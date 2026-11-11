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Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront
Gazdaság

Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront

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Ma dönt a bíróság Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse és társai letartóztatásáról annak a vízumüzletnek az ügyében, amelynek keretében a gyanú szerint több mint száz vietnámi állampolgárt segítettek illegálisan Nyugat-Európába jutni. Az embercsempészettel és befolyással üzérkedéssel gyanúsított érintetteket vezetőszáron vitték a tárgyalásra - tudósított a Telex.

Röviddel fél tíz után, külön rendőrségi kisbuszokkal érkezett meg Orbán Áron, az élettársa, valamint a hálózat egy harmadik feltételezett tagja a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe. A helyszínen várakozó újságírók kérdéseire sem a volt kormányfő testvére, sem a védőügyvédje nem kívánt válaszolni.

A hatóságok azzal gyanúsítják őket, hogy 2024-ben több hónapon keresztül közreműködtek vietnámi állampolgárok magyar külképviseleteken zajló vízumügyintézésében, hogy az érintettek hazánkon keresztül Nyugat-Európába juthassanak.

A több mint száz külföldi ügyfél után fejenként úgynevezett toborzási díjat szedtek, amelyen később megosztoztak. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda embercsempészet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pedig befolyással üzérkedés miatt folytat eljárást.

A Fővárosi Főügyészség a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya miatt indítványozta a letartóztatást. A gyanúsítottak bűnösségük bizonyítása esetén öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak, emellett kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerük is indokolja a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését. A hálózat tagjain hétfő reggel ütöttek rajta a hatóságok, és a Terrorelhárítási Központ bevonásával végrehajtott összehangolt akció során Budapesten, Fóton, valamint Dunakeszin fogtak el négy embert.

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A szövevényes vízumüzletre a sajtó még tavaly, 2025 tavaszán derített fényt.

A botrány egy kiszivárgott hangfelvétel nyomán robbant ki, amelyen Orbán Áron a Miniszterelnöki Kabinetirodában a hatóságok által blokkolt vízumkérelmekről egyeztetett a volt miniszterelnök egyik akkori intézőemberével.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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