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Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, reagálhat a PM a költségvetési terv észrevételeire
Gazdaság

Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, reagálhat a PM a költségvetési terv észrevételeire

Portfolio
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Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcsán, pénteken pedig az uniós vezetők informális ülésén vesz részt. Napirenden az uniós hétéves költségvetés és a mesterséges intelligencia, a miniszterelnök a V4-ekkel közösen lépne fel a költségvetési tárgyalásokon. Magyarországon Kármán András pénzügyminiszter költségvetési bizottsági meghallgatása lehet a nap egyik fontos eseménye, mivel így a PM reagálhat a 2027-es költségvetési- és adótörvény-tervezetekre érkező javaslatokra, észrevételekre. Az elmúlt napok hírei közül Orbán Áron őrizetbe vétele váltotta ki a legnagyobb visszhangot, illetve Magyar Péter keddi berlini tárgyalásán is fontos kérdések kerültek elő.
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Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról

A Boston Consulting Group (BCG) közleményben jelezte, hogy üdvözli az Egészségügyi Minisztérium azon döntését, mellyel nyilvánosságra hozta azokat a korábban titkosított tanácsadói anyagokat, amelyeket a tanácsadócég készített a magyar egészségügy átalakításáról 2020 és 2024 között.

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Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, reagálhat a PM a költségvetési terv észrevételeire

Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,

pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.

A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.

Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

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A hazai közéletben Kármán András pénzügyminiszter költségvetési bizottsági meghallgatása lehet a nap egyik fontos eseménye,

mivel így a PM reagálhat a 2027-es költségvetési- és adótörvény-tervezetekre érkező javaslatokra, észrevételekre.

Az már korábban kiderült, hogy a Költségvetési Tanács nem emelt alapvető kifogást a 4,9 százalékos hiánycélt tartalmazó 2027-es tervezet ellen, de több kockázatra felhívta a figyelmet. Brüsszelben pedig a következő hetekben dől el, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja-e a 2027-es magyar költségvetést és az euróbevezetést megalapozó hiánycsökkentési tervet.

Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:

A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság

Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt egy év alatt 4,9 százalékra csökkentené, ami érdemi kiigazítás, és összhangban van azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ugyanakkor a 2027 utáni pálya nem elég ambiciózus, hiszen a 3 százalékos határértéket már 2029-re el kellene érni. Kifogásolható az is, hogy a büdzsé különadókkal tömi be a réseket, és több, gazdaságilag káros Orbán-kori intézkedést is továbbvisz. Ezzel lényegében az új kormány utólag legitimálja a régi rendszer megoldásait, és fékezi azt a növekedést, amely a versenygazdaság felé fordulással elérhető lenne.

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