Harminc százalékos ugrás az „influenzaszezon” 45. hetében

A 45. héten 30 százalékkal emelkedett az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma, és akut légúti fertőzéssel is közel ennyivel többen kértek segítséget mint az előző héten az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) legfrissebb adatai szerint.

A 45. héten 140 600-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI), közülük 16 700-an – azaz 11,9 százalékuk – influenzaszerű megbetegedés (ILI) tüneteivel. A két szám 26,6 és 30,5 százalékost emelkedést mutat a 44. heti adatokhoz képest. amikor 11,5 százalékos ILI arányt mért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyügyszerészeti Központból (NNGYK) november 1-vel ONI-vá vált intézmény.

A tiszta betegszámok tekintetében az ARI terén az idei szezon az előző négynél enyhébben indult.

ILI tekintetében tavaly és két évvel ezelőtt valamivel rosszabb volt a helyzet.

Az influenzaszerű megbetegedések aránya idén szinte hajszálra ugyanúgy indult, mint 2024-ben, bár a 45. héten már csak a tavalyinál (12,7%) állt alacsonyabban a ráta.

Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók aránya 100 ezer lakosra a harmadik legmagasabb volt a 45. héten a 2011-ig terjedő adatbázisunkban.

Csak tavaly és két éve láthattunk még ennél is magasabb arányt.

A sentinel orvosok által ledott minták száma (172) magasabb, mint egy éve (155), de jóval kevesebb, mint 2024-ben (305) vagy három éve (238). A SARS-CoV2-pozitivitás 8,1% volt a 45. héten, jóval az előző három év azonos hetében mért számok alatt (23,9%, 11,8%, 21%).

Az RSV (légúti óriássejtes vírus) pozitivitási rátája a 22. héten még 6,7% volt idén (tavaly 4% volt az interszezonális csúcs a 23. héten), de az idei szezon mintáiban a 42. héten tűnt fel először (1 pozitív minta, 0,6%-os pozitivitás). A 45. heti mintákból nem mutattak ki RSV-t.

A 45. héten 77 beteget vettek fel kórházba súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI), nagyhából annyit, mint egy éve (75), viszont jóval kevesebbet, mint két (126) vagy három évvel ezelőtt (158).

Intenzív/szubintenzív ellátásra mindössze hárman szorultak. Az előző három év számai ugyanezen a héten: 4, 13, 15. A SARI-val kórházban lévők 3,9 százalékának volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra, ami alacsonyabb arány az előző három évben mértnél (5,3%, 10,3% és 9,5%).

A kórházban kezeltek 9,1%-ánál (7) mutattak ki koronavírus-fertőzést, míg négyen (5,2%) influenza miatt szorultak ellátásra.

A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések korcsoportos eloszlása azt mutatja, hogy az akut légúti fertőzések tekintetében a legfiatalabbak (0-14 évesek) vannak többségben, míg az influenzaszerű megbetegedéseknél már a 15-34 éves korosztály értintettsége valamivel magasabb.

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