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Újra fellángolt az autósok örök vitája Magyarországon: egy területen már körvonalazódik a kedvenc
Gazdaság

Újra fellángolt az autósok örök vitája Magyarországon: egy területen már körvonalazódik a kedvenc

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Az ősz végével beköszöntő hideg napokkal idén is fellángolt az autósok örök vitája arról, hogy elég-e egész évre a négyévszakos abroncs, vagy biztonságosabb a téli gumi. A négyévszakos gumik népszerűsége évek óta nő, miközben az egyre enyhébb telek mellett a téli gumik eladása csökkenő tendenciát mutat. A Google keresési adatai szerint ennek ellenére idén ősszel is a téli gumi lett a sláger, a keresések november első napjaiban érték el a csúcsot, a négyévszakos abroncsok iránti érdeklődés pedig nagyjából változatlan maradt. Arányaiban Nógrád, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kerestek rá a legtöbben a téli gumira, a délkeleti országrészben viszont jóval kisebb volt az érdeklődés.

Minden ősszel újra fellángol az autósok örök vitája

Kevés olyan kérdés van, amely jobban megosztja az autósokat, mint a négyévszakos gumi. Az ellenzők szerint egyetlen abroncs nem nyújthatja télen és nyáron ugyanazt a biztonságot, ugyanis a gumi összetétele, mintázata és hőmérsékleti tartománya alapvetően meghatározza a tapadást és a fékutat. A négyévszakos abroncsokat támogatók ezzel szemben a kényelmet és az egyszerűséget tartják elsődlegesnek.

Az eladási adatok szerint a második tábor egyre erősebb. A koronavírus-járvány idején, 2020 első háromnegyed évében a hazai személyautó-abroncspiac 5 százalékkal szűkült, és

a téli gumik eladása 7,1 százalékkal esett vissza.

Ugyanebben az időszakban a négyévszakos abroncsok forgalma 19,8 százalékkal nőtt. A Continental Hungaria értékesítési igazgatója ezért a járvány egyik nagy nyertesének nevezte ezt a szegmenst.

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A külföldre autózóknak a szomszédos országok szabályaival is számolniuk kell. Ausztriában 2008 óta kötelező a téli felszerelés november 1. és április 15. között a 3,5 tonna alatti járműveken, ha az út havas, jeges vagy latyakos.

A vita tehát nem pusztán a biztonságról szól. Arról is szól, mennyi szervezést és szerviz-időpontot hajlandó vállalni egy autós évente kétszer.

Ez a mérlegelés az első hidegebb napokkal minden évben újra előtérbe kerül.

Letarolta a kereséseket a téli gumi

Tavasszal már megnéztük, hogyan alakult a nyári gumi és a négyévszakos abroncsok iránti érdeklődés. Akkor a felmelegedéssel párhuzamosan a nyári gumi keresései ugrottak meg. A négyévszakos kifejezést most is egybeírva vizsgáltuk, mert az internetezők túlnyomó többsége így keres rá.

Az elmúlt egy öt év év adatai alapján jól látszik a gumicsere ciklikussága. Az elmúlt években kivehető, hogy a "téligumi", "négyévszakos" és "téli gumi" keresési kifejezések iránti érdeklődés általában novemberben éri el az éves csúcspontját. Érdekes megfigyelni azonban, hogy

idén januárban, a történelmi hidegbetörés és havazás idején is generált egy kiugrást a téma, amikor vélhetően sokan érezték szükségét a téli abroncsnak az utakon.

téli-gumi-négyévszakos-keresések-5-év
Kép forrása: Google Trends

A januári kiugrás az egy éves adatokban is látványos.

Mostanra azonban láthatóan az ősz végi szezonális hatásból fakadóan a „téli gumi” keresési kifejezés, augiránti érdeklődés igen magas szintre emelkedett.

Tavasztól a nyár végéig a négyévszakos kifejezés iránt nagyobb volt a keresési érdeklődés, mint a téli gumi iránt. Az egész évet nézve azonban a téli gumi átlaga jóval magasabb volt. A négyévszakos görbéje is megmozdult ősszel, de közel sem olyan meredeken.

téli-gumi-négyévszakos-keresések-1-év
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt egy hónap adatain még tisztábban látszik a különbség. A „téli gumi” keresések október végén átmenetileg visszaestek, majd meredeken felfutottak, és november első napjaiban érték el a csúcsot. Miközben a téli gumi keresései kilőttek, a négyévszakos kifejezés iránti érdeklődés az egész hónapban nagyjából egy szinten maradt. Az egybeírt „téligumi” változat a hónap egészében messze elmaradt a két szóban írt alaktól, így a valós érdeklődésnek csak kis részét mutatja.

téli-gumi-négyévszakos-keresések-1-hónap-keresések
Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve az elmúlt hónapban az északi megyékben és a nyugati határvidéken kerestek a legnagyobb arányban a téli gumira.

Arányaiban Nógrád megyében volt a legnagyobb a keresési érdeklődés a téli gumi iránt, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén előtt.

A térkép alapján a délkeleti országrészben, különösen Csongrád-Csanád megyében volt a leghalványabb az érdeklődés. Tavaszi cikkünkben épp Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt arányaiban a legmagasabb a négyévszakos abroncs iránti érdeklődés. Ez egybevághat azzal, hogy az ország délkeleti részén enyhébbek a telek, és ritkábban alakulnak ki havas, jeges útviszonyok.

téli-gumi-négyévszakos-keresések-1-hónap
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

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