Keleti traktorból nyugati autóba – így vezetett az út a GMK-k világából az európai autóiparig

A Portfolio és a Központi Statisztikai Hivatal közös, háromrészes cikksorozata egy fiktív családi vállalkozás történetén keresztül mutatja be, hogyan változott az elmúlt évtizedekben a tőke és tőkejövedelem szerepe, milyen munkaerőpiaci folyamatok zajlottak le, és miként rajzolódott át Magyarország gazdasági és társadalmi térképe az elmúlt 35-40 évben. Az első rész a KSH hosszú idősoros adataira támaszkodva a 80-as évektől a generációváltás küszöbéig követi egy tipizált, de képzeletbeli cég, a Kunkipufogó Kft. és egy kitalált família, a Horváth család útját. Bemutatjuk, hogy milyen döntések, lehetőségek és időnként szerencsés körülmények kellettek ahhoz, hogy a vállalkozás a gazdasági fordulópontokat túlélve a 2010-es évek végére az ország egyik legstabilabb autóipari beszállítójává váljon. Megnézzük, hogyan változott a cég tőkéje, miként vagyonosodott a család, és milyen befektetési formák jelentettek számukra olyan megbízható tőkeellátottságot és tőkejövedelmet, ami mindezt lehetővé tette.

A cikkben feldolgozott történet a rendszerváltás után tömegeket érintő, tipikus gazdasági folyamatokon alapul, a felvonultatott vállalkozások és szereplők egyezése konkrét gazdasági társaságokkal vagy személyekkel a véletlen műve.

1986. május elsején a Kiskunvári Mezőgazdasági Gépgyártó vállalat a szokásos módon családi nappal töltötte a munka ünnepét. A 15 ezer fős város szélén működő gyárban 300-an dolgoztak, ekéket, tárcsákat, burgonyaszedőket, vetőgépeket és különböző erőgépekhez való alkatrészeket gyártottak. Kívülről még minden rendben lévőnek tűnt, a megyei tanács büszke volt az üzem teljesítményére, de a háttérben már gyülekeztek a viharfelhők. A KSH adatai szerint 1986-ban három éve gyakorlatilag stagnált a gazdaság, az ipari teljesítmény még növekedett, de a korábbi évtizedek lendülete már kifulladóban volt. Egyre fojtogatóbbá vált a devizahiány, a külföldi államadósság pedig gyorsan emelkedett – négy év alatt közel 50%-kal, és az IMF szerint 1987-re elérte a bruttó 20,5 milliárd dollárt. A Kiskunvári Mezőgazdasági Gépgyártóhoz hasonló vállalatok technológiája és termékpalettája közben mind látványosabban maradt le a nyugat-európai versenytársakhoz képest, miközben a KGST-piacok a magyarral azonos strukturális kihívásokkal szembesültek.

Horváth Ferenc, a gyár megbecsült, fiataltermelési vezetője pontosan látta a problémákat. Felesége, Márta a vállalat gazdasági osztályán dolgozott, így a család nemcsak a termelési, hanem a pénzügyi nehézségeket is közelről érzékelte. Mindeközben Ferenc folyamatosan fejlesztési kérésekkel bombázta a gyárigazgatót, a megyei tanácsot és a minisztériumot, de rendre azt a választ kapta, hogy

a népgazdaságnak máshol nagyobb szüksége van a forrásokra.

Végül úgy döntött, saját kezébe veszi az irányítást.

A magyar állam 1982-ben lehetővé tette a gazdasági munkaközösségek, a GMK-k és a vállalati gazdasági munkaközösségek, a VMGK-k megalakulását, amelyekből a KSH adatai szerint 1988-re már összesen 26 ezer működött az országban. A cégforma bevezetésének célja a magángazdaság irányába való kikacsintás, és az állampolgárok nagyobb gazdasági önrendelkezésének biztosítása volt, miután egyértelműen látszódtak már a tervgazdaság működésképtelenségének jelei. Ferenc nem várt tovább:

1986 nyarán négy kollégájával megalapította a Kunsági Kipufogó GMK-t.

Keleti traktorból nyugati autóba

A nyolcvanas évek végén egyre több nyugati autó jelent meg a hazai használtautó-piacon, alkatrészhez azonban nehéz volt hozzájutni. Ferenc elhatározta, hogy a gyárban felhalmozott tudást és gépeket felhasználva ezekhez az autókhoz kezdenek kipufogó-alkatrészeket gyártani. Korábban MTZ és Zetor traktorokhoz, illetve Fortschritt kombájnokhoz készítettek alkatrészeket, technológiai szempontból viszont nem láttak áthidalhatatlan különbséget.

