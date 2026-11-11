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Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, dönt a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról
Gazdaság

Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, dönt a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Portfolio
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Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcsán, pénteken pedig az uniós vezetők informális ülésén vesz részt. Itthon ma dönt a bíróság az embercsempészéssel gyanúsított Orbán Áron letartóztatásáról, a kedden este benyújtott, 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat részletei pedig sorra kerülnek elő: a kormány egyebek mellett megszüntetné a területenkénti többéves költségvetési terv kötelezettségét, valamint eltörölné az Alkotmánybíróság és a Sándor-palota finanszírozásának alsó korlátját.
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Bemutatkozott az új EXIM: hat feljelentés történt, hamarosan érkeznek az új programok

Hat feljelentés történt eddig az EXIM korábbi ügyei miatt, az új elnök-vezérigazgató ugyanakkor nem látja veszélyben a bank prudens működését. Kiss Zalán elmondása szerint a Demján Sándor Program utolsó, 93 milliárd forintos keretének gyors kimerülése után a bank a jövő év elején új hitel- és tőkeprogramokkal jelentkezik: 2027-ben reálisan 400–500 milliárd forintos refinanszírozási hitelprogrammal és mintegy 70 milliárd forintos tőkeprogrammal lehet számolni. Az EXIM aktivizálja biztosítóját, a MEHIB-et is, a korábban jellemző kampányszerű programokat pedig elkerülnék: a jövőben nem az alacsony árazás lesz az elsődleges vonzerő, hanem az exportcélú beruházások ösztönzése és a magyar beszállítói részvétel szélesítése lesz a cél. Az EXIM háttérbeszélgetésén jártunk.

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Bemutatkozott az új EXIM: hat feljelentés történt, hamarosan érkeznek az új programok
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Számlagyárat leplezett le a NAV, több mint 20 embert állítottak elő, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát is

Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy számlagyár ügyében - tudatta a NAV Bűnügyi Főigazgatósága az MTI-vel közleményben kedden. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán arról írt: őrizetbe vették Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében.

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Számlagyárat leplezett le a NAV, több mint 20 embert állítottak elő, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát is
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Meglépi a kormány: megszűnik az automatikus béremelés két helyen is

Két intézmény bérezési szabályait is átalakítaná a kormány a 2027-es költségvetést megalapozó törvénytervezetben, amely kedd este jelent meg. A Sándor-palotánál megszűnne a személyi kiadások kötelező, keresetnövekedéshez kötött emelése, az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőinél pedig a 2025-ös átlagkeresethez rögzítenék az illetményalapot.

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Meglépi a kormány: megszűnik az automatikus béremelés két helyen is
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Gyökeres változásokat javasolt a Nemzeti Választási Iroda: megszűnhet az aláírásgyűjtés és a körzetek átrajzolása, jöhet az online szavazás is

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az idén áprilisban tartott választások tapasztalatai alapján átfogó javaslatcsomagot állított össze a választási rendszer megújítására, amely a Tisza-kormány tervezett alkotmányozási folyamatába is beépülhet. Az NVI szakítva a korábbi évek óvatos gyakorlatával egy sor olyan vitatott, a Fidesznek kedvező szabály eltörlését szorgalmazza, amely csorbította a jogegyenlőséget. A legfontosabb tervek között szerepel a papíralapú ajánlásgyűjtés megszüntetése, az elektronikus szavazás bevezetésének lehetősége, a külföldön élők szavazási feltételeinek egységesítése, valamint a politikai célú választókerület-átrajzolás (gerrymandering) és a fiktív lakcímekre épülő voksturizmus felszámolása - számolt be a HVG.

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Gyökeres változásokat javasolt a Nemzeti Választási Iroda: megszűnhet az aláírásgyűjtés és a körzetek átrajzolása, jöhet az online szavazás is
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Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront

Ma dönt a bíróság Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse és társai letartóztatásáról annak a vízumüzletnek az ügyében, amelynek keretében a gyanú szerint több mint száz vietnámi állampolgárt segítettek illegálisan Nyugat-Európába jutni. Az embercsempészettel és befolyással üzérkedéssel gyanúsított érintetteket vezetőszáron vitték a tárgyalásra - tudósított a Telex.

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Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront
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Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping

Magyarország elkerülheti az újabb uniós forrásvesztést az év végén, noha október közepén még közel 1,3 milliárd eurónyi elszámolás hiányzott az idei kötelezettségek teljesítéséhez – közölte a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) a Portfolio megkeresésére. Az intézmény részletes adatai azonban azt is megmutatják, hogy a több mint 8300 milliárd forintos teljes fejlesztési keretből eddig alig 3000 milliárdot fizettek ki, ráadásul ennek csaknem fele előleg, az önkormányzati beruházásoknál pedig különösen nagy a lemaradás. Az Orbán-kormány alatt az Európai Bizottsággal fennálló jogállamisági viták miatt feltorlódtak a kifizetési igények Magyarországon, ami erős végrehajtási kihívást jelent az új kabinetnek.

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Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping
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Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége

A kormány megszüntetné azt a kötelezettségét, hogy részletes, többéves előrejelzést adjon ki arról, mennyi bevételre számít az állam, és mennyit költene a következő években a költségvetés egyes részterületeire - derül ki a kormány kedden este benyújtott, a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslatából. A főcsoport-szintű előrejelzés továbbra is megmaradna.

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Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége
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Megszűntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány

Eltörölné az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat: elfogadása esetén a testület a következő évre az előző évinél kevesebb pénzt is kaphatna. Természetesen ez önmagában nem csökkenti az alkotmánybírák fizetését, de megszüntetné azt a garanciát, amely jelenleg védi az intézmény teljes költségvetését a nominális elvonástól.

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Megszűntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány
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Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek budapesti nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium végét 2026. december 31-ről 2027. március 31-re tolnák ki egy frissen megjelent törvényjavaslat szerint. A lépés technikai hosszabbítás, és arra enged következtetni, hogy a fővárosi rövid távú lakáskiadás szabályozása továbbra sem állt össze egységes rendszerré. Terézváros már a teljes tiltásig ment, több kerület saját korlátozásokon dolgozik, közben a lakhatási, turisztikai és adóbevételi szempontok egyre látványosabban ütköznek.

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Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás
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Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról

A Boston Consulting Group (BCG) közleményben jelezte, hogy üdvözli az Egészségügyi Minisztérium azon döntését, mellyel nyilvánosságra hozta azokat a korábban titkosított tanácsadói anyagokat, amelyeket a tanácsadócég készített a magyar egészségügy átalakításáról 2020 és 2024 között.

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Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról
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Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, jön a novemberi EU-csúcs

Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,

pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.

A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.

Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

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Állóháború Brüsszelben és Strasbourgban - Ezen múlik, mennyi uniós forrás jut Magyarországnak a következő években

Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:

A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság

Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt egy év alatt 4,9 százalékra csökkentené, ami érdemi kiigazítás, és összhangban van azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ugyanakkor a 2027 utáni pálya nem elég ambiciózus, hiszen a 3 százalékos határértéket már 2029-re el kellene érni. Kifogásolható az is, hogy a büdzsé különadókkal tömi be a réseket, és több, gazdaságilag káros Orbán-kori intézkedést is továbbvisz. Ezzel lényegében az új kormány utólag legitimálja a régi rendszer megoldásait, és fékezi azt a növekedést, amely a versenygazdaság felé fordulással elérhető lenne.

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Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság

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