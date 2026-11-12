Kezdődik: így érkezik meg Magyarországra az ítéletidő, havas eső is jöhet - Radarképen a Charles névre keresztelt extrém csapadékzóna

A napközbeni kisebb záporok után csütörtök este és éjszaka egy délnyugat felől érkező,
kiterjedt és intenzív csapadékzóna borítja be az országot.
Az éjszaka folyamán borult, párás időre és országos, jelentős mennyiségű esőre kell számítani, hajnalban pedig a déli tájakon egy-egy zivatar is kialakulhat. A HungaroMet radarképén jól látszik, ahogy megérkezik Charles és vele a jelentős csapadék megérkezik Magyarországra:
Péntek reggel még sokfelé várható csapadék, majd a délelőtti óráktól északnyugat felől fokozatosan eláll az eső, délutántól pedig a felhőzet is gyorsan felszakadozik. Estére mindenhol megszűnik a csapadék, ám előtte a
Kőszegi-hegységben, a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb csúcsain az esőt átmenetileg havas eső válthatja fel.
A front átvonulását erős, a hajnali óráktól több helyen viharossá fokozódó szél kíséri. A kezdetben déli irányú légmozgás csütörtök éjszakától a Dunántúlon, majd péntek napközben egyre keletebbre is északnyugatira, északira fordul. A szél péntek déltől kezd majd mérséklődni.
Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 14 fok között alakul, de északnyugaton és az északi hegyekben már hajnalban érezhető lesz a lehűlés. Pénteken a nappali csúcshőmérséklet 6 és 17 fok között várható. Az Alföldön a legmagasabb értékeket a reggeli, kora délelőtti órákban mérhetik, a szélfordulással ugyanis ezt követően oda is megérkezik a hidegebb levegő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lezuhant egy Black Hawk katonai helikopter a NATO-tagállamban, egyelőre nem tudják, mi történt pontosan
A mentőegységek már megérkeztek a helyszínre.
Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
Nehéz időszakon megy keresztül a cég.
Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
A befektetők most mérlegelik a helyzetet.
Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
Egyre többen sürgetik a kamatemelési ciklus folytatását.
Trump embere bejelentette: újabb háromoldalú béketárgyalás jön az orosz-ukrán háborúról
Steve Witkoff amerikai különmegbízott jelentette be a hírt.
Történelmi áttörést értek el az agykutatók: új sejttípust fedeztek fel az emberi agyban
Kutatók elkészítették az agyunk egyik fontos részének térképét.
Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
Esett viszont a Mol és az OTP.
Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
Ismerős nevet mondott be.
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.