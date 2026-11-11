Önkormányzati szövetségek a kormánynak: Ne döntsenek rólunk nélkülünk!

A nyolc szövetség szerdai közös közleményében felszólította a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot, hogy korábbi vállalásának megfelelően haladéktalanul hívja össze az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsát (ÖNET), és kezdjen érdemi egyeztetést a jövő évi költségvetés önkormányzatokat érintő rendelkezéseiről.
A szervezetek szerint a jelenlegi bizonytalanság akadályozza a felelős önkormányzati gazdálkodást és a helyi közszolgáltatások tervezését. Hangsúlyozták, hogy az önkormányzatok nem pusztán a központi döntések végrehajtói, hanem önálló, demokratikus intézmények, amelyek közvetlen felelősséget viselnek a helyi közfeladatok ellátásáért.
A szövetségek ezért azt várják, hogy a kormány még a költségvetési döntések meghozatala előtt, megfelelő tájékoztatás mellett vonja be őket az előkészítésbe.
Álláspontjuk szerint az egyeztetés nem korlátozódhat formális konzultációra vagy utólagos tájékoztatásra.
"Az önkormányzati rendszer jövőjét, működőképességét és finanszírozását meghatározó döntések nem hozhatók meg az érintettek nélkül" – fogalmaztak a közleményben, amelyet a következő felszólítással zártak:
Ne döntsenek rólunk nélkülünk!
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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