Egy éve nyomoznak a Tisza Világ adatszivárgás-ügyben, de gyanúsított továbbra sincs

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A 2026-os választási kampány egyik legsúlyosabb botrányában csaknem kétszázezer ember nevét, elérhetőségét és lakcímét hozták nyilvánosságra. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerint az ügyben két szálon folyik eljárás, a támadást a Nemzeti Nyomozó Iroda, az adatok nyilvánosságra kerülését pedig a megyei és a budapesti rendőr-főkapitányságok vizsgálják.

Egy éve nyomoz a rendőrség a Tisza Világ adatszivárgása ügyében, de gyanúsított még mindig nincs – derült ki a rendőrség Portfolio-nak adott válaszából.

A Tisza Párt „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazásához köthető adatszivárgási ügy a 2026-os országgyűlési választási kampány egyik legsúlyosabb botránya volt.

Magyar Péter formációja 2025 szeptemberében indította el a Tisza Világ nevű mobilalkalmazást, amellyel a közösségépítést, a belső szavazásokat és a támogatókkal való közvetlen kapcsolattartást szerették volna digitalizálni.

Pár héttel az alkalmazás indulása után „kiszivárgott” egy gigantikus adatbázis. Csaknem kétszázezer ember személyes adatai lettek nyilvánosak:

teljes nevek, e-mail címek, telefonszámok

lakcímek és pontos földrajzi koordináták.

Az akkor még kihívó Magyar Péter és a Tisza Párt azt állította, hogy profi, összehangolt kibertámadás (vélhetően külföldi/orosz szálakkal rendelkező állami hekkercsoportok) áldozatai lettek, akik célzottan a választási felkészülést és az ellenzéki szavazók megfélemlítését akarták elérni.

A Fidesz ugyanakkor jelezte, szerintük nem külső támadás, hanem a Tisza Párt szakszerűtlen adatkezelése és belső szivárogtatás történt. Orbán Viktor, azóta már bukott miniszterelnök nemzetbiztonsági kockázatot emlegetett, és azonnali vizsgálatot rendelt el a rendvédelmi és titkosszolgálati szerveknél.

Itt érdemes felidézni az igazi szintlépést: a kiszivárgott adatokból „valakik” egy interaktív térképet készítettek, amin pontosan meg lehetett nézni, hol laknak a Tisza Párt regisztrált szimpatizánsai.

A fideszes médiakonglomerátum, a Mediaworks Hungary Zrt. lapjai (Origo, Magyar Nemzet, Ripost) cikksorozatokban számoltak be az ügyről, cikkeikbe beágyazták az adatszivárgási térképet. Ezzel gyakorlatilag bárki számára böngészhetővé és elérhetővé tették rengeteg állampolgár érzékeny adatát, ami szimpatizánsok zaklatásához és fenyegető levelekhez vezetett.

A Péterfalvi Attila-féle Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított, és megállapította, hogy a Mediaworks jogellenesen járt el. 50 millió forintos „rekordbírságot” szabtak ki a kiadóra. Indoklásuk szerint a sajtó képviselői beszámolhatnak egy adatvédelmi incidensről, de a jogsértő módon kikerült személyes adatok közvetlen terjesztésével és linkelésével maguk is súlyos jogszabálysértést követtek el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2025. november 4-én hivatalból rendelt el nyomozást információs rendszer vagy adat megsértése miatt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megkeresésünkre most azt válaszolta, hogy „a Tisza Világ applikáció ellen múlt évben történt kibertámadás ügyében két szálon zajlik eljárás: a konkrét támadást illetően a Nemzeti Nyomozó Iroda prioritásaként, míg a nyilvánosságra került személyes adatok tekintetében az illetékes megyei rendőr-főkapitányságoknál, illetőleg a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál. Tekintettel a folyamatban lévő nyomozások érdekeire, további részletekről nem áll módunkban tájékoztatást adni.”

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