Az üzlet gyorsan beindult.

Nehéz volt mintadarabokat szerezni és beállítani a gyártást, de a kereslet viszonylag hamar igazolta az elképzelést. A GMK növekedését egy idő után szándékosan vissza is fogták, hogy „ne szúrjon szemet fent”, miközben a gyárban betöltött pozíció és a magánvállalkozás között is folyamatosan egyensúlyozni kellett.

Ezzel együtt soha nem látott összegű készpénz áramlott Ferenchez.

A KSH adatai szerint az átlagfizetés ebben az időszakban nem érte el a havi 7000 forintot és a vezetőknél sem haladta meg a havi 10 000-et. Ekkora bevétel már 25-30 kipufogódob eladásából összejött. A kapacitás több száz darabra rúgott, ráadásul a költségek alacsonyak maradtak, mivel részben a gyár infrastruktúráját használták. A család vagyoni helyzete gyorsan javult: a Wartburgot Volkswagen Golfra cserélték, Márta Fiat Unót vezetett, rendszeresen jártak Ausztriába vásárolni, a felújított négyszobás családi ház mellé nyaralót is vettek a Körös-toroki Tisza-parton. Többeknek szúrta a szemét a gazdagodás, de az országban visszafordíthatatlan változások mentek végbe. Az állami kontroll gyengült, a növekvő magántulajdon pedig egyre hétköznapibb jelenséggé vált.

A lehetőségek kapujában

Ferenc és felesége nagy érdeklődéssel ült le a színes tv elé 1989. június 16-án. Nagy Imre újratemetése még akár egy-két évvel korábban is elképzelhetetlennek tűnt. Végérvényesen megindult az ország a változás útján. Ferenc nagy lehetőségeket látott, bízott benne, hogy mihamarabb kinyílik a piac, és végre befuthatják azt a növekedési pályát, amit a környezet lehetővé tesz. Mártát azonban inkább aggodalommal töltötte el a változás, munkájából fakadóan pontosan ismerte a Gépgyár pénzügyi helyzetét, és tudta, hogy állami segítség nélkül aligha élhetik túl a rendszerváltást.

A félelme beigazolódott. A KGST összeomlása, a piacok elvesztése és a fejlesztések elmaradása miatt a gyár 1991-re kritikus helyzetbe került. A válság messze nem csak helyi jelenség volt: a KSH adatai szerint 1989 és 1992 között mintegy 25%-kal esett vissza az ipari termelés Magyarországon, és bőven nem ez jelentette a mélypontot. A Kiskunvári Mezőgazdasági Gépgyárban eközben hónapokig csak részben vagy egyáltalán nem kaptak fizetést a dolgozók. Senkit nem lepett meg, amikor az Állami Vagyonügynökség privatizációra hirdette meg a gyárat, a cél elsősorban a munkahelyek megtartása lett volna, de az elavult technológiával, keleti piacokra termelő cég nem keltette fel sem magyar, sem külföldi befektetők figyelmét sem, ezért a cég vagyonelemeit fokozatosan, külön-külön értékesítették, és többszáz dolgozó egyik hónapról a másikra vesztette el korábban stabilnak tűnő megélhetését.

Ferenc a GMK-ban felhalmozott tőkéből megvásárolta a kipufogógyártáshoz szükséges gépek egy részét, társaival pedig összerakták az egymillió forintos alaptőkét:

1992. februárjában létrejött a Kunkipufogó Kft.

Míg sokszázezer magyart az egzisztenciális összeomlás fenyegetett, addig egy új vállalkozói réteg számára gazdasági átalakulás új lehetőségeket teremtett. A vállalkozások száma közben robbanásszerűen nőtt: 1991 végére már több mint 41 ezer kft. volt bejegyezve Magyarországon.

Az első aranykor

Bár a társadalom egy jelentős részét sokként érte a korábbi gazdasági berendezkedés összeomlása, a Kunkipufogóhoz hasonló, újonnan alakult cégek sokat profitálhattak a helyzetből: olcsón juthattak ingatlanhoz, berendezésekhez, ráadásul jól képzett szakemberek hada vált munkanélkülivé. A KSH adatai szerint 1992-re Dél-Alföldön már több mint 12%-os volt a munkanélküliség, amely a fiatalokat különösen sújtotta. Ferenc nem is tétovázott, a korábbi kollégái közül a legjobbakat személyesen kereste fel, és állapodott meg velük.

