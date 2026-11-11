Újabb drágulás jött a csomagrendelésben: megváltoztak a vásárlási szokások Magyarországon

A magyarok kétharmada változtatott online vásárlási szokásain az Európai Unión kívülről rendelt, 150 eurónál kisebb értékű csomagokat érintő vám júliusi bevezetését követően, a fogyasztók fele pedig már az EU-n belüli alternatívákkal helyettesíti az ázsiai webáruházakat - derült ki a DODO logisztikai vállalat megbízásából, az Ipsos által készített, friss kutatásból.
A DODO által az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint a július 1-jén bevezetett uniós vámreformra a magyar vásárlók több mint kétharmada hamar reagált: 29 százalékuk teljesen felhagyott az ázsiai webshopok használatával, 33 százalékuk ritkábban rendel ezekről a helyekről, további 5 százalékuk pedig bár továbbra is gyakran vásárol, de egyszerre kevesebb termékkategóriából választ.
A fogyasztói reakciókat a NAV adatai is alátámasztják: a hivatal október 14-i tájékoztatása szerint a júliusi vámintézkedés bevezetése óta csökkent az EU-n kívülről érkező kiscsomagok száma.
A felmérés szerint a változás legfontosabb nyertesei a magyar webáruházak:
a válaszadók 29 százaléka magyarországi online üzletekből szerzi be azokat a termékeket, amelyeket korábban ázsiai piacterekről rendelt meg, további 21 százalék más EU-tagországok webáruházait választja.
A vásárlók 56 százaléka a kutatás szerint már értesült a november 1-jétől bevezetett újabb uniós intézkedésről is, amely tovább növeli az ázsiai webáruházakban leadott rendelések költségeit: az ilyen küldemények esetén vámáru-nyilatkozati tételsoronként 2 eurós kezelési díjat kell fizetni. A válaszadók 21 százaléka ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy még nem ismeri pontosan az új díj részleteit.
A közlemény kitér arra is, hogy jelenleg a fogyasztók 63 százaléka csomagautomatából veszi át rendeléseit. Ennek elsődleges okaként azt említik, hogy így maguk dönthetnek az átvétel időpontjáról, 43 százalékuk pedig kifejezetten azért választja ezt a megoldást, mert nem szeretne otthon várni a futárra.
A válaszadók negyedének kellett már otthon várakoznia a csomagra vagy emiatt átszerveznie a programját. 15 százalékuk járt már úgy, hogy hiába várta a futár érkezését, mégsem kézbesítették a rendelését arra hivatkozva, hogy nem találták otthon. Hasonló arányban (13 százalék) találkoztak azzal a problémával, hogy csomagjukat átvételi pontra irányították, mert épp senki nem volt otthon a kézbesítő érkezésekor.
A fogyasztói igények között az előre kiválasztható kézbesítési időpont áll az első helyen: a válaszadók 40 százaléka szeretné, ha maga dönthetne arról, mikor érkezzen meg a rendelése. A megkérdezettek 30 százaléka emellett több és pontosabb tájékoztatást szeretne kapni a csomagja állapotáról, a kiszállítás aktuális státuszáról.
Az online kutatást az Ipsos készítette a DODO megbízásából, reprezentatív, 1000 fős mintán, a 18 és 65 év közötti magyar internetező lakosság körében, október 26. és 30. között.
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