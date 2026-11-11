Súlyos áradásokra figyelmeztetnek Amerika játszóterén

Las Vegas történetének második legcsapadékosabb októberét tudhatja maga mögött, ami már az elmúlt időszakban is okozott kisebb áradásokat a völgyben. A meteorológiai előrejelzések szerint azonban a neheze még hátravan, ugyanis a térséget elérő intenzív El Niño-ciklus miatt a téli időszakban további felhőszakadások és

komolyabb áradások várhatók a városban és Nevada más részein.

A nevadai árvízvédelmi hét alkalmából az állami biztosítási felügyelet és a katasztrófavédelmi hivatal közös nyilatkozatban szólította fel a lakosságot a felkészülésre. A két intézmény arra kéri a helyieket, hogy már most dolgozzanak ki egy vészhelyzeti tervet, mert a megnövekedett csapadékmennyiség államszerte súlyos áradásokhoz vezethet. A veszély különösen azokon a területeken nagy, ahol a közelmúltban pusztító erdőtüzek felperzselték a talajt, így az nem képes elnyelni a vizet.

Ned Gaines biztosítási felügyelő arra ösztönzi az ingatlantulajdonosokat, hogy mérjék fel a kockázatokat, és tájékozódjanak a különféle árvízbiztosítási lehetőségekről. A hagyományos lakás-, bérlői és vállalati vagyonbiztosítások ugyanis nem térítik meg az árvízkárokat, szemben a gépjárművek teljes körű cascójával, amely az autókban keletkezett vízkárt is fedezheti. Bár szövetségi katasztrófahelyzet kihirdetésekor igényelhető állami segítség, ez általában csak kedvezményes kamatozású hitelt jelent, amelyet vissza kell fizetni, és többnyire a helyreállítási költségeknek csupán egy részét fedezi.

A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy több magánbiztosító is kínál kifejezetten árvízkárokra szóló konstrukciókat, amelyekről a biztosítási alkuszoknál, ügynököknél vagy a FloodSmart.gov oldalon lehet tájékozódni. Emellett a szövetségi árvízbiztosítási programon (National Flood Insurance Program) keresztül is köthető szerződés, ám ezeknél a kötvényeknél harmincnapos várakozási idővel kell számolni a kockázatviselés kezdetéig, a kártérítési limit pedig a legtöbb esetben 250 ezer dollár.

A pénzügyi óvintézkedések mellett a gyakorlati felkészülés is elengedhetetlen. Brett Compston, a katasztrófavédelmi hivatal munkatársa azt tanácsolja a lakosoknak, hogy állítsanak össze egy vészhelyzeti csomagot mind az otthonukban, mind az autójukban, amelybe zseblámpát, tartós élelmiszert, ivóvizet és meleg ruházatot készítenek be.

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