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Rendkívüli parlamenti ülés jön, kezdődik a 2027-es költségvetés tárgyalása
Gazdaság

Rendkívüli parlamenti ülés jön, kezdődik a 2027-es költségvetés tárgyalása

MTI
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Portfolio
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Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány jövő hétre a 2027-es költségvetés és az azt megalapozó törvényjavaslat megtárgyalására.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés jövő hét

hétfőn, kedden és szerdán rendkívüli ülésen tárgyalja meg a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot és az annak megalapozásáról szóló előterjesztést.

A 2027-es költségvetési törvényt megalapozó törvényjavaslatokat alábbi cikkeinkben dolgoztuk fel:

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A kormány javaslata szerint ezen az ülésen tárgyalnák meg a képviselők a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodást kihirdető indítványt és az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót is.

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