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Tisza-kormány: Zajlik a kormányülés, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról
Gazdaság

Tisza-kormány: Zajlik a kormányülés, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Portfolio
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Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcsán, pénteken pedig az uniós vezetők informális ülésén vesz részt. Itthon ma döntött a bíróság az embercsempészéssel gyanúsított Orbán Áron letartóztatásáról, miközben előkerültek a kedden este benyújtott, 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat részletei is. Nap közben az is kiderült, hogy december 1-jével távozik pozíciójából Gilly Gyula, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter politikai főtanácsadója.
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Zajlik a kormányülés

Erről adott hírt Tanács Zoltán miniszter. A kormányüléseket általában másnap egy sajtótájékoztató követi, ahol beszámolnak a meghozott döntésekről, így valószínűleg holnap is számíthatunk ilyenre.

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Varga Judit: Semmi közöm a Völner–Schadl-ügyhöz

A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca 2010 után – erről beszélt Répássy Róbert volt államtitkár a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén. A testület előtt Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is megjelent, aki visszautasította, hogy érintett lenne a Völner–Schadl-ügyben, és azt állította, hogy a végrehajtási terület irányítását teljes egészében Völner Pálra bízta, akinek minisztériumon kívüli tevékenységéről nem volt tudomása. A volt miniszter arról is beszélt, hogy nem támogatta a végrehajtói kar elnöki megbízatásának határozatlan idejű meghosszabbítását.

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Varga Judit: Semmi közöm a Völner–Schadl-ügyhöz
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Elmarad a kormány és a főváros holnapra tervezett egyeztetése

Ez derült ki a Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) közleményéből. A csütörtökre tervezett ülésen többek közt fővárosi lakhatási programokról és a dunai hajózási szabályokról lett volna szó. A halasztásról való érdeklődésünkre a Fővárosi Önkormányzat elárulta:

Az FKT napirendjén rengeteg fővárosi fejlesztés, beruházás szerepel, ezek egyeztetése, döntésre alkalmas előkészítése még némi időt igényel a kormány és a Főváros részéről is. A következő ülésre várhatóan november végén kerülhet sor.

Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ettől függetlenül tartanak közös sajtótájékoztatót holnap 13 órától.

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A kerületvezetők többé nem hagynák, hogy Karácsony nélkülük egyezkedjen a kormánnyal

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Megszületett a döntés, letartóztatják Orbán Áront

Egy hónapra elrendelte a bíróság Orbán Áronnak, a volt miniszterelnök öccsének, valamint élettársának a letartóztatását. A gyanú szerint bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel és befolyással üzérkedéssel több mint száz vietnámi állampolgárnak segítettek illegálisan nyugat-európai vízumhoz jutni. A szövevényes ügynek összesen négy gyanúsítottja van - közölte a Telex.

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Megszületett a döntés, letartóztatják Orbán Áront
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Orbán Anita: Magyarországnak fontos a Nyugat-Balkán európai integrációja

Fontosnak nevezte a külügyminiszter a Nyugat-Balkán európai integrációját Magyarország számára, hozzátéve, hogy

Budapest ezért segít Albániának is a felkészülésben az európai uniós csatlakozásra.

Orbán Anita a Ferit Hoxha albán Európa-ügyi és külügyminiszterrel közösen tartott szerdai budapesti sajtónyilatkozatában kiemelte:

a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása mindkét ország, de valójában egész Európa szempontjából nagyon fontos.

Az albán miniszter hangsúlyozta a szoros kétoldalú együttműködés jelentőségét, ezt a jó kapcsolatot a közös európai jövő érdekében is építik.

(Forrás: MTI)

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Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió

Bár tavasz óta valamelyest lassult a magyar kiskereskedelem bővülése, a forgalom szeptemberben és az év első kilenc hónapjában is 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez gyorsabb növekedés a 2024-ben és 2025-ben mért 2,9 százaléknál. Az elmúlt években a háztartások teljes fogyasztása tartósan gyorsabban nőtt a hagyományos kiskereskedelmi boltok forgalmánál, mert a vásárlók egyre többet költöttek szolgáltatásokra, a Temuhoz hasonló platformok pedig jelentős forgalmat vittek el a kiskereskedelmi statisztikákban megjelenő webáruházaktól. Idén azonban a két mutató növekedési üteme már jóval közelebb került egymáshoz. A magyar kiskereskedelem a 2019-es szintjéhez mérve mostanra kicsit jobban áll, mint az EU egésze, a lengyel, a román, a bolgár és a horvát piac viszont jóval nagyobb lendülettel bővült a hazainál.

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Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió
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A kerületvezetők többé nem hagynák, hogy Karácsony nélkülük egyezkedjen a kormánnyal

Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét választotta társelnöknek Karácsony Gergely főpolgármester mellé a kerületi polgármestereket tömörítő Budapesti Önkormányzati Szövetség (BÖSZ) keddi tisztújító ülésén. A szervezet egyúttal határozatban utasította el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) parkolási rendszerrel kapcsolatos korábbi döntéshozatalát, annak felülvizsgálatát kezdeményezte, és szeretnék elérni, hogy a fórum a jövőben kizárólag olyan javaslatokat tárgyaljon, amelyeket előzetesen a BÖSZ is véleményezhetett. A közleményből az is kiderült, hogy elmarad az FKT november 12-re tervezett ülése.

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A kerületvezetők többé nem hagynák, hogy Karácsony nélkülük egyezkedjen a kormánnyal
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Rendkívüli dolog történik a naperőművekkel Magyarországon

A hivatalos októberi magyarországi napenergia-termelési adatokra ugyan még várni kell, de az már most látszik, hogy az év tizedik hónapjában is kiemelkedően kedvező körülmények uralkodtak a hazai naperőművek számára. Egy új jelentés szerint a besugárzás októberben jóval, körülbelül 10%-kal a havi átlag felett alakult Európa nagy részén, Magyarországon pedig különösen erős lehetett a jelenség: Közép-Európát és a balti államokat akár 25%-kal is több napsugárzás érhette a hónap folyamán az ilyenkor szokásosnál. Így nagy valószínűséggel októberben idén negyedszerre dönthetett rekordot az itthoni naperőművek havi kihasználtsága, miután januárban (4,24%) negatív rekord született, májusban (25,59%) és augusztusban (26,52%) viszont a naperőművek jó évtizedes magyarországi történetének legmagasabb szintjére emelkedett a napelemparkok adott havi kihasználtsága.

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Rendkívüli dolog történik a naperőművekkel Magyarországon
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Távozik a Tisza Párt fontos embere

Közös megegyezéssel, december elsejei hatállyal távozik az Egészségügyi Minisztériumból Gilly Gyula politikai főtanácsadó. A Tisza Párt egészségpolitikai programjának meghatározó alakja megerősítette a lépést, a döntés hátteréről azonban nem kívánt részleteket megosztani - tudta meg a Népszabadság.

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Távozik a Tisza Párt fontos embere
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Az NVVH is megszólalt a Seszták Miklós ügyében emlegetett 9 milliárd forintnyi készpénzről – nagyon is használható a bizonyíték

Bizonyítéknak számít-e egy keresőkutya jelzése egy üres páncélszekrénynél? Ezen vitázik Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter védője és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A nyomozók szerint a politikus 9 milliárd forint készpénzt tarthatott a széfekben, amelyet még a kihallgatása előtt elrejthetett. Ügyvédje, Papp Gábor egy szakvéleményre hivatkozva azt állítja, hogy a kutya jelzése önmagában nem bizonyíték, és kifogásolja, hogy az iratot nem kapta meg a letartóztatásról döntő bíró. Az NVVH szerint a szakértő túllépte a hatáskörét, a fogva tartás meghosszabbítását pedig elsősorban a bizonyítás veszélyeztetése és az eltűnt pénz eredménytelen felkutatása indokolta.

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Az NVVH is megszólalt a Seszták Miklós ügyében emlegetett 9 milliárd forintnyi készpénzről – nagyon is használható a bizonyíték
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Végleges a döntés, hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs

Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban - közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

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Végleges a döntés, hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs
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Andrej Babissal találkozott Prágában a magyar államfő

Andrej Babis cseh kormányfővel találkozott szerdán Prágában Baka András köztársasági elnök. A felek áttekintették a cseh-magyar kapcsolatokat, megvitatták az időszerű európai politikai témákat, valamint a gazdasági kérdéseket - mutatott rá közleményében a cseh kormányhivatal szerdán.