Az önkormányzattól nagyon jutányos áron sikerült szerezni egy használaton kívüli csarnokot, a gépeket pedig már korábban olcsón megvásárolta. A piac adott volt, sőt egyre gyorsabban bővült. A használtautó-piacot elöntötték az olcsó, sokszor sérült nyugati autók, a frissen megjelenő márkaszervizek szolgáltatásait azonban sokan nem tudták kifizetni. Épp ezért óriási lett az igény az utángyártott alkatrészekre, így a kipufogódobokra is.

1993-ban a cég árbevétele már elérte a 40 millió forintot, 1995-re a Kunkipufogó már 80 főt foglalkoztatott. Ez egy olyan időszakban történt, amikor a térségben magas volt a munkanélküliség, így a vállalat egyszerre jutott könnyebben munkaerőhöz, és vált fontos helyi foglalkoztatóvá.

Ferenc idővel kivásárolta korábbi üzlettársait, így a Horváth család egyedüli tulajdonossá vált; a cégen belül Márta irányította a pénzügyeket.

A profit döntő részét visszaforgatták a vállalkozásba, a fennmaradó jövedelmet pedig fokozatosan ingatlanokba és pénzügyi eszközökbe fektették. Az MNB adatai alapján 1995-re a magyar lakosság már mintegy 1 billió forintot tartott értékpapírokban és devizamegtakarításokban, Horváthék pedig ebből a szempontból is egy szélesebb vagyongyarapodási folyamat részévé váltak. A család életszínvonala javult, de jövedelmük jelentős részét luxustermékek fogyasztása helyett továbbra is vagyonépítésre fordították.

A tulajdonból származó jövedelmek szerepe ebben az időszakban egyre hangsúlyosabbá vált.

A KSH adatai szerint 1995-ben a magyar háztartások folyó áron 332 milliárd forint ilyen jövedelemre tettek szert, amelynek még kevesebb mint tizedét, 31 milliárd forintot tett ki az osztalék. Húsz évvel később a tulajdonból származó jövedelem nominális értéke 25-szörösére, 1236 milliárd forintra nőtt, ezen belül az osztalék 758 milliárd forintra emelkedett. Míg tehát 1995-ben az osztalék a tulajdonból származó jövedelmek alig 9 százalékát adta, 2015-re már több mint 61 százalékát. Ez jól mutatja, hogy egyre nagyobb vállalati vagyon és nyereség kapcsolódott magánszemélyekhez, és a tulajdonosi jövedelmek között a klasszikus kamatjövedelemhez képest sokkal nagyobb szerepet kapott a vállalkozások tulajdonlásából származó osztalék.

Ferenc tudatosan kerülte azt a hibát, amelyet a mezőgazdasági gépgyárnál látott. Ott a fejlesztések elmaradása miatt a technológia fokozatosan lemaradt a nyugati versenytársakhoz képest – a Kunkipufogó viszont igyekezett folyamatosan korszerűsíteni a termelést. A cég használt, de korszerű CNC-gépeket, lézervágót és részben automatizálható lemezmegmunkáló eszközöket vásárolt Ausztriából és Németországból. A technológiai fejlesztéssel már nemcsak a független alkatrészboltokat és szervizeket tudta kiszolgálni, hanem egy szerencsés találkozás után egy Magyarországra érkező német autóipari beszállító üzleti partnerévé is vált.

A kilencvenes évek második felére a Kunkipufogó már nem egy kis családi vállalkozás volt, hanem stabil, tőkésedő középvállalat, miközben a Horváth család vagyona is fokozatosan levált a cég mindennapi működéséről, és ekkorra már több lábon állt: a működő vállalkozás mellett ingatlanok és pénzügyi megtakarítások is megjelentek. A cég növekedése egészen a 2000-es évek közepéig töretlenül haladt. Közben a gyerekek, Endre és Flóra leérettségiztek, és nem volt kérdés, hogy budapesti egyetemre felvételizzenek: Endre 1999-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdte meg a gépészmérnök tanulmányait, Flóra pedig két év múlva a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) pénzügy- és számvitel szakán. A szülők időközben Budapesten, a IX. kerületben vásároltak egy háromszobás lakást, ezzel megalapozva a gyerekek (ingatlan)vagyonát.

A nyitott piacnak is ára volt

Magyarország 2004-es EU-csatlakozása első látásra új piacokat nyitott a Kunkipufogó előtt. A vámok és más kereskedelmi korlátok leépülése megkönnyítette az exportot, miközben az ország a külföldi működőtőke számára is még vonzóbbá vált. Az MNB adatai szerint 2004 és 2007 között évente átlagosan mintegy 4,5 milliárd euró működő tőke érkezett Magyarországra, nagyjából másfélszer annyi, mint a csatlakozást megelőző négy évben. A család abban bízott, hogy a vállalat az addigi hazai növekedés után már az egységes európai piacon is tovább tud terjeszkedni.

