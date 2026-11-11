Módosul a Wizz Air egyik legfontosabb járata

A gépek a hét minden napján közlekednek a két főváros között, csütörtökönként és péntekenként pedig napi két járat is az utasok rendelkezésére áll. A Zaventemre történő átköltözéssel egyidejűleg a

korábbi, Budapest és Brüsszel–Charleroi közötti útvonal végleg megszűnt.

A változás óriási könnyebbséget jelent az utazóknak, hiszen míg a korábbi célállomás mintegy 60 kilométerre fekszik a belvárostól, addig a Zaventem mindössze 15 kilométerre található. A repülőtéri terminál alatt ráadásul közvetlen vasútállomás működik, ahonnan átszállás nélkül, alig húsz perc alatt elérhető a brüsszeli központi pályaudvar.

Az európai uniós negyed ugyancsak közvetlen vonatjáratokkal közelíthető meg a legegyszerűbben. Emellett a Schuman tér a 12-es repülőtéri busszal nagyjából fél óra alatt elérhető, az Európai Parlament épületeihez pedig a Brüsszel–Luxembourg vasútállomásra érkező szerelvények biztosítanak gyors összeköttetést.