Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról
A Boston Consulting Group (BCG) közleményben jelezte, hogy üdvözli az Egészségügyi Minisztérium azon döntését, mellyel nyilvánosságra hozta azokat a korábban titkosított tanácsadói anyagokat, amelyeket a tanácsadócég készített a magyar egészségügy átalakításáról 2020 és 2024 között.
Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, reagálhat a PM a költségvetési terv észrevételeire
Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,
pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.
A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.
Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:
A hazai közéletben Kármán András pénzügyminiszter költségvetési bizottsági meghallgatása lehet a nap egyik fontos eseménye,
mivel így a PM reagálhat a 2027-es költségvetési- és adótörvény-tervezetekre érkező javaslatokra, észrevételekre.
Az már korábban kiderült, hogy a Költségvetési Tanács nem emelt alapvető kifogást a 4,9 százalékos hiánycélt tartalmazó 2027-es tervezet ellen, de több kockázatra felhívta a figyelmet. Brüsszelben pedig a következő hetekben dől el, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja-e a 2027-es magyar költségvetést és az euróbevezetést megalapozó hiánycsökkentési tervet.
Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:
- Magyar Péter Berlinben tárgyalt Friedrich Merz kancellárral. A felek között nem volt egyetértés abban, hogy az uniós költségvetést összekössék-e az ukrajnai finanszírozással, de német LNG-szállításra ajánlat is érkezett, az árról még egyeztetni kell.
- Embercsempészés gyanújával őrizetbe vették Orbán Áront, a Fidesz politikai leszámolást emleget, Magyar Péter visszautasította ezt.
- Baka András az Alkotmánybírósághoz fordult az állami vagyonról szóló törvény két rendelkezése miatt.
- Az 5,4 milliárd eurós SAFE-terv közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására mehet.
A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság
Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt egy év alatt 4,9 százalékra csökkentené, ami érdemi kiigazítás, és összhangban van azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ugyanakkor a 2027 utáni pálya nem elég ambiciózus, hiszen a 3 százalékos határértéket már 2029-re el kellene érni. Kifogásolható az is, hogy a büdzsé különadókkal tömi be a réseket, és több, gazdaságilag káros Orbán-kori intézkedést is továbbvisz. Ezzel lényegében az új kormány utólag legitimálja a régi rendszer megoldásait, és fékezi azt a növekedést, amely a versenygazdaság felé fordulással elérhető lenne.
Kiakadt, azonnali lépéseket tesz a miniszterelnök az országban, ahol kormányzati rendszerbe hatolt be egy elszabadult AI-ügynök
A büntetőjogi szabályozáshoz is hozzányúlhatnak az incidens miatt.
Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?
Komoly félreértések alakultak ki.
Figyelmeztet a klímakutató: egyetlen extrém időjárási esemény is dominóhatást indíthat el
Európa új terve Magyarországnak is irányt mutat
Megszületett a javaslat: radikális fordulatot sürget a házigazda Törökország a klímacsúcson
Közel 200 ország ül össze.
Rendkívüli intézkedés Amerikában: a síita rezsim fenyegetései miatt kellett azonnal lépni
Biztonságos helyre kellett vinni a minisztert.
Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre
Bő egy hét múlva születhet megállapodás.
Így építik AI-ügynökök a jövő vállalatait - Hol marad meg az ember szerepe és mire jók az agentek?
Kiss Gergely tart workshopot a témában a Portfolio AI & Digital Transformation konferenciáján.
Gigászi büntetést kapott a Meta: súlyos beavatkozással vádolják a választásba
Nem kezelte egyenlően a jelölteket a közösségi platformokon.
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.