettek, és az ESA üzleti inkubációs programjában (ESA-BIC) már a továbbfejlesztésén dolgoznak.

Az emberes vizsgálatok mellett rovarokon is folytattak kísérleteket a HUNOR-program keretében. Az űrben a sugárzás károsíthatja az örökítőanyagot, a sejtek pedig ezeket a hibákat saját javítóenzimeikkel hozzák helyre. Bodai László, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) docense és csapata ecetmuslicákon vizsgálta meg, jobban védi-e a szervezetet, ha ezekből a javítóenzimekből többet termel. Ehhez olyan ecetmuslicákat küldtek az ISS-re, amelyekben két DNS-javító enzim, az MRE11 és a WRN túltermelődött, miközben a Földön ugyanezekkel a törzsekkel kontrollkísérlet futott. A kísérletnek egy szerencsés véletlen is kedvezett: az űrállomáson lelassult a muslicák fejlődése, egy nemzedék nagyjából 14 nap alatt nőtt fel, így amikor a küldetés meghosszabbodott, a két generáció nem keveredett össze.

Az eredmények meglepő módon kevésbé az űrutazásról, inkább magukról az enzimekről szóltak. A húsznapos út a muslicák mintegy 200 génjének működését változtatta meg, az enzimek túltermelése viszont 750, illetve 1100 génét.

Az űrállomáson felnőtt második nemzedék örökítőanyagában az eddigi elemzések szerint nem lett több mutáció, a túltermelés viszont a Földön és az űrben egyaránt több apró genetikai hibát okozott.

Ez Bodai szavaival „gyakorlatilag nem egészséges az állatoknak”: a több javítóenzim tehát nem jelent automatikusan jobb védelmet.

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Címlapkép forrása: Portfolio