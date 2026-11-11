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Távozik a Tisza Párt fontos embere
Gazdaság

Távozik a Tisza Párt fontos embere

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Közös megegyezéssel, december elsejei hatállyal távozik az Egészségügyi Minisztériumból Gilly Gyula politikai főtanácsadó. A Tisza Párt egészségpolitikai programjának meghatározó alakja megerősítette a lépést, a döntés hátteréről azonban nem kívánt részleteket megosztani - tudta meg a Népszabadság.

A szakember már az idei, 2026-os kormányváltást megelőzően is kulcsszerepet játszott a kormánypárt egészségügyi koncepciójának kidolgozásában, és hosszú hónapokon át fogta össze a háttérmunkát. A kormányalakítás idején államtitkári esélyesként is emlegették, végül azonban főtanácsadóként csatlakozott a minisztériumhoz. Bár erős szakmai és személyes szálak fűzik a Tisza Párt parlamenti frakciójához,

egyelőre nem tudni, vállal-e ott feladatot a távozása után.

Az orvosi és egészségügyi menedzseri végzettséggel rendelkező Gilly széles körű ágazati tapasztalattal bír. Pályája során magánegészségügyi és egészségpénztári projekteket is irányított, emellett részt vett a hazai egészségügyi menedzserképzés elindításában. Korábban, az első Orbán-kormány idején ő irányította a hazai diákhitelrendszer kialakítását, és ő volt a Diákhitel Központ első vezetője is – annak az állami cégnek, amelynek az élén később Magyar Péter is állt.

Szakmai elképzeléseiben rendre az ágazat finanszírozásának növelését, a korszerű irányítást és az ellátórendszer átalakítását szorgalmazta. Még a múlt hónap közepén, a Semmelweis Egyetem állásbörzéjén is a kormány terveit ismertette. Ott a betegutak regionális átszervezése és a valós költségeket fedező teljesítményfinanszírozás visszaállítása mellett arról is beszélt, hogy mintegy kétezermilliárd forint hiányzik az egészségügyből.

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Azt egyelőre nem közölték, hogy ki veszi át a politikai főtanácsadó feladatait a tárcánál, ahogy az is kérdéses maradt, hogy Gilly Gyula a továbbiakban részt vesz-e az egészségpolitikai döntések előkészítésében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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