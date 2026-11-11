Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, reagálhat a PM a költségvetési terv észrevételeire

Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,

pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.

A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.

Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

A hazai közéletben Kármán András pénzügyminiszter költségvetési bizottsági meghallgatása lehet a nap egyik fontos eseménye,

mivel így a PM reagálhat a 2027-es költségvetési- és adótörvény-tervezetekre érkező javaslatokra, észrevételekre.

Az már korábban kiderült, hogy a Költségvetési Tanács nem emelt alapvető kifogást a 4,9 százalékos hiánycélt tartalmazó 2027-es tervezet ellen, de több kockázatra felhívta a figyelmet. Brüsszelben pedig a következő hetekben dől el, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja-e a 2027-es magyar költségvetést és az euróbevezetést megalapozó hiánycsökkentési tervet.

Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:

A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor