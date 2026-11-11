Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára

A Brent típusú nyersolaj jegyzése 0,9 százalékkal 95,3 dollárra emelkedett hordónként a délelőtti kereskedésben, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 0,3 százalékkal 87,2 dollárra csökkent. Az előző kereskedési napon a jegyzések kezdetben több mint 3 dollárral estek, miután amerikai tisztviselők igyekeztek kisebbíteni az Irán elleni újabb katonai csapások szükségességét. A veszteségek egy részét később ledolgozta a piac, amikor egy iráni biztonsági tisztviselő közölte,
hogy nem folynak tárgyalások a felek között.
A Hormuzi-szorosban továbbra sem enyhül a feszültség, a Washington Institute for Near East Policy adatai szerint ugyanis októberben 37 hajót ért támadás a térségben, ami a legmagasabb havi érték a háború kezdete óta. Kedden a brit tengerészeti kereskedelmi szervezet (UKMTO) jelentette, hogy az ománi Limától északkeletre találat ért egy tankert, az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete pedig arról számolt be, hogy a szorosban két tartályhajó gyulladt ki, miután egy nem engedélyezett útvonalon tengeri aknára futott.
June Goh, a Sparta Commodities vezető elemzője rámutatott, hogy a diplomáciai tárgyalások körüli bizonytalanság közepette megszaporodtak a támadások az Öböl menti hajózási útvonalakon. Ugyanakkor hozzátette, hogy az amerikai félidős választások lezárultával és a közel-keleti nyersolajexport bővülésével egyre inkább az árcsökkenés irányába ható tényezők kerülnek túlsúlyba, a piac legfőbb mozgatórugója pedig az, hogy Irán nyitott lesz-e a diplomáciai megállapodásra. Az LSEG Oil Research elemzői szerint még egy esetleges egyezség esetén is az aknamentesítéstől, a biztosítási költségektől és a hajótulajdonosok kockázatvállalási hajlandóságától függ majd a szoroson áthaladó forgalom tényleges növekedése.
A kínálati oldalon az Amerikai Kőolajintézet (API) adatai szerint a múlt héten 9 millió hordóval emelkedtek az Egyesült Államok nyersolajkészletei, a hivatalos statisztikákat pedig szerda késő délután teszik közzé. Eközben Oroszországban egy dróntámadás miatt tűz ütött ki a Balti-tenger partján fekvő Uszty-Luga kikötőjében, ahol három munkás megsérült. Iparági források szerint a kiújuló ukrán dróncsapások következtében október vége óta mintegy 30 százalékkal esett vissza az orosz olajfinomítói kapacitás. A támadásokkal párhuzamosan orosz és ukrán tisztviselők kedden Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz. Február óta ez volt az első béketárgyalás a felek között, amelyet Donald Trump amerikai elnök küldöttei kezdeményeztek a háború lezárása érdekében.
Forrás: Reuters
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