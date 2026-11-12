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Bombariadó egy fontos európai csomópontban: megbénulhat a nemzetközi vasúti közlekedés
Gazdaság

Bombariadó egy fontos európai csomópontban: megbénulhat a nemzetközi vasúti közlekedés

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Az észak-franciaországi Calais-Frethun vasútállomást bombariadó miatt le kellett zárni – számolt be több hírportál.

Pas-de-Calais prefektúra helyi hatóságai a közösségi médiában számoltak be arról, hogy jelenleg is bombariadó van érvényben az észak-franciaországi vasútállomáson. A jelentés szerint a sürgősségi és a biztonsági szakemberek jelenleg is felmérik a helyzet súlyosságát.

Jelenleg bombariadó van érvényben a Calais-Fréthun állomáson. A helyzetet felmérik

– írták az X-en.

A regionális tisztviselők közölték, hogy az állomás egy kulcsfontosságú nemzetközi vasúti csomópont, amely a Csatorna-alagút francia bejáratának közelében található. Ez problémákat okozhat az itt áthaladó nagysebességű vonatok forgalmában. Egyelőre további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

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Címlapkép forrása: Billy69150 via Wikimedia Commons

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