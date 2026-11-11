Sok magyarnak gondot okozna egy váratlan kiadás

A magyar háztartások közel harmada nem volt olyan anyagi helyzetben 2025-ben, hogy sikeresen meg tudjon birkózni egy váratlan pénzügyi kiadással. Ez nem kifejezetten segíti a biztonságérzetet. Az viszont talán javíthatott rajta, hogy a 100 ezer lakosra jutó szándékos emberöléseket tekintve Magyarország a hetedik legalacsonyabb aránnyal büszkélkedhetett egy évvel korábban.

Anyagi bizonytalanság: a magyarok közel harmadának gondot okozna egy váratlan kiadás

Az Eurostat 2025-ös adatai szerint az EU lakosságának 29,2%-a nem rendelkezett elegendő pénzügyi mozgástérrel egy váratlan kiadás fedezéséhez, ami enyhe javulást jelent a 2024-es 30,0%-hoz képest.

Magyarországon 30,5% volt ez az arány, vagyis az ország kissé az uniós átlag felett állt. Az is igaz viszont, hogy egy évvel korábban még csak 28,6%-on állt ez a mutató, és

A tavalyi adat egy 2018 óta tartó folyamatos csökkenésnek vetett véget.

Tagállami bontásban Görögországban volt a legmagasabb az arány: a lakosság 50,5%-a nem tudna megbirkózni egy ilyen helyzettel. Lettország következett a sorban 43,7%-kal, majd Bulgária 42,4%-kal.

A legalacsonyabb értéket Hollandiában mérték 15,3%-kal, míg Málta és Csehország egyaránt 18,7%-os aránnyal szerepelt a kedvezőbb helyzetű országok között.

Magyarország 30,5%-os értéke 1,3 százalékponttal haladta meg a 29,2%-os uniós átlagot, és a tagállamok között a 12. legmagasabb aránynak felelt meg.

Emberölési ráta: Magyarország a kedvezőbb helyzetű uniós országok között

Az Eurostat szerint a váratlan események kezelésének képessége hozzájárulhat a biztonságérzethez, és ezen keresztül az életminőséghez. A gazdasági biztonság mellett fontos szempont a fizikai biztonság is, amelynek egyik kiemelt, de nem kizárólagos indikátora a rendőrség által regisztrált szándékos emberölések rátája.

2024-ben Litvániában volt a legmagasabb ez a mutató az EU-ban: 100 ezer lakosra 2,63 rendőrség által regisztrált szándékos emberölés jutott. Lettország volt a következő 2,40-es, majd Észtország 1,82-es értékkel.

A legalacsonyabb rátát Luxemburgban (0,30), Olaszországban (0,57), és Csehországban (0,63) mérték.

Magyarországon a szándékos emberölések rátája a 2014-es 1,31-ről 2024-re 0,69-re csökkent 100 ezer lakosra vetítve.

Ez a hetedik legalacsonyabb érték volt az EU-ban. Fontos ugyanakkor, hogy ez az adat nem általános közbiztonsági rangsor, hanem egy konkrét indikátor: a rendőrség által regisztrált szándékos emberölések 100 ezer lakosra vetített rátája. Ennek alapján Magyarország kedvező helyzetben van, de a fizikai biztonság egészéről önmagában ez a mutató nem ad teljes képet.

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images