(Forrás: MTI)

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Rendkívüli parlamenti ülés jön, kezdődik a 2027-es költségvetés tárgyalása

Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány jövő hétre a 2027-es költségvetés és az azt megalapozó törvényjavaslat megtárgyalására.

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Rendkívüli parlamenti ülés jön, kezdődik a 2027-es költségvetés tárgyalása
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Bemutatkozott az új EXIM: hat feljelentés történt, hamarosan érkeznek az új programok

Hat feljelentés történt eddig az EXIM korábbi ügyei miatt, az új elnök-vezérigazgató ugyanakkor nem látja veszélyben a bank prudens működését. Kiss Zalán elmondása szerint a Demján Sándor Program utolsó, 93 milliárd forintos keretének gyors kimerülése után a bank a jövő év elején új hitel- és tőkeprogramokkal jelentkezik: 2027-ben reálisan 400–500 milliárd forintos refinanszírozási hitelprogrammal és mintegy 70 milliárd forintos tőkeprogrammal lehet számolni. Az EXIM aktivizálja biztosítóját, a MEHIB-et is, a korábban jellemző kampányszerű programokat pedig elkerülnék: a jövőben nem az alacsony árazás lesz az elsődleges vonzerő, hanem az exportcélú beruházások ösztönzése és a magyar beszállítói részvétel szélesítése lesz a cél. Az EXIM háttérbeszélgetésén jártunk.

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Bemutatkozott az új EXIM: hat feljelentés történt, hamarosan érkeznek az új programok
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Számlagyárat leplezett le a NAV, több mint 20 embert állítottak elő, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát is

Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy számlagyár ügyében - tudatta a NAV Bűnügyi Főigazgatósága az MTI-vel közleményben kedden. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán arról írt: őrizetbe vették Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében.

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Számlagyárat leplezett le a NAV, több mint 20 embert állítottak elő, köztük Pintér Sándor egykori államtitkárának fiát is
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Meglépi a kormány: megszűnik az automatikus béremelés két helyen is

Két intézmény bérezési szabályait is átalakítaná a kormány a 2027-es költségvetést megalapozó törvénytervezetben, amely kedd este jelent meg. A Sándor-palotánál megszűnne a személyi kiadások kötelező, keresetnövekedéshez kötött emelése, az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőinél pedig a 2025-ös átlagkeresethez rögzítenék az illetményalapot.

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Meglépi a kormány: megszűnik az automatikus béremelés két helyen is
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Gyökeres változásokat javasolt a Nemzeti Választási Iroda: megszűnhet az aláírásgyűjtés és a körzetek átrajzolása, jöhet az online szavazás is

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az idén áprilisban tartott választások tapasztalatai alapján átfogó javaslatcsomagot állított össze a választási rendszer megújítására, amely a Tisza-kormány tervezett alkotmányozási folyamatába is beépülhet. Az NVI szakítva a korábbi évek óvatos gyakorlatával egy sor olyan vitatott, a Fidesznek kedvező szabály eltörlését szorgalmazza, amely csorbította a jogegyenlőséget. A legfontosabb tervek között szerepel a papíralapú ajánlásgyűjtés megszüntetése, az elektronikus szavazás bevezetésének lehetősége, a külföldön élők szavazási feltételeinek egységesítése, valamint a politikai célú választókerület-átrajzolás (gerrymandering) és a fiktív lakcímekre épülő voksturizmus felszámolása - számolt be a HVG.

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Gyökeres változásokat javasolt a Nemzeti Választási Iroda: megszűnhet az aláírásgyűjtés és a körzetek átrajzolása, jöhet az online szavazás is
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Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront

Ma dönt a bíróság Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse és társai letartóztatásáról annak a vízumüzletnek az ügyében, amelynek keretében a gyanú szerint több mint száz vietnámi állampolgárt segítettek illegálisan Nyugat-Európába jutni. Az embercsempészettel és befolyással üzérkedéssel gyanúsított érintetteket vezetőszáron vitték a tárgyalásra - tudósított a Telex.

