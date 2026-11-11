Új front nyílt a felsőoktatásban: kiberharcra készíti fel hallgatóit az Óbudai Egyetem

A kiberbiztonság korántsem csak informatikai kérdés, komoly üzleti, szabályozási és társadalmi kockázatot is jelent. A vállalatoknak egyre több előírásnak kell megfelelniük, miközben a támadási módszerek gyorsan változnak, és a mesterséges intelligencia a támadói és a védekező oldalon is megjelenik. Rajnai Zoltánnal, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettesével, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetőjével többek között arról beszélgettünk, hogyan lehet ilyen környezetben kiberbiztonsági szakembereket képezni, milyen szerepet kap a gyakorlat és az AI az oktatásban, és miért válik a digitális biztonságtudatosság alapkompetenciává.

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Hogyan lehet kiberbiztonsági szakembereket képezni egy olyan területen, ahol a technológia és a támadási módszerek akár hónapról hónapra változnak?

Egy ilyen gyorsan változó területen nem az a cél, hogy a hallgatók kizárólag a ma aktuális technológiákat sajátítsák el, hiszen ezek néhány éven belül elavulhatnak.

Sokkal fontosabb, hogy stabil alapokat, rendszerszemléletet és alkalmazkodóképességet kapjanak. Ezért a tananyagot félévről félévre frissítjük, és vállalati szakembereket is bevonunk az oktatásba. Ők naponta találkoznak az új támadási formákkal, védelmi megoldásokkal és technológiai változásokkal, ezért nemcsak javaslatokat tesznek a tananyag fejlesztésére, hanem konkrét technológiákat és eljárásokat is bemutatnak a hallgatóknak.

A képzést erősen gyakorlatorientáltan építjük fel. A hallgatók nemcsak elméletben tanulnak hálózatbiztonságról vagy védelmi mechanizmusokról, hanem gyakorló infrastruktúrákon, projektfeladatokon keresztül sajátítják el, hogyan kell egy rendszert megtervezni, tesztelni és megvédeni.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban, a mindennapok során?

Az Óbudai Egyetem kiberbiztonsági mérnöki alapszakán nagyjából 40 százalék az elmélet, 60 százalék a gyakorlat. A hallgatók már az első félévtől projektfeladatokon dolgoznak, először egyénileg, majd kisebb, később nagyobb csoportokban. A cél az, hogy megtanuljanak csapatban gondolkodni, egymás tudására építeni, és ne csak elméletben beszéljenek kiberbiztonsági rendszerekről, hanem valódi problémákra keressenek működő megoldásokat. Az is fontos, hogy a hallgatók megtanuljanak más szakterületekkel is együtt dolgozni. A kiberbiztonság ugyanis nem elszigetelt informatikai feladat, egy biztonságos rendszer kialakításához szükség lehet üzemeltetőkre, szoftverfejlesztőkre, villamosmérnökökre, gazdasági vagy menedzsmenttudásra, sőt, bizonyos esetekben jogi háttérre is. Az egyetemi projektekben ezért fokozatosan egyre szélesebb szakmai kör jelenik meg, elsősorban az egyetem más képzéseiről érkező hallgatók bevonásával.

A képzés során szimulálunk például egy kiberbiztonsággal foglalkozó céget is. A hallgatók 20-30 fős csoportokban terveznek meg különböző rendszereket, például kiberlőteret, ahol szimulált támadási és védekezési helyzeteket lehet gyakorolni, Security Operations Centert, vagyis biztonsági műveleti központot, illetve mesterséges intelligenciára épülő behatolásdetektáló megoldást. Ehhez hardvereszközöket, hálózati struktúrát és virtuális költségvetést is terveznek, majd ajánlatot készítenek egy elképzelt megrendelőnek.

A következő lépésben pedig nem marad papíron a feladat, a megtervezett rendszereket ki is kell építeniük. Szervereket, routereket, switcheket, tűzfalakat kötnek össze, szoftvereket telepítenek, nyílt forráskódú vagy egyetemi licenc alatt elérhető rendszerekkel dolgoznak. Nem hackereket képzünk, hanem etikus szemléletű, védekezésre képes kiberbiztonsági szakembereket. Ehhez azonban ismerniük kell a támadói gondolkodást is: egy rendszert csak akkor lehet hatékonyan megvédeni, ha értik, milyen irányból és milyen módszerekkel próbálhatják támadni.

