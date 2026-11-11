Számlagyárat leplezett le a NAV, több mint 20 embert állítottak elő, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát is

Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy számlagyár ügyében - tudatta a NAV Bűnügyi Főigazgatósága az MTI-vel közleményben kedden. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán arról írt: őrizetbe vették Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében.

A NAV közleménye szerint a Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya egyéb bűncselekmények mellett bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz. A bűnszervezet által irányított számlagyárként működő céghálózat célja az volt, hogy a számlabefogadó gazdasági társaságok részére olyan valótlan tartalmú számlákat állítsanak ki őrzésvédelmi és takarítási feladatok ellátásáról, amelyekkel azok jogosulatlanul tudták csökkenteni a vállalkozást terhelő általános forgalmi adót (áfa).

A bűnszervezet szolgáltatása arra is kiterjedt, hogy a hasznot húzó társaságok által ténylegesen foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat a járulékfizetés elkerülése érdekében a bűnszervezet által létrehozott "álfoglalkoztató" cégekbe jelentsék be, és ezzel a megrendelő társaságok a közterhek megfizetését is elkerüljék.

Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A NAV-nak korábbi akciók során már megközelítőleg 4 milliárd forint vagyon biztosítását sikerült elérnie, míg a mostani intézkedések során további 1,2 milliárd forintot biztosított a nyomozóhatóság.

A NAV közölte, hogy kedden már a harmadik akciójukat hajtotta végre az ügyben, amelynek során nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglalt le, 23 embert állított elő és hallgatott ki gyanúsítottként. Ezzel a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett. A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet irányítójának letartóztatására.

Facebook-oldalán a NAV azt is közölte:

egy korábbi államtitkár fia volt az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója. A nyomozók akciója a bűnszervezet mintegy öt éve tartó tevékenységét szakította meg.

Az eseményekre kedd este Magyar Péter miniszterelnök is reagált a Facebook-oldalán.

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