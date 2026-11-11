Tisza-kormány: Zajlik a kormányülés, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,

pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.

A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.

Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:

A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor