Jó hír a rendkívül aszályos évben: bizonyos helyeken egyetlen nap alatt fél havi eső esett

Az ország déli részén egyetlen nap alatt nagyjából egy fél havi csapadék hullott le, Makón 37 millimétert mértek a műszerek reggel 9 óráig. Az elmúlt 24 órában azonban jelentős területi különbségek mutatkoztak a lehulló csapadék mennyiségében, Magyarország északi-északnyugati részei most kimaradtak. Itt tipikus novemberi ködös, szürke időt hozott november 11-e.

Egyes helyeken annyi eső esett, ami már kiteszi az 1991-2020 között mért havi novemberi átlagok mintegy háromnegyedét.

Ami még jobb hír a rendkívül aszályos 2026-os év végére, hogy itt még nem áll el az eső, érkezik a következő ciklon, ami újra jelentős mennyiségű csapadékkal öntözi meg az országot. Az Időkép hangsúlyozza, hogy többfelé 20-40 milliméternyi eső várható, ami kiadó mennyiséget jelent. A várakozások szerint csütörtök délután délnyugat felől ered el az eső.

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