5°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Vitézy bejelentette: megkezdik a ferihegyi út bővítését, közel 25 milliárdot szánnak az előkészítésre
Gazdaság

Vitézy bejelentette: megkezdik a ferihegyi út bővítését, közel 25 milliárdot szánnak az előkészítésre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újraindítja a kormány a budapesti repülőtéri gyorsforgalmi út régóta halogatott átépítését, amelynek előkészítésére 2027-ben és 2028-ban összesen 24,5 milliárd forintos keretet szánnak. A szerda este megjelent Magyar Közlönyben közzétett határozat szerint folytatódhatnak a területszerzési és terület-előkészítési munkálatok, a kiviteli tervek elkészülte után pedig közbeszerzést kell kiírni. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kivitelezésre várhatóan 2027 második felében írnak ki tendert, a nagyobb építkezés pedig 2029-ben kezdődhet meg.

A friss kormányhatározat megerősíti, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása továbbra is kiemelt beruházás. A kormány a 2027-es költségvetésből legfeljebb 8 milliárd forint biztosítására kér javaslatot, míg 2028-ra legfeljebb 16,47 milliárd forint rendelkezésre állását írja elő az előkészítési feladatokra. A határozat összesen legfeljebb 24,5 milliárd forintos kötelezettségvállalást engedélyez a két évre.

A döntés ugyanakkor még nem biztosítja a teljes kivitelezés fedezetét. A közlekedési és beruházási miniszternek a kiviteli tervek rendelkezésre állását követő 90 napon belül feltételes közbeszerzést kell indítania, majd a beérkező ajánlatok alapján újabb kormány-előterjesztést kell készítenie a beruházás költségeiről és finanszírozásáról.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta, hogy a korábbi kormány több mint tíz éven keresztül ígérte az út átépítését, a munkálatok azonban nem kezdődtek el. "A Tisza-kormány most döntött a beruházás újraindításáról" – jelentette be a miniszter.

A tervek szerint a jelenleg kétszer egysávos repülőtéri gyorsforgalmi út kétszer kétsávossá bővül, átépítik a felüljárókat, az Üllői út végén pedig külön szintre kerül a közúti és a vasúti forgalom.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter Dublinba repül, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról

Korábban visszadobták a kinevezését, most dandártábornok lett a katonai titkosszolgálat vezetője

Készülődik a fordulat a fővárosi közlekedésben: itt a konkrét menetrend

Vitézy szerint a jelenlegi úton egyetlen baleset is teljes útzárat okozhat, ami a repülőtérre közlekedő 100E buszokat, az autósokat és a Vecsés felől ingázókat egyaránt érinti.

Az átépítés jelentős területszerzéssel jár: több mint 300 ingatlant érinthetnek a kisajátítások. A miniszter tájékoztatása szerint az előkészítő munkák legkorábban 2028-ban, a nagyobb építkezés pedig 2029-ben indulhat meg.

A friss határozat egyúttal visszavonja a repülőtéri közúti fejlesztésekről szóló, 2024 októberében elfogadott korábbi kormányhatározatot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország
Tisza-kormány: Magyar Péter Dublinba repül, döntött a bíróság Orbán Áron letartóztatásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility