Vitézy bejelentette: megkezdik a ferihegyi út bővítését, közel 25 milliárdot szánnak az előkészítésre

Újraindítja a kormány a budapesti repülőtéri gyorsforgalmi út régóta halogatott átépítését, amelynek előkészítésére 2027-ben és 2028-ban összesen 24,5 milliárd forintos keretet szánnak. A szerda este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozat szerint folytatódhatnak a területszerzési és terület-előkészítési munkálatok, a kiviteli tervek elkészülte után pedig közbeszerzést kell kiírni. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kivitelezésre várhatóan 2027 második felében írnak ki tendert, a nagyobb építkezés pedig 2029-ben kezdődhet meg.

A friss kormányhatározat megerősíti, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása továbbra is kiemelt beruházás. A kormány a 2027-es költségvetésből legfeljebb 8 milliárd forint biztosítására kér javaslatot, míg 2028-ra legfeljebb 16,47 milliárd forint rendelkezésre állását írja elő az előkészítési feladatokra. A határozat összesen legfeljebb 24,5 milliárd forintos kötelezettségvállalást engedélyez a két évre.

A döntés ugyanakkor még nem biztosítja a teljes kivitelezés fedezetét. A közlekedési és beruházási miniszternek a kiviteli tervek rendelkezésre állását követő 90 napon belül feltételes közbeszerzést kell indítania, majd a beérkező ajánlatok alapján újabb kormány-előterjesztést kell készítenie a beruházás költségeiről és finanszírozásáról.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta, hogy a korábbi kormány több mint tíz éven keresztül ígérte az út átépítését, a munkálatok azonban nem kezdődtek el. "A Tisza-kormány most döntött a beruházás újraindításáról" – jelentette be a miniszter.

A tervek szerint a jelenleg kétszer egysávos repülőtéri gyorsforgalmi út kétszer kétsávossá bővül, átépítik a felüljárókat, az Üllői út végén pedig külön szintre kerül a közúti és a vasúti forgalom.

Vitézy szerint a jelenlegi úton egyetlen baleset is teljes útzárat okozhat, ami a repülőtérre közlekedő 100E buszokat, az autósokat és a Vecsés felől ingázókat egyaránt érinti.

Az átépítés jelentős területszerzéssel jár: több mint 300 ingatlant érinthetnek a kisajátítások. A miniszter tájékoztatása szerint az előkészítő munkák legkorábban 2028-ban, a nagyobb építkezés pedig 2029-ben indulhat meg.

A friss határozat egyúttal visszavonja a repülőtéri közúti fejlesztésekről szóló, 2024 októberében elfogadott korábbi kormányhatározatot.

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