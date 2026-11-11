Vitézy bejelentette: megkezdik a ferihegyi út bővítését, közel 25 milliárdot szánnak az előkészítésre

A friss kormányhatározat megerősíti, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása továbbra is kiemelt beruházás. A kormány a 2027-es költségvetésből legfeljebb 8 milliárd forint biztosítására kér javaslatot, míg 2028-ra legfeljebb 16,47 milliárd forint rendelkezésre állását írja elő az előkészítési feladatokra. A határozat összesen legfeljebb 24,5 milliárd forintos kötelezettségvállalást engedélyez a két évre.
A döntés ugyanakkor még nem biztosítja a teljes kivitelezés fedezetét. A közlekedési és beruházási miniszternek a kiviteli tervek rendelkezésre állását követő 90 napon belül feltételes közbeszerzést kell indítania, majd a beérkező ajánlatok alapján újabb kormány-előterjesztést kell készítenie a beruházás költségeiről és finanszírozásáról.
Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta, hogy a korábbi kormány több mint tíz éven keresztül ígérte az út átépítését, a munkálatok azonban nem kezdődtek el. "A Tisza-kormány most döntött a beruházás újraindításáról" – jelentette be a miniszter.
A tervek szerint a jelenleg kétszer egysávos repülőtéri gyorsforgalmi út kétszer kétsávossá bővül, átépítik a felüljárókat, az Üllői út végén pedig külön szintre kerül a közúti és a vasúti forgalom.
Vitézy szerint a jelenlegi úton egyetlen baleset is teljes útzárat okozhat, ami a repülőtérre közlekedő 100E buszokat, az autósokat és a Vecsés felől ingázókat egyaránt érinti.
Az átépítés jelentős területszerzéssel jár: több mint 300 ingatlant érinthetnek a kisajátítások. A miniszter tájékoztatása szerint az előkészítő munkák legkorábban 2028-ban, a nagyobb építkezés pedig 2029-ben indulhat meg.
A friss határozat egyúttal visszavonja a repülőtéri közúti fejlesztésekről szóló, 2024 októberében elfogadott korábbi kormányhatározatot.
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