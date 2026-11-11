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Végleges a döntés, hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs
Gazdaság

Végleges a döntés, hónapokig rács mögött marad Hankó Balázs

MTI
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Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban - közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a törvényszék jogerős döntésével

helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírájának október 28-ai végzését, amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 26-ai indítványára született.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés törvényi okai közül több is változatlanul fennáll. A gyanúsítottak – Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkár – letartóztatását a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye miatt hosszabbították meg.

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