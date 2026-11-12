Charles hozza a nagy zuhét: pénteken alaposan megázik az ország, kiadták a riasztást

A HungaroMet Zrt. közleménye szerint jelentős mennyiségű esőre van kilátás péntek estig – közölte az MTI.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint Magyarországot csütörtök délutántól újabb csapadékzóna éri el – ennek a Charles ciklon nevet adták –, ez jelentős esőt hozhat. Leginkább az ország északi, északkeleti része lehet érintett, ahol péntek hajnalig akár 40 milliméter csapadék is lehullhat. A déli és a délkeleti részek sem maradnak ki az égi áldásból, ott akár viharok formájában is jöhet a csapadék.

A várható nagy mennyiségű lehulló eső miatt a HungaroMet péntekre narancs, vagyis másodfokú riasztást adott ki Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék területére.

Ezeken az országrészeken 30 milliméter feletti csapadék lehullását sem zárják ki. A 24 óra alatt több mint 20 milliméternyi eső miatt további 10 megyére adtak ki elsőfokú, vagyis sárga figyelmeztetést, ezek az ország északabbi területén helyezkednek el.

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