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Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront
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Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping

Magyarország elkerülheti az újabb uniós forrásvesztést az év végén, noha október közepén még közel 1,3 milliárd eurónyi elszámolás hiányzott az idei kötelezettségek teljesítéséhez – közölte a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) a Portfolio megkeresésére. Az intézmény részletes adatai azonban azt is megmutatják, hogy a több mint 8300 milliárd forintos teljes fejlesztési keretből eddig alig 3000 milliárdot fizettek ki, ráadásul ennek csaknem fele előleg, az önkormányzati beruházásoknál pedig különösen nagy a lemaradás. Az Orbán-kormány alatt az Európai Bizottsággal fennálló jogállamisági viták miatt feltorlódtak a kifizetési igények Magyarországon, ami erős végrehajtási kihívást jelent az új kabinetnek.

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Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping
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Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége

A kormány megszüntetné azt a kötelezettségét, hogy részletes, többéves előrejelzést adjon ki arról, mennyi bevételre számít az állam, és mennyit költene a következő években a költségvetés egyes részterületeire - derül ki a kormány kedden este benyújtott, a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslatából. A főcsoport-szintű előrejelzés továbbra is megmaradna.

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Megszűnne a területenkénti, többéves költségvetési terv kötelezettsége
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Megszűntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány

Eltörölné az Alkotmánybíróság finanszírozásának alsó korlátját a 2027-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat: elfogadása esetén a testület a következő évre az előző évinél kevesebb pénzt is kaphatna. Természetesen ez önmagában nem csökkenti az alkotmánybírák fizetését, de megszüntetné azt a garanciát, amely jelenleg védi az intézmény teljes költségvetését a nominális elvonástól.

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Megszűntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány
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Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás

A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek budapesti nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium végét 2026. december 31-ről 2027. március 31-re tolnák ki egy frissen megjelent törvényjavaslat szerint. A lépés technikai hosszabbítás, és arra enged következtetni, hogy a fővárosi rövid távú lakáskiadás szabályozása továbbra sem állt össze egységes rendszerré. Terézváros már a teljes tiltásig ment, több kerület saját korlátozásokon dolgozik, közben a lakhatási, turisztikai és adóbevételi szempontok egyre látványosabban ütköznek.

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Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás
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Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról

A Boston Consulting Group (BCG) közleményben jelezte, hogy üdvözli az Egészségügyi Minisztérium azon döntését, mellyel nyilvánosságra hozta azokat a korábban titkosított tanácsadói anyagokat, amelyeket a tanácsadócég készített a magyar egészségügy átalakításáról 2020 és 2024 között.

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Megszólalt a BCG az egészségügy átalakítását célzó tanulmány nyilvánosságra hozásáról
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Tisza-kormány: Dublinba utazik Magyar Péter, jön a novemberi EU-csúcs

Szerda este Dublinba utazik Magyar Péter, ahol csütörtökön az Európai Politikai Közösség kilencedik csúcsán,

pénteken pedig az uniós állam- és kormányfők informális ülésén vesz részt.

A 27 tagállam vezetői az Európai Tanács elnökének vezetésével egyeztetnek, az informális formátum a nyílt politikai vitát és a stratégiai gondolkodást szolgálja. A miniszterelnök az ATV-nek elmondta, hogy az uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia is napirenden lesz, a visegrádi országokkal pedig közösen lépnének fel a hétéves költségvetés tárgyalásán. A miniszterelnök emellett számos kétoldalú találkozót tart, a gázellátásról is egyeztet. Írország 2026 második félévében tölti be az Unió soros elnökségét.

Az uniós költségvetés tárgyalásairól és a magyar források kilátásairól alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részletesen:

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Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:

A keddi nap legfontosabb kormányzati híreiről alábbi cikkünkben tájékozódhat:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság

Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt egy év alatt 4,9 százalékra csökkentené, ami érdemi kiigazítás, és összhangban van azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ugyanakkor a 2027 utáni pálya nem elég ambiciózus, hiszen a 3 százalékos határértéket már 2029-re el kellene érni. Kifogásolható az is, hogy a büdzsé különadókkal tömi be a réseket, és több, gazdaságilag káros Orbán-kori intézkedést is továbbvisz. Ezzel lényegében az új kormány utólag legitimálja a régi rendszer megoldásait, és fékezi azt a növekedést, amely a versenygazdaság felé fordulással elérhető lenne.

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Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság

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