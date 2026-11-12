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Jön a nagy fordulat a hazai vizek megtartásában: azonnali intézkedéseket hoztak a kiadós esők után
Gazdaság

Jön a nagy fordulat a hazai vizek megtartásában: azonnali intézkedéseket hoztak a kiadós esők után

Portfolio
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A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén fenékküszöb építésével tartanák vissza a mostani esőzés eredményeként megjelenő vízmennyiséget.

Nagyjából húsz ponton avatkoznak be ideiglenes fenékküszöb építésével a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, ennek célja, hogy a napokban a térségbe érkező esőt megtartsák. A hatóság a közösségi médiában jelentette be, hogy

a területére nagyobb, nagyjából mintegy 20 milliméter csapadék esett, ennek pedig jelentős részét szeretnék megtartani.

Az elmúlt időszakban a szakemberek az igazgatóság mintegy 8400 négyzetkilométeres működési területén végezték a felmérési munkálatokat. Keresték azokat az ideális pontokat, ahol kisebb beavatkozásokkal is a legnagyobb eredményt lehet elérni a vízmegtartásban. Ennek egyelőre csak a részeredményei vannak, meg de ezek alapján már bizonyos intézkedéseket végre lehet hajtani. A következő pontokon várhatóak beavatkozások:

  • Hatvannál a Zagyva folyón a még nyáron kihelyezett betétpallós elzárást ellenőrzik, a szükséges munkálatokat elvégzik,
  • több patak, például a Egyesült-Tápió-patak, Galga-patak, Duna-völgyi-főcsatorna, Gyáli 17. csatorna medrébe ideiglenes fenékküszöböket helyeznek el,
  • felveszik a kapcsolatot azokkal a cégekkel, amelyek rendelkeznek vízvisszatartásra alkalmas zsilipekkel, de nem az igazgatóság gondozásában vannak.

Összesen 20 helyen helyeznek ki fenékküszöböket, ezekben a munkatársai munkája mellett a civileket is bevonják. Emlékezetes, hogy a fenékküszöbök akkor kaptak nagy figyelmet Magyarországon, amikor a nyáron a Duna vízhozama a kritikus szint környékére süllyedt a Paksi Atomerőmű ellátása szempontjából, ezért egy gyors beavatkozással jelentősen sikerült megemelni a folyó vízszintjét, ezzel lehet biztosítani az ellátás állandóságát.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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