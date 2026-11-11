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Önkormányzati szövetségek a kormánynak: Ne döntsenek rólunk nélkülünk!
Gazdaság

Önkormányzati szövetségek a kormánynak: Ne döntsenek rólunk nélkülünk!

Portfolio
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Haladéktalan egyeztetést követel a 2027-es költségvetésről nyolc országos önkormányzati érdekszövetség. A szervezetek szerint a büdzsé parlamenti tárgyalása hamarosan megkezdődik, de a települések továbbra sem rendelkeznek a működésük és finanszírozásuk megtervezéséhez szükséges alapvető információkkal.

A nyolc szövetség szerdai közös közleményében felszólította a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot, hogy korábbi vállalásának megfelelően haladéktalanul hívja össze az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsát (ÖNET), és kezdjen érdemi egyeztetést a jövő évi költségvetés önkormányzatokat érintő rendelkezéseiről.

A szervezetek szerint a jelenlegi bizonytalanság akadályozza a felelős önkormányzati gazdálkodást és a helyi közszolgáltatások tervezését. Hangsúlyozták, hogy az önkormányzatok nem pusztán a központi döntések végrehajtói, hanem önálló, demokratikus intézmények, amelyek közvetlen felelősséget viselnek a helyi közfeladatok ellátásáért.

A szövetségek ezért azt várják, hogy a kormány még a költségvetési döntések meghozatala előtt, megfelelő tájékoztatás mellett vonja be őket az előkészítésbe.

Álláspontjuk szerint az egyeztetés nem korlátozódhat formális konzultációra vagy utólagos tájékoztatásra.

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"Az önkormányzati rendszer jövőjét, működőképességét és finanszírozását meghatározó döntések nem hozhatók meg az érintettek nélkül" – fogalmaztak a közleményben, amelyet a következő felszólítással zártak:

Ne döntsenek rólunk nélkülünk!

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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