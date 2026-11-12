Harminc százalékos ugrás az „influenzaszezon” 45. hetében

A 45. héten 140 600-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI), közülük 16 700-an – azaz 11,9 százalékuk – influenzaszerű megbetegedés (ILI) tüneteivel. A két szám 26,6 és 30,5 százalékost emelkedést mutat a 44. heti adatokhoz képest. amikor 11,5 százalékos ILI arányt mért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyügyszerészeti Központból (NNGYK) november 1-vel ONI-vá vált intézmény.
A tiszta betegszámok tekintetében az ARI terén az idei szezon az előző négynél enyhébben indult.
ILI tekintetében tavaly és két évvel ezelőtt valamivel rosszabb volt a helyzet.
Az influenzaszerű megbetegedések aránya idén szinte hajszálra ugyanúgy indult, mint 2024-ben, bár a 45. héten már csak a tavalyinál (12,7%) állt alacsonyabban a ráta.
Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók aránya 100 ezer lakosra a harmadik legmagasabb volt a 45. héten a 2011-ig terjedő adatbázisunkban.
Csak tavaly és két éve láthattunk még ennél is magasabb arányt.
A sentinel orvosok által ledott minták száma (172) magasabb, mint egy éve (155), de jóval kevesebb, mint 2024-ben (305) vagy három éve (238). A SARS-CoV2-pozitivitás 8,1% volt a 45. héten, jóval az előző három év azonos hetében mért számok alatt (23,9%, 11,8%, 21%).
Az RSV (légúti óriássejtes vírus) pozitivitási rátája a 22. héten még 6,7% volt idén (tavaly 4% volt az interszezonális csúcs a 23. héten), de az idei szezon mintáiban a 42. héten tűnt fel először (1 pozitív minta, 0,6%-os pozitivitás). A 45. heti mintákból nem mutattak ki RSV-t.
A 45. héten 77 beteget vettek fel kórházba súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI), nagyhából annyit, mint egy éve (75), viszont jóval kevesebbet, mint két (126) vagy három évvel ezelőtt (158).
Intenzív/szubintenzív ellátásra mindössze hárman szorultak. Az előző három év számai ugyanezen a héten: 4, 13, 15. A SARI-val kórházban lévők 3,9 százalékának volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra, ami alacsonyabb arány az előző három évben mértnél (5,3%, 10,3% és 9,5%).
A kórházban kezeltek 9,1%-ánál (7) mutattak ki koronavírus-fertőzést, míg négyen (5,2%) influenza miatt szorultak ellátásra.
A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések korcsoportos eloszlása azt mutatja, hogy az akut légúti fertőzések tekintetében a legfiatalabbak (0-14 évesek) vannak többségben, míg az influenzaszerű megbetegedéseknél már a 15-34 éves korosztály értintettsége valamivel magasabb.
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