A kiberbiztonság sajátossága, hogy a védekező oldal sokszor eleve lépéshátrányból indul, előbb megjelenik egy új támadási módszer, és erre kell minél gyorsabban védelmi választ adni. Ezért különösen fontos, hogy a hallgatók ne statikus tudást kapjanak, hanem megtanuljanak gyorsan reagálni az új módszerekre.

Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője.

Hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a kiberbiztonsági mérnökök mindennapi munkáját?

A mesterséges intelligencia nem fenyegeti a kiberbiztonsági mérnökök munkáját abban az értelemben, hogy átvenné a helyüket, de jelentősen átalakítja azt. A támadók már ma is használják az AI-t, például adathalász levelek előállítására vagy támadási folyamatok támogatására, ezért a hallgatóknak érteniük kell, hogyan alkalmazható a mesterséges intelligencia a támadói oldalon.

A védekezésben ugyanakkor ugyanez a technológia segíthet a behatolások felismerésében, a naplófájlok elemzésében, a támadási mintázatok azonosításában és az első válaszlépések megfogalmazásában. Egy Security Operations Centerben például nem feltétlenül az embernek kell hosszasan végignéznie a logokat: az AI gyorsan jelezheti, hol történt gyanús esemény, és milyen beavatkozásra lehet szükség.

Ez a képzésben is megjelenik, a hallgatók olyan rendszereket is terveznek, amelyekben AI-ágensek figyelik a hálózati eseményeket, felismerik a támadási mintázatokat, és támogatják a védekezési döntéseket.

A cél nem az, hogy az AI helyettesítse a szakembert, hanem hogy tehermentesítse, csökkentse a reakcióidőt, és több időt hagyjon az emberi kreativitást igénylő feladatokra.

Mennyire készültek fel a cégek a szigorodó kiberbiztonsági elvárásokra? És ez milyen munkalehetőségeket teremt a szakemberek számára?

A hallgatók részéről természetesen gyakran felmerül a kérdés, hogy lesz-e munkájuk a végzés után. A kiberbiztonság esetében erre ma egyértelmű válasz adható: a szakemberek iránti igény várhatóan tovább nő. Ez már nem kizárólag a nagyvállalatok problémája, hanem egyre inkább érinti a kisebb cégeket is, különösen azokat, amelyek online szolgáltatásokat nyújtanak, webáruházat működtetnek, ügyféladatokat kezelnek vagy digitális rendszerekre építik a működésüket.

A NIS2, a GDPR, illetve a pénzügyi szektort érintő DORA is abba az irányba hat, hogy a vállalatoknál ne csak papíron létezzenek biztonsági szabályzatok, hanem ténylegesen működő információbiztonsági, auditálási, incidenskezelési és kockázatkezelési folyamatok is legyenek. A cégek felkészültsége ugyanakkor nagyon vegyes.

Kiberbiztonsági szempontból gyakran mondjuk, hogy háromféle vállalat létezik: amelyet már megtámadtak, amelyet éppen támadnak, és amelyet meg fognak támadni.

Éppen ezért nem akkor kell elkezdeni reagálni, amikor már megtörtént a baj, hanem előre kell kialakítani a megfelelő rendszereket, folyamatokat és felelősségi köröket. A tapasztalatok szerint azonban nemcsak a kkv-k, hanem sokszor a nagyvállalatok sincsenek azon a felkészültségi szinten, amelyet a kockázatok és a szabályozási elvárások indokolnának.

A vállalatoknak ezért többféle szakemberre van szükségük. Kellenek technikai szakemberek, akik értenek a hálózatvédelemhez, az üzemeltetéshez, a sérülékenységvizsgálathoz vagy az incidenskezeléshez. Emellett szükség van olyanokra is, akik az auditálási, megfelelőségi és kockázatkezelési folyamatokat támogatják.

Néhány évvel ezelőtti felmérések szerint csak Magyarországon mintegy 2500 olyan betöltetlen állás volt, amely valamilyen módon a kiberbiztonsághoz kapcsolódott. Ezek nem kizárólag mérnöki pozíciók, de jól jelzik, hogy jelentős a felvevőpiac. A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek nagyvállalatoknál, pénzügyi intézményeknél, ipari cégeknél, állami szervezeteknél, online szolgáltatóknál, tanácsadóként, auditcégeknél vagy külső szolgáltatóknál is. Ha egy kisebb vállalkozás nem tud saját szakembert alkalmazni, akkor jellemzően külső szolgáltatótól vásárolja meg ezt a szolgáltatást, ami tovább bővíti a piacot.

A kiberbiztonsági munkaerőpiacon gyakran már a junior pozícióknál is komoly elvárásokkal találkoznak a pályakezdők, a diploma mellett gyakorlati tapasztalatot, konkrét technológiák ismeretét vagy akár szakmai minősítéseket is kérhetnek. Elég ma önmagában az egyetemi képzés, vagy a hallgatóknak már a diploma megszerzése előtt érdemes plusz tudást és specializációt építeniük?

Vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten egyetemi hallgatóknak kínálnak belső auditori vagy más szakmai képzéseket, kedvezményes feltételekkel. Ezek nem helyettesítik az egyetemi képzést, de plusz versenyelőnyt adhatnak azoknak, akik pontosabban látják, milyen irányba szeretnének specializálódni, legyen az audit, szabályozási megfelelés, technológiai fejlesztés vagy hálózatvédelem. A piacon ugyanis azt a pályakezdőt keresik igazán, aki az alapdiplomán túl is tud valamit hozzátenni.

Az egyetem saját eszközökkel is támogatja a lelkes, céltudatos hallgatókat, ösztöndíjakat hirdetünk projektötletekre, kutatási és fejlesztési feladatokra.

A cél az, hogy aki valóban szeretne többet kihozni magából, az ne kényszerüljön a szakmájától teljesen független diákmunkába, hanem akár ösztöndíjjal támogatva dolgozhasson saját szakmai projektjén. Egy-egy ilyen projektből később TDK-dolgozat, szakdolgozat, mesterszakos diplomamunka vagy akár doktori kutatás is születhet, hosszabb távon pedig az oktatói utánpótlás neveléséhez is hozzájárulhat.

A kiberbiztonságot gyakran technológiai vagy vállalati kérdésként kezeljük, holott a támadók sokszor nem a rendszerek, hanem az emberek gyenge pontjait keresik. Eljutottunk oda, hogy a digitális biztonságtudatosság ma már alapkompetencia legyen, ugyanúgy, mint mondjuk a pénzügyi tudatosság?

Igen, a kiberbiztonság ma már nem szűk szakmai kérdés, hanem alapvető digitális kompetencia. A biztonságtudatosságra nemcsak a kiberbiztonsági mérnököket kell felkészíteni, hanem gyerekeket, diákokat, felnőtteket és időseket is, mert a támadások jelentős része éppen a felhasználói oldalon próbál rést találni. Hiába épülnek egyre fejlettebb védelmi rendszerek, a gyenge pont nagyon sokszor maga az ember: egy rossz kattintás, egy sürgető üzenet, egy túl kedvezőnek tűnő ajánlat vagy egy bank nevében érkező hamis megkeresés.

Ez különösen jól látszik az olyan időszakokban, amikor megnő az online aktivitás, például a nyári utazások vagy a karácsonyi vásárlási szezon idején. Ilyenkor a kibertámadók is intenzívebben jelennek meg: hamis weboldalakkal, adathalász üzenetekkel, megtévesztő ajánlatokkal próbálják rávenni a felhasználókat arra, hogy adatokat, bankkártya-információkat vagy hozzáféréseket adjanak ki. Éppen ezért a biztonságtudatosság lényege a technológia ismerete mellett a manipulációs helyzetek felismerése is.

Ha egy ajánlat gyanúsan jó, ha sürgetnek, ha személyes vagy banki adatokat kérnek, akkor meg kell állni egy pillanatra. Erre épült az Európai Unió egyik korábbi kiberbiztonsági kampányának üzenete is: kétszer gondolkodjunk, mielőtt kattintunk. Ez ma talán fontosabb, mint valaha, mert a digitális térben a tudatos felhasználó az első védelmi vonal.

A cikk megjelenését az Óbudai Egyetem támogatta.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos