Kiderült: az olvasóink sem lógnak ki a halogatók sorából

Orvosi vizsgálatokat, munkahelyváltást és pénzügyi döntéseket is hajlamosak vagyunk későbbre tolni, sokszor még akkor is, ha már elégedetlenek vagyunk a helyzetünkkel. Az Erste és a Portfolio több mint háromezer kitöltővel készült felmérése szerint, minden második válaszadóra jellemző a halogatás, és az érintettek jelentős részét zavarja is, ha nem jut el a cselekvésig. A bizonytalanság és a megszokás kifejezetten erős visszatartó tényező a munkahelyi és szolgáltatói döntéseknél, miközben a kivárás költségei gyakran csak később, de látványosan jelentkeznek.

A magyarok egészségi állapota uniós összevetésben továbbra is kedvezőtlen, a munkahelyváltással sokan csak gondolatban foglalkoznak, a banki és más szolgáltatói kapcsolatokat pedig gyakran akkor sem cseréljük le, ha már elégedetlenek vagyunk. Bár ezek egészen különböző élethelyzetek, van bennük közös vonás: a változtatás lehetősége sokszor már felmerül, a döntés azonban elmarad, mert a jelenlegi helyzet még elfogadhatónak tűnik, az alternatíva előnyei pedig bizonytalanok.

Az Erste megbízásából készült, 3023 kitöltő részvételével zajló felmérésben* azt vizsgáltuk, mik azok a döntések, amelyeket a leginkább hajlamosak maguk előtt tolni az olvasóink, mi tartja vissza őket a változtatástól, és milyen különbségek figyelhetők meg az egyes területeken. A válaszadók 49,8 százaléka tartja magára jellemzőnek a halogatást, azoknak pedig, akik valószínűnek tartják, hogy egy szükséges változtatást későbbre halasztanának, 85,3 százalékát zavarja ez a helyzet.

Mi áll a halogatási toplista élén?

Az egészséggel kapcsolatos ügyek és vizsgálatok állnak az első helyen, ezeket a válaszadók 41,2 százaléka jelölte meg. A második helyre a munkahelyváltás és a karrierdöntések kerültek 32 százalékkal, de sokan tolják maguk előtt a háztartási, felújítási és pénzügyi teendőket is. A párkapcsolati, lakhatási és szolgáltatóváltási döntések szintén gyakran maradnak későbbre.

A legrégebb óta húzódó döntések között is az egészségügyi ügyek és a munkahelyváltás vezetnek.

Az egészségügyi vizsgálatok elhalasztása Magyarországon különösen érzékeny kérdés. Az Európai Bizottság és az OECD 2025-ös országjelentése szerint a születéskor várható élettartam 2024-ben 77 év volt, ami 4,7 évvel kevesebb az uniós átlagnál. A megelőzhető és a megfelelő ellátással kezelhető okok miatti halálozás is jóval magasabb az EU átlagánál. A felmérésből nem következik, hogy az országos egészségi mutatók a halogatással magyarázhatók,

egy vizsgálat vagy kezelés elhalasztásának azonban súlyos következményei lehetnek.

A lakhatással kapcsolatos döntéseknél a piaci környezet is szűkítheti a mozgásteret. A Deloitte 2025-ös nemzetközi ingatlanpiaci jelentése szerint Magyarországon 2024-ben ezer lakosra mindössze 1,39 elkészült lakás jutott, míg a vizsgált országok közül csak Bosznia-Hercegovinában volt alacsonyabb az építési intenzitás. Lengyelországban ugyanez az érték 5,33 volt. A magyar lakásépítések száma 2025-ben tovább csökkent, 2026 első kilenc hónapjában viszont a KSH már 31 százalékos növekedést mért, igaz, alacsony bázisról.

A lakásépítési intenzitás önmagában nem magyarázza a költözési vagy lakásvásárlási döntések elhalasztását, de a kínálat, az árak és a finanszírozási feltételek együttesen szűkíthetik a mozgásteret.

