Tisza-kormány: Magyar Péter Dublinba repül, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Öt, a családtámogatási rendszert és a vállalati szektort érintő adózási törvényjavaslat részletes vitáját folytatta le az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága – olvasható Bujdosó Andrea Annának, a TISZA parlamenti képviselőcsoportja frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzésében.

A testület ülésének fókuszában a közteherviselés átalakítása, a háztartásoknál maradó jövedelem mértéke, valamint az üzleti szféra adóterhei álltak. A szakbizottságban a családtámogatások mellett

részletesen tárgyaltak a kisvállalkozások és a nagyvállalatok adózási környezetéről, továbbá napirendre került a vagyonadó bevezetésének kérdése is.

A törvényjavaslatok vitája kapcsán a frakcióvezető a jövőbeni büdzsé tervezésének alapelveire is rámutatott. Kiemelte, hogy

a 2027-es költségvetés előkészítése során olyan javaslatokra van szükség, amelyek gazdaságilag megalapozottak, hosszú távon fenntarthatók, és igazságosabban osztják el a közös terheket.