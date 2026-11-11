4°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára
Gazdaság

Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kéthavi mélypontjuk közelében stabilizálódtak az olajárak szerdán, mivel a piaci szereplők egyfelől az amerikai–izraeli és az iráni erők közötti háború enyhülésében bíznak, másfelől viszont továbbra is aggódnak a Hormuzi-szorosban zajló támadások miatt. Emellett a növekvő amerikai készletek és az orosz–ukrán konfliktus legújabb fejleményei is alakítják a piaci hangulatot.

A Brent típusú nyersolaj jegyzése 0,9 százalékkal 95,3 dollárra emelkedett hordónként a délelőtti kereskedésben, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 0,3 százalékkal 87,2 dollárra csökkent. Az előző kereskedési napon a jegyzések kezdetben több mint 3 dollárral estek, miután amerikai tisztviselők igyekeztek kisebbíteni az Irán elleni újabb katonai csapások szükségességét. A veszteségek egy részét később ledolgozta a piac, amikor egy iráni biztonsági tisztviselő közölte,

hogy nem folynak tárgyalások a felek között.

8gOkGuLr

A Hormuzi-szorosban továbbra sem enyhül a feszültség, a Washington Institute for Near East Policy adatai szerint ugyanis októberben 37 hajót ért támadás a térségben, ami a legmagasabb havi érték a háború kezdete óta. Kedden a brit tengerészeti kereskedelmi szervezet (UKMTO) jelentette, hogy az ománi Limától északkeletre találat ért egy tankert, az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete pedig arról számolt be, hogy a szorosban két tartályhajó gyulladt ki, miután egy nem engedélyezett útvonalon tengeri aknára futott.

June Goh, a Sparta Commodities vezető elemzője rámutatott, hogy a diplomáciai tárgyalások körüli bizonytalanság közepette megszaporodtak a támadások az Öböl menti hajózási útvonalakon. Ugyanakkor hozzátette, hogy az amerikai félidős választások lezárultával és a közel-keleti nyersolajexport bővülésével egyre inkább az árcsökkenés irányába ható tényezők kerülnek túlsúlyba, a piac legfőbb mozgatórugója pedig az, hogy Irán nyitott lesz-e a diplomáciai megállapodásra. Az LSEG Oil Research elemzői szerint még egy esetleges egyezség esetén is az aknamentesítéstől, a biztosítási költségektől és a hajótulajdonosok kockázatvállalási hajlandóságától függ majd a szoroson áthaladó forgalom tényleges növekedése.

Még több Gazdaság

Újabb drágulás jött a csomagrendelésben: megváltoztak a vásárlási szokások Magyarországon

Minden perc számított: itt vannak Kapu Tibor űrkísérleteinek eredményei

Súlyos áradásokra figyelmeztetnek Amerika játszóterén

A kínálati oldalon az Amerikai Kőolajintézet (API) adatai szerint a múlt héten 9 millió hordóval emelkedtek az Egyesült Államok nyersolajkészletei, a hivatalos statisztikákat pedig szerda késő délután teszik közzé. Eközben Oroszországban egy dróntámadás miatt tűz ütött ki a Balti-tenger partján fekvő Uszty-Luga kikötőjében, ahol három munkás megsérült. Iparági források szerint a kiújuló ukrán dróncsapások következtében október vége óta mintegy 30 százalékkal esett vissza az orosz olajfinomítói kapacitás. A támadásokkal párhuzamosan orosz és ukrán tisztviselők kedden Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz. Február óta ez volt az első béketárgyalás a felek között, amelyet Donald Trump amerikai elnök küldöttei kezdeményeztek a háború lezárása érdekében.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Minimálbér 2027: megtört a jég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility