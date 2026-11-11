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Őrizetbe vették a volt gazdasági minisztert: a szomszédban is lobog a Tisztítótűz
Gazdaság

Őrizetbe vették a volt gazdasági minisztert: a szomszédban is lobog a Tisztítótűz

MTI
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Portfolio
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Őrizetbe vették Rade Basta volt szerb gazdasági minisztert, és leváltották Tomislav Radovanovicot, a szerb titkosszolgálat igazgatóhelyettesét. Az október 25-i parlamenti választás óta több mint kilencven embert tartóztattak le Szerbiában, köztük magas rangú rendőri vezetőket és a korábbi kormányzathoz köthető üzletembereket. Az intézkedések azt követően kezdődtek, hogy az Egyetemista Lista választási győzelmével tizennégy év után véget ért Aleksandar Vucic és a Szerb Haladó Párt (SNS) uralma – számolt be az MTI.

Rade Bastát hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe szerdán. A belgrádi ügyészség szerint a politikus a Belgrádi Távfűtő Művek igazgatójaként jogalap nélkül hagyott jóvá különböző sportegyesületeknek nyújtott támogatásokat, amivel több tízmillió dináros kárt okozhatott a közvállalatnak. Basta 2022 és 2023 között volt gazdasági miniszter, posztjáról azután távolították el, hogy az ukrajnai háború miatt Oroszország elleni szankciók bevezetését sürgette.

A Radar című szerb hetilap értesülése szerint kedden leváltották Tomislav Radovanovicot, a Biztonsági-információs Ügynökség (BIA) igazgatóhelyettesét is.

A lap korábban arról számolt be, hogy a titkosszolgálat hónapokon keresztül megfigyelte és lehallgatta a szerkesztőség munkatársait. A BIA tagadta a jogellenes megfigyelés vádját. A Radar szerint a szervezet egyik igazgatóságának vezetőjét, Milos Simicet is elbocsátották, miután állítólag megtagadta a lehallgatással kapcsolatos dokumentumok meghamisítását.

A szerb rendőrség az elmúlt két hétben több nagyszabású akciót hajtott végre korrupció, pénzmosás, hivatali visszaélés és közpénzekkel kapcsolatos szabálytalanságok gyanújával. Az érintettek között a korábbi kormánypárthoz, az SNS-hez kötődő szereplők is vannak.

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