A bizonytalanság bénító, az információ egyszerre túl sok és túl kevés is

A fontos döntések elhalasztásának egyik leggyakoribb oka a bizonytalanság. A válaszadók 23,9 százaléka nem tudja, jobban járna-e a változtatással, de sokan tartanak a rossz döntéstől is, vagy egyszerűen még nem érzik elég rossznak a jelenlegi helyzetüket ahhoz, hogy lépjenek. A válaszadók nagyjából ötöde az információhiányt, hasonló arányuk pedig éppen a túlzott tájékozódást jelölte meg akadályként. A látszólag ellentétes okok mögött hasonló nehézség állhat:

ha nem világosak a döntési szempontok, az újabb információk csak növelik a mérlegelnivalót.



Egy állásnál a fizetés mellett a vezető, a terhelés és a rugalmasság, egy bankszámlánál a díjak mellett a digitális ügyintézés és az elérhető szolgáltatások is számíthatnak. A megszokott helyzet kockázatait ismerjük, az új lehetőség előnyeit viszont csak megbecsülni tudjuk.

Ami az elégedettek fejében is megfordul: lehetne jobb?

A munkahelyi eredmények jól mutatják az ellentmondást. A munkaviszonyban álló válaszadók 68,9 százaléka elégedett a munkahelyével, miközben a megkérdezett dolgozók fele valamilyen szinten már foglalkozik a váltással. A legtöbben egyelőre csak mérlegelik a lehetőségeket vagy időnként álláshirdetéseket böngésznek, aktívan jóval kevesebben keresnek munkát, és még kevesebben jutottak el a váltás folyamatáig.

Az elégedettség mértéke ugyanakkor sokat számít. Az inkább elégedett dolgozók fele is fontolgatja valamilyen szinten a váltást, a teljes mértékben elégedettek körében viszont mindössze 4,8 százalék ez az arány. A változtatást mérlegelők nagyjából harmadát az tartja vissza, hogy nem biztos benne, jobb lenne-e egy új munkahely, és hasonló arányban vannak azok is, akik még nem érzik elég rossznak a jelenlegi helyzetüket a lépéshez.

Mihók Krisztina, az Erste HR-vezetője szerint az álláshirdetések böngészése önmagában nem jelent távozási szándékot, sokan a piaci értékükre vagy a fejlődési lehetőségeikre kíváncsiak. „Egy új munkahely ritkán jobb minden szempontból a korábbinál. Éppen ezért érdemes először tisztázni, melyik két-három feltétel a legfontosabb számunkra, és miben tudunk kompromisszumot kötni. Az állásinterjú is kétoldalú beszélgetés, ahol a jelentkező ugyanúgy tájékozódhat a vezetőről, a csapatról vagy a munkaterhelésről” – hangsúlyozta.

A munkahelyváltási hajlandóság mellett a munkaviszonyok hosszát is érdemes megnézni. Az OECD 2025-ös adatai szerint Magyarországon a foglalkoztatottak átlagosan 9,58 éve dolgoznak jelenlegi munkáltatójuknál, Hollandiában 8,52 éve, az uniós átlag viszont ennél is magasabb, 10,61 év. Csupán a munkaviszony hossza nem árulja el, hogy ki miért marad, a felmérés viszont arra utal, hogy a változtatás mérlegelése és a tényleges lépés között nagy lehet a távolság.

Mihók Krisztina - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A munkahelyváltás ugyanakkor jóval több, mint bérkérdés. A változtatást fontolgatók 38,3 százaléka magasabb fizetést szeretne, 34 százalék viszont kevesebb stresszt, 25,7 százalék jobb vezetést vagy munkahelyi légkört említett. Az elhúzódó döntés ára így egy kihagyott szakmai lehetőség vagy a tartósan megterhelő munkakörnyezet is lehet. Mihók Krisztina szerint

a motivációvesztés hosszabb távon a kezdeményezőkészséget és a fejlődési kedvet is visszavetheti.

A tudatos karrierépítéshez ugyanakkor a munkavállalók saját kezdeményezésére is szükség van. A szakmai fejlődésért önállóan is sokat tehetünk, akár nyelvtanulással, új ismeretek megszerzésével vagy egy személyes érdeklