Kezdődik: így érkezik meg Magyarországra az ítéletidő, havas eső is jöhet - Radarképen a Charles névre keresztelt extrém csapadékzóna

Országszerte kiadós esőt és helyenként viharos szelet hoz a csütörtök éjjel érkező, Charles névre keresztelt csapadékzóna - közölte a HungaroMet. Pénteken a nap folyamán az esőzés északnyugat felől fokozatosan megszűnik, a hegyvidéki területeken azonban a lehűlés miatt átmenetileg havas eső is hullhat.

A napközbeni kisebb záporok után csütörtök este és éjszaka egy délnyugat felől érkező,

kiterjedt és intenzív csapadékzóna borítja be az országot.

Az éjszaka folyamán borult, párás időre és országos, jelentős mennyiségű esőre kell számítani, hajnalban pedig a déli tájakon egy-egy zivatar is kialakulhat. A HungaroMet radarképén jól látszik, ahogy megérkezik Charles és vele a jelentős csapadék megérkezik Magyarországra:

Péntek reggel még sokfelé várható csapadék, majd a délelőtti óráktól északnyugat felől fokozatosan eláll az eső, délutántól pedig a felhőzet is gyorsan felszakadozik. Estére mindenhol megszűnik a csapadék, ám előtte a

Kőszegi-hegységben, a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb csúcsain az esőt átmenetileg havas eső válthatja fel.

A front átvonulását erős, a hajnali óráktól több helyen viharossá fokozódó szél kíséri. A kezdetben déli irányú légmozgás csütörtök éjszakától a Dunántúlon, majd péntek napközben egyre keletebbre is északnyugatira, északira fordul. A szél péntek déltől kezd majd mérséklődni.

Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 14 fok között alakul, de északnyugaton és az északi hegyekben már hajnalban érezhető lesz a lehűlés. Pénteken a nappali csúcshőmérséklet 6 és 17 fok között várható. Az Alföldön a legmagasabb értékeket a reggeli, kora délelőtti órákban mérhetik, a szélfordulással ugyanis ezt követően oda is megérkezik a hidegebb levegő.

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