A nyitottabb piac azonban nemcsak lehetőséget, hanem erősebb versenyt is hozott.

A független autószervizekhez egyre több olcsó alkatrész érkezett Lengyelországból és a Távol-Keletről, a német partner pedig folyamatosan lefelé próbálta szorítani a beszerzési árakat. Közben a munkaerőpiac is megváltozott: a közeli megyeszékhelyen vezető európai autógyártó épített óriásgyárat, vele együtt pedig számos beszállító is érkezett a városba. Ennek híre elsőre bizakodással töltötte el Ferencet, hiszen új üzleti kapcsolatokat remélt, de hamar csalódnia kellett. Addig igen megbízhatónak és stabilnak mutatkozó dolgozói közül egyre többen kezdtek el felmondani, és nem csináltak titkot abból, hogy az új üzemekbe mennek dolgozni, ahol a másfélszeres fizetésen túl munkába járási és iskolakezdési támogatás, illetve üdülési csekk is része volt a juttatási csomagnak.

A cégvezető eddig úgy gondolt magára, mint aki megmentette a várost a munkanélküliség rémétől, a munkások viszont több mint tíz év távlatából már inkább előre tekintettek.

Ferencet letaglózták a változások: új versenytársak, nagyobb verseny a munkaerőpiacon, növekedő termelési költségek. Ekkor még nem sejtette, hogy hamarosan olyan események indulnak el Amerikában, amelyek Kiskunvár sorsát is érdemben befolyásolják.

2008. mindent megváltoztat

A Kunkipufogó nehezen, de átvészelte az EU-csatlakozás utáni éveket. Ferenc - a nemzetköziesedés jegyében - a cég nevét is megváltozatta, a Kunkipufogó Kft. BácsWeld Kft. néven kereste tovább a boldogulást. A munkavállalói létszám csökkent, az árrések szűkültek, ugyanakkor új beszállítói kapcsolatokat sikerült kialakítani. 2008-ra az árbevétel elérte a 2 milliárd forintot, az éves átlagos 4%-os profitráta pedig jelentős bevételt jelentett. A Horváth család pénzügyi megtakarításai ekkor 200 millió forint körül jártak. A vagyon ekkor már tudatosan diverzifikált volt: deviza, részvény, állampapír és ingatlan egyaránt szerepelt benne.

2008. szeptember 15-én azonban érdekes hírek jelentek meg a magyar gazdasági sajtóban: egy Lehman Brothers nevű amerikai befektetési bank csődöt jelentett. A világ akkori egyik legnagyobb befektetési bankjaként több mint 600 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezett. Ekkor Ferenc még nem sejtette, hogy ez csak a dominó első ledőlő eleme, és ezzel egy 5 évig tartó gazdasági és pénzügyi válság veszi kezdetét.

Ez az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb vállalati csődje volt, és brutálisan felgyorsította a globális pénzügyi válságot. A bankok egymásban sem bíztak, a hitelezés befagyott, a pénzügyi sokk pedig gyorsan átterjedt a reálgazdaságra. Magyarországot különösen érzékenyen érintette a válság, gyengült a forint, visszaesett a fogyasztás és romlott a vállalatok finanszírozási környezete.

A BácsWeld éppen egy új csarnok beruházási hiteléről tárgyalt, amellyel a megrendelésállomány kiszolgálását bővítette volna. A bank az aláírás előtt előbb látványosan halogatni kezdte a döntést, majd teljesen visszalépett. Közben a forint gyengülése, a devizahitelek terheinek növekedése, a lakossági fogyasztás visszaesése és a növekvő munkanélküliség egyre több családot és vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, magyar KKV-k sora került válságba. A KSH adatai szerint a 2009 és 2013 közötti időszakban közel 365 ezer vállalkozás szűnt meg az országban, a munkanélküliségi ráta pedig 2010 és 2012 között országos szinten megközelítette a 11%-ot.

A romló gazdasági környezet a BácsWeld megrendeléseit is visszavetette, ezért a beruházást el kellett halasztani. A cégnek ugyanakkor kevés adóssága volt, a korábban felhalmozott tartalékok pedig kellő mozgásteret adtak.

A hosszú éveken át tartó óvatos tőkefelhalmozás ekkor közvetlenül is hozzájárult a vállalat túléléséhez.

A Horváth család nem kényszerült arra, hogy nyomott áron eladja a céget vagy az eszközeit. Sőt, egy másik vállalat elhalasztott fejlesztése révén kedvező áron sikerült modern gépeket vásárolniuk, ezekkel növelni tudták a pontosságot és tovább tudtak lépni a magasabb hozzáadott értékű alkatrészek gyártása felé.

A válság egyszerre jelentett számukra veszteséget és olyan beruházási lehetőséget, amelyre békeidőben csak jóval drágábban nyílt volna módjuk.

Azok a vállalatok, amelyek átvészelték ezeket az éveket, kedvezőbb helyzetből indulhattak neki a következő növekedési ciklusnak. A BácsWeld ebben azért is előnyben volt, mert a korábbi években felhalmozott vagyon a cég mögé állítható tartalékot jelentett. Ferencék a magánbefektetéseikből is felszabadítottak tőkét a cég fejlesztésére, így a vagyon válság idején közvetlenül is hozzájárult a vállalkozás stabilitásához.

Eljött a várva várt növekedés ideje

A következő néhány év még inkább a stabilizálásról szólt, mint a növekedésről, de a cég úgy érkezett meg a 2010-es évek közepére, hogy közben megőrizte a termelőkapacitását és technológiailag is erősebb lett. Ekkorra ismét kedvezőbbé vált a gazdasági környezet, az európai autóipar fellendülése és a magyarországi gyártókapacitások bővülése pedig új megrendeléseket hozott. A BácsWeld több külföldi autóipari cég beszállítójává vált, az elsők között vettek részt a Növekedési Hitelprogramban, és bekapcsolódtak az EXIM Exportélénkítési Hitelprogramjába is. 2015-re az éves árbevétel meghaladta a 15 milliárd forintot. A család vagyona ismét gyorsabban gyarapodott, de ekkorra már jóval összetettebb formában, a vállalat üzletrésze mellett az ingatlanokból, a pénzügyi befektetésekből és a korábbi megtakarításokból álló magánvagyon is jelentős súlyt képviselt.

A növekedéssel azonban új probléma jelent meg, ugyanis egyre nehezebb lett megfelelő munkaerőt találni. A környék nagy ipari üzemei magasabb bérekkel szívták el a dolgozókat, a BácsWeldnél maradó dolgozók átlagéletkora pedig folyamatosan nőtt. A cég végül egy munkaerő-kölcsönzőn keresztül balkáni munkavállalókat is bevont, miközben tovább folytatta az automatizálást. Az operatív problémákat egyre professzionálisabb menedzsment kezelte, Ferenc figyelme pedig fokozatosan a tulajdonosi kérdések felé fordult.

De ki viszi tovább, amit a család felépített?

Ferenc ekkor már nemcsak a következő beruházáson gondolkodott. A cég értéke és a család magánvagyona is jelentősre nőtt, miközben a két gyermek egészen más életpályát választott, mint a szüleik. Endre és Flóra Budapesten épített saját karriert, és egyre kevésbé volt magától értetődő, hogy valamelyikük egyszer visszatér Kiskunvárra átvenni a vállalat irányítását. A korábbi évtizedekben Ferenc szinte minden döntése arról szólt, hogyan lehet növelni és megvédeni a céget; most először viszont az vált központi kérdéssé, hogyan lehet a felhalmozott tőkét tulajdonosi és családi szempontból is egyben tartani.

Egyre sürgetőbbé vált tehát a kérdés, hogyan lehet a több évtized alatt felépített vállalkozást és vagyont úgy továbbadni, hogy közben ne sérüljön az, amit a család létrehozott.

Márta javaslatára ezért egy családi vagyonkezelő létrehozásában kezdtek gondolkodni. A cél az volt, hogy a vállalat, az ingatlanok és a pénzügyi befektetések ne különálló vagyonelemek legyenek, hanem egységes rendszerben szolgálják a következő generációt. A történet ezzel új szakaszba ért, és a vagyon felépítésének kérdését fokozatosan felváltotta annak problémája, hogyan lehet megőrizni, működtetni és átadni azt.

A folytatás pedig egyre inkább Endrén és Flórán múlott, akiknek már azt kellett eldönteniük, milyen szerepet szánnak maguknak az évtizedek alatt felépített vagyon és a családi vállalkozás megőrzésében, továbbvitelében.

Cikksorozatunk második részében az elmúlt 40 év munkaerőpiaci változásait mutatjuk be részletesebben a Kunkipufogó Kft. - BácsWeld Kft. életén keresztül.

A cikksorozat megjelenését a Központi Statisztikai Hivatal támogatta.

Címlapkép és illusztrációk forrása: Portfolio - Borsi Judit

A Grafikonok AI segítségével készültek.