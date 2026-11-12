Ismert óellenzéki politikusok is kaptak diplomata-útlevelet, lépett a Külügyminisztérium

Az Orbán-kormányok idején egyéni kérelemre, miniszteri engedéllyel kapott diplomata-útlevelet Fodor Gábor volt SZDSZ-elnök, Veres János egykori szocialista pénzügyminiszter és Szilágyi György korábbi jobbikos képviselő, pedig akkor egyikük sem volt már országgyűlési képviselő. A 24.hu a Külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva írta meg, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálata után mindhárom okmányt visszavonták. Fodor külföldi konferenciák miatt kérte az útlevelet, Veres pedig azzal indokolta a sajátját, hogy biztonsági okokból elkíséri feleségét, a Szocialista Internacionálé tisztviselőjét. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Fodor Gábor volt SZDSZ-elnök, Veres János egykori szocialista pénzügyminiszter és Szilágyi György korábbi jobbikos képviselő is egyéni kérelemre, miniszteri engedéllyel kapott diplomata-útlevelet az Orbán-kormányok idején – írta meg a 24.hu a Külügyminisztérium tájékoztatása alapján.

Az okmányokat akkor állították ki, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. A Tisza-kormány felülvizsgálata során mindhárom útlevelet visszavonták.

Fodor 2018-ban a Magyar Liberális Párt elnökeként, nemzetközi kapcsolatainak fenntartására hivatkozva kérte az okmányt. Bár a pártelnökségről 2019-ben lemondott, 2022-ben újabb diplomata-útlevelet igényelt, amelynek engedélyét idén júniusban vonták vissza, szeptemberben pedig letiltották. Fodor a lapnak azt mondta, külföldi konferenciák miatt kérte az útlevelet, de nem használta.

Veres 2023 júniusában kapott diplomata-útlevelet, amelyet idén júliusban vontak vissza, augusztusban pedig leadott. A volt miniszter elmondása szerint felesége, a Szocialista Internacionálé tisztviselőjeként dolgozó Dobolyi Alexandra kezdeményezte az okmány kiállítását Szijjártó Péternél. Ezt azzal magyarázta, hogy egy bakui rendezvényen egy takarítónő fémszéket dobott a delegáció felé, ezért elhatározta, hogy biztonsági okokból elkíséri feleségét az utazásaira.

Szilágyi 2022 szeptemberében a képviselőként kialakított külföldi kapcsolatainak ápolására hivatkozva kapott újabb diplomata-útlevelet. Engedélyét idén júliusban vonták vissza, az okmányt szeptemberben tiltották le. A volt képviselő azt mondta, ritkán használta, ezért a döntés különösebben nem érintette.

Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott okmányok túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Címlapkép: A Külügyminisztérium épülete a II. kerületi Bem rakparton 2026. május 4-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert