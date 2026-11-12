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Jó hír a rendkívül aszályos évben: bizonyos helyeken egyetlen nap alatt fél havi eső esett
Gazdaság

Jó hír a rendkívül aszályos évben: bizonyos helyeken egyetlen nap alatt fél havi eső esett

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Az Időkép összesítése szerint az ország egyes helyein rengeteg csapadék esett le az elmúlt időszakban.

Az ország déli részén egyetlen nap alatt nagyjából egy fél havi csapadék hullott le, Makón 37 millimétert mértek a műszerek reggel 9 óráig. Az elmúlt 24 órában azonban jelentős területi különbségek mutatkoztak a lehulló csapadék mennyiségében, Magyarország északi-északnyugati részei most kimaradtak. Itt tipikus novemberi ködös, szürke időt hozott november 11-e.

Egyes helyeken annyi eső esett, ami már kiteszi az 1991-2020 között mért havi novemberi átlagok mintegy háromnegyedét.

Ami még jobb hír a rendkívül aszályos 2026-os év végére, hogy itt még nem áll el az eső, érkezik a következő ciklon, ami újra jelentős mennyiségű csapadékkal öntözi meg az országot. Az Időkép hangsúlyozza, hogy többfelé 20-40 milliméternyi eső várható, ami kiadó mennyiséget jelent. A várakozások szerint csütörtök délután délnyugat felől ered el az eső.

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