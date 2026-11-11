Tisza-kormány: Magyar Péter Dublinba repül, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban
A kormányzat gőzerővel dolgozik a korábbi rendszerben kiszervezett vagyonok visszaszerzésén, de akadnak kudarcok is - írja a Válasz Online. Tiborcz Istvánnak a lap kutatása szerint választások előtt sikerült úgy átstrukturálnia egy 100 milliárdos belgrádi irodaház-portfóliót, hogy ahhoz az állam már aligha férhet hozzá.
A családtámogatási rendszerről és a vállalati szektort érintő adózási törvényjavaslatokról vitázott az Országgyűlés szakbizottsága
Öt, a családtámogatási rendszert és a vállalati szektort érintő adózási törvényjavaslat részletes vitáját folytatta le az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága – olvasható Bujdosó Andrea Annának, a TISZA parlamenti képviselőcsoportja frakcióvezetőjének Facebook-bejegyzésében.
A testület ülésének fókuszában a közteherviselés átalakítása, a háztartásoknál maradó jövedelem mértéke, valamint az üzleti szféra adóterhei álltak. A szakbizottságban a családtámogatások mellett
részletesen tárgyaltak a kisvállalkozások és a nagyvállalatok adózási környezetéről, továbbá napirendre került a vagyonadó bevezetésének kérdése is.
A törvényjavaslatok vitája kapcsán a frakcióvezető a jövőbeni büdzsé tervezésének alapelveire is rámutatott. Kiemelte, hogy
a 2027-es költségvetés előkészítése során olyan javaslatokra van szükség, amelyek gazdaságilag megalapozottak, hosszú távon fenntarthatók, és igazságosabban osztják el a közös terheket.
Véget ért a kormányülés
Magyar Péter úton van Dublinba, pénteken tér majd vissza Budapestre. Az itteni kormányzati munka vezetését addig Ruff Bálint miniszter veszi át, derült ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Önkormányzati szövetségek a kormánynak: Ne döntsenek rólunk nélkülünk!
Haladéktalan egyeztetést követel a 2027-es költségvetésről nyolc országos önkormányzati érdekszövetség. A szervezetek szerint a büdzsé parlamenti tárgyalása hamarosan megkezdődik, de a települések továbbra sem rendelkeznek a működésük és finanszírozásuk megtervezéséhez szükséges alapvető információkkal.
Lépett az ügyészség: letartóztatnák Pintér volt államtitkárának fiát
Őrzéssel, védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítójának letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel. Az ügyészség nem nevezte meg a bűnszervezet irányítóját, korábbi sajtóértesülések szerint azonban Bolcsik Zoltán korábbi rendészeti államtitkár fiáról van szó. A letartóztatásról kedden születhet döntés.
Ismét a szülők és az óvodapedagógusok dönthetnek közösen a hatéves gyermekek iskolaérettségéről
A rugalmas iskolakezdés bevezetésével ismét a szülők és az óvodapedagógusok dönthetnek közösen a hatéves gyermekek iskolaérettségéről – közölte Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
A tárcavezető Kereki Judit, a kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban elhangzott nyilatkozatát idézte, amely szerint az iskolakezdésnél az egyéni szükségleteket kell alapul venni.
Mivel minden gyermek más ütemben fejlődik, az intézkedés lehetőséget ad arra, hogy az érintettek közösen határozzanak arról, a hatévesek megkezdjék-e az általános iskolát, vagy jobb számukra, ha még egy évet az óvodában maradnak
- mondta.
A szaktárca célja egy olyan rendszer kialakítása, amelyben az óvoda és az iskola közötti átmenet fokozatosabbá válik, és mindenki a saját képességeinek megfelelő támogatást kapja meg. Az átalakítás mögötti alapvetés az, hogy
nem a gyerekeknek kell az oktatási rendszerhez alkalmazkodniuk, hanem az oktatásnak kell igazodnia a gyermekek fejlődéséhez.
Zajlik a kormányülés
Erről adott hírt Tanács Zoltán miniszter. A kormányüléseket általában másnap egy sajtótájékoztató követi, ahol beszámolnak a meghozott döntésekről, így valószínűleg holnap is számíthatunk ilyenre.
Varga Judit: Semmi közöm a Völner–Schadl-ügyhöz
A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca 2010 után – erről beszélt Répássy Róbert volt államtitkár a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén. A testület előtt Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is megjelent, aki visszautasította, hogy érintett lenne a Völner–Schadl-ügyben, és azt állította, hogy a végrehajtási terület irányítását teljes egészében Völner Pálra bízta, akinek minisztériumon kívüli tevékenységéről nem volt tudomása. A volt miniszter arról is beszélt, hogy nem támogatta a végrehajtói kar elnöki megbízatásának határozatlan idejű meghosszabbítását.
Elmarad a kormány és a főváros holnapra tervezett egyeztetése
Ez derült ki a Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) közleményéből. A csütörtökre tervezett ülésen többek közt fővárosi lakhatási programokról és a dunai hajózási szabályokról lett volna szó. A halasztásról való érdeklődésünkre a Fővárosi Önkormányzat elárulta:
Az FKT napirendjén rengeteg fővárosi fejlesztés, beruházás szerepel, ezek egyeztetése, döntésre alkalmas előkészítése még némi időt igényel a kormány és a Főváros részéről is. A következő ülésre várhatóan november végén kerülhet sor.
Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ettől függetlenül tartanak közös sajtótájékoztatót holnap 13 órától.
Megszületett a döntés, letartóztatják Orbán Áront
Egy hónapra elrendelte a bíróság Orbán Áronnak, a volt miniszterelnök öccsének, valamint élettársának a letartóztatását. A gyanú szerint bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel és befolyással üzérkedéssel több mint száz vietnámi állampolgárnak segítettek illegálisan nyugat-európai vízumhoz jutni. A szövevényes ügynek összesen négy gyanúsítottja van - közölte a Telex.
Orbán Anita: Magyarországnak fontos a Nyugat-Balkán európai integrációja
Fontosnak nevezte a külügyminiszter a Nyugat-Balkán európai integrációját Magyarország számára, hozzátéve, hogy
Budapest ezért segít Albániának is a felkészülésben az európai uniós csatlakozásra.
Orbán Anita a Ferit Hoxha albán Európa-ügyi és külügyminiszterrel közösen tartott szerdai budapesti sajtónyilatkozatában kiemelte:
a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása mindkét ország, de valójában egész Európa szempontjából nagyon fontos.
Az albán miniszter hangsúlyozta a szoros kétoldalú együttműködés jelentőségét, ezt a jó kapcsolatot a közös európai jövő érdekében is építik.
(Forrás: MTI)
Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió
Bár tavasz óta valamelyest lassult a magyar kiskereskedelem bővülése, a forgalom szeptemberben és az év első kilenc hónapjában is 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez gyorsabb növekedés a 2024-ben és 2025-ben mért 2,9 százaléknál. Az elmúlt években a háztartások teljes fogyasztása tartósan gyorsabban nőtt a hagyományos kiskereskedelmi boltok forgalmánál, mert a vásárlók egyre többet költöttek szolgáltatásokra, a Temuhoz hasonló platformok pedig jelentős forgalmat vittek el a kiskereskedelmi statisztikákban megjelenő webáruházaktól. Idén azonban a két mutató növekedési üteme már jóval közelebb került egymáshoz. A magyar kiskereskedelem a 2019-es szintjéhez mérve mostanra kicsit jobban áll, mint az EU egésze, a lengyel, a román, a bolgár és a horvát piac viszont jóval nagyobb lendülettel bővült a hazainál.
A kerületvezetők többé nem hagynák, hogy Karácsony nélkülük egyezkedjen a kormánnyal
Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét választotta társelnöknek Karácsony Gergely főpolgármester mellé a kerületi polgármestereket tömörítő Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) keddi tisztújító ülésén. A szervezet egyúttal határozatban utasította el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) parkolási rendszerrel kapcsolatos korábbi döntéshozatalát, annak felülvizsgálatát kezdeményezte, és szeretnék elérni, hogy a fórum a jövőben kizárólag olyan javaslatokat tárgyaljon, amelyeket előzetesen a BÖSZ is véleményezhetett. A közleményből az is kiderült, hogy elmarad az FKT november 12-re tervezett ülése.
Rendkívüli dolog történik a naperőművekkel Magyarországon
A hivatalos októberi magyarországi napenergia-termelési adatokra ugyan még várni kell, de az már most látszik, hogy az év tizedik hónapjában is kiemelkedően kedvező körülmények uralkodtak a hazai naperőművek számára. Egy új jelentés szerint a besugárzás októberben jóval, körülbelül 10%-kal a havi átlag felett alakult Európa nagy részén, Magyarországon pedig különösen erős lehetett a jelenség: Közép-Európát és a balti államokat akár 25%-kal is több napsugárzás érhette a hónap folyamán az ilyenkor szokásosnál. Így nagy valószínűséggel októberben idén negyedszerre dönthetett rekordot az itthoni naperőművek havi kihasználtsága, miután januárban (4,24%) negatív rekord született, májusban (25,59%) és augusztusban (26,52%) viszont a naperőművek jó évtizedes magyarországi történetének legmagasabb szintjére emelkedett a napelemparkok adott havi kihasználtsága.
Távozik a Tisza Párt fontos embere
Közös megegyezéssel, december elsejei hatállyal távozik az Egészségügyi Minisztériumból Gilly Gyula politikai főtanácsadó. A Tisza Párt egészségpolitikai programjának meghatározó alakja megerősítette a lépést, a döntés hátteréről azonban nem kívánt részleteket megosztani - tudta meg a Népszabadság.
Az NVVH is megszólalt a Seszták Miklós ügyében emlegetett 9 milliárd forintnyi készpénzről – nagyon is használható a bizonyíték
Bizonyítéknak számít-e egy keresőkutya jelzése egy üres páncélszekrénynél? Ezen vitázik Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter védője és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A nyomozók szerint a politikus 9 milliárd forint készpénzt tarthatott a széfekben, amelyet még a kihallgatása előtt elrejthetett. Ügyvédje, Papp Gábor egy szakvéleményre hivatkozva azt állítja, hogy a kutya jelzése önmagában nem bizonyíték, és kifogásolja, hogy az iratot nem kapta meg a letartóztatásról döntő bíró. Az NVVH szerint a szakértő túllépte a hatáskörét, a fogva tartás meghosszabbítását pedig elsősorban a bizonyítás veszélyeztetése és az eltűnt pénz eredménytelen felkutatása indokolta.
Végleges a döntés, hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs
Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban - közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.
Andrej Babissal találkozott Prágában a magyar államfő
Andrej Babis cseh kormányfővel találkozott szerdán Prágában Baka András köztársasági elnök. A felek áttekintették a cseh-magyar kapcsolatokat, megvitatták az időszerű európai politikai témákat, valamint a gazdasági kérdéseket - mutatott rá közleményében a cseh kormányhivatal szerdán.
(Forrás: MTI)
Rendkívüli parlamenti ülés jön, kezdődik a 2027-es költségvetés tárgyalása
Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány jövő hétre a 2027-es költségvetés és az azt megalapozó törvényjavaslat megtárgyalására.
Bemutatkozott az új EXIM: hat feljelentés történt, hamarosan érkeznek az új programok
Hat feljelentés történt eddig az EXIM korábbi ügyei miatt, az új elnök-vezérigazgató ugyanakkor nem látja veszélyben a bank prudens működését. Kiss Zalán elmondása szerint a Demján Sándor Program utolsó, 93 milliárd forintos keretének gyors kimerülése után a bank a jövő év elején új hitel- és tőkeprogramokkal jelentkezik: 2027-ben reálisan 400–500 milliárd forintos refinanszírozási hitelprogrammal és mintegy 70 milliárd forintos tőkeprogrammal lehet számolni. Az EXIM aktivizálja biztosítóját, a MEHIB-et is, a korábban jellemző kampányszerű programokat pedig elkerülnék: a jövőben nem az alacsony árazás lesz az elsődleges vonzerő, hanem az exportcélú beruházások ösztönzése és a magyar beszállítói részvétel szélesítése lesz a cél. Az EXIM háttérbeszélgetésén jártunk.
Számlagyárat leplezett le a NAV, több mint 20 embert állítottak elő, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát is
Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy számlagyár ügyében - tudatta a NAV Bűnügyi Főigazgatósága az MTI-vel közleményben kedden. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán arról írt: őrizetbe vették Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében.
Meglépi a kormány: megszűnik az automatikus béremelés két helyen is
Két intézmény bérezési szabályait is átalakítaná a kormány a 2027-es költségvetést megalapozó törvénytervezetben, amely kedd este jelent meg. A Sándor-palotánál megszűnne a személyi kiadások kötelező, keresetnövekedéshez kötött emelése, az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőinél pedig a 2025-ös átlagkeresethez rögzítenék az illetményalapot.
Gyökeres változásokat javasolt a Nemzeti Választási Iroda: megszűnhet az aláírásgyűjtés és a körzetek átrajzolása, jöhet az online szavazás is
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az idén áprilisban tartott választások tapasztalatai alapján átfogó javaslatcsomagot állított össze a választási rendszer megújítására, amely a Tisza-kormány tervezett alkotmányozási folyamatába is beépülhet. Az NVI szakítva a korábbi évek óvatos gyakorlatával egy sor olyan vitatott, a Fidesznek kedvező szabály eltörlését szorgalmazza, amely csorbította a jogegyenlőséget. A legfontosabb tervek között szerepel a papíralapú ajánlásgyűjtés megszüntetése, az elektronikus szavazás bevezetésének lehetősége, a külföldön élők szavazási feltételeinek egységesítése, valamint a politikai célú választókerület-átrajzolás (gerrymandering) és a fiktív lakcímekre épülő voksturizmus felszámolása - számolt be a HVG.
Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront
Ma dönt a bíróság Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse és társai letartóztatásáról annak a vízumüzletnek az ügyében, amelynek keretében a gyanú szerint több mint száz vietnámi állampolgárt segítettek illegálisan Nyugat-Európába jutni. Az embercsempészettel és befolyással üzérkedéssel gyanúsított érintetteket vezetőszáron vitték a tárgyalásra - tudósított a Telex.
Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping
Magyarország elkerülheti az újabb uniós forrásvesztést az év végén, noha október közepén még közel 1,3 milliárd eurónyi elszámolás hiányzott az idei kötelezettségek teljesítéséhez – közölte a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) a Portfolio megkeresésére. Az intézmény részletes adatai azonban azt is megmutatják, hogy a több mint 8300 milliárd forintos teljes fejlesztési keretből eddig alig 3000 milliárdot fizettek ki, ráadásul ennek csaknem fele előleg, az önkormányzati beruházásoknál pedig különösen nagy a lemaradás. Az Orbán-kormány alatt az Európai Bizottsággal fennálló jogállamisági viták miatt feltorlódtak a kifizetési igények Magyarországon, ami erős végrehajtási kihívást jelent az új kabinetnek.
Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége
A kormány megszüntetné azt a kötelezettségét, hogy részletes, többéves előrejelzést adjon ki arról, mennyi bevételre számít az állam, és mennyit költene a következő években a költségvetés egyes részterületeire - derül ki a kormány kedden este benyújtott, a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslatából. A főcsoport-szintű előrejelzés továbbra is megmaradna.
Megszűntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány
Eltörölné az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat: elfogadása esetén a testület a következő évre az előző évinél kevesebb pénzt is kaphatna. Természetesen ez önmagában nem csökkenti az alkotmánybírák fizetését, de megszüntetné azt a garanciát, amely jelenleg védi az intézmény teljes költségvetését a nominális elvonástól.
Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás
A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek budapesti nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium végét 2026. december 31-ről 2027. március 31-re tolnák ki egy frissen megjelent törvényjavaslat szerint. A lépés technikai hosszabbítás, és arra enged következtetni, hogy a fővárosi rövid távú lakáskiadás szabályozása továbbra sem állt össze egységes rendszerré. Terézváros már a teljes tiltásig ment, több kerület saját korlátozásokon dolgozik, közben a lakhatási, turisztikai és adóbevételi szempontok egyre látványosabban ütköznek.
Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról
A Boston Consulting Group (BCG) közleményben jelezte, hogy üdvözli az Egészségügyi Minisztérium azon döntését, mellyel nyilvánosságra hozta azokat a korábban titkosított tanácsadói anyagokat, amelyeket a tanácsadócég készített a magyar egészségügy átalakításáról 2020 és 2024 között.
Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, jön a novemberi EU-csúcs
Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,
pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.
A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.
Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:
Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:
- Magyar Péter Berlinben tárgyalt Friedrich Merz kancellárral. A felek között nem volt egyetértés abban, hogy az uniós költségvetést összekössék-e az ukrajnai finanszírozással, de német LNG-szállításra ajánlat is érkezett, az árról még egyeztetni kell.
- Embercsempészés gyanújával őrizetbe vették Orbán Áront, a Fidesz politikai leszámolást emleget, Magyar Péter visszautasította ezt.
- Baka András az Alkotmánybírósághoz fordult az állami vagyonról szóló törvény két rendelkezése miatt.
- Az 5,4 milliárd eurós SAFE-terv közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására mehet.
A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság
Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt egy év alatt 4,9 százalékra csökkentené, ami érdemi kiigazítás, és összhangban van azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ugyanakkor a 2027 utáni pálya nem elég ambiciózus, hiszen a 3 százalékos határértéket már 2029-re el kellene érni. Kifogásolható az is, hogy a büdzsé különadókkal tömi be a réseket, és több, gazdaságilag káros Orbán-kori intézkedést is továbbvisz. Ezzel lényegében az új kormány utólag legitimálja a régi rendszer megoldásait, és fékezi azt a növekedést, amely a versenygazdaság felé fordulással elérhető lenne.
Lépett az ügyészség: letartóztatnák Pintér volt államtitkárának fiát
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Korábbi cikkünket frissítettük.
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Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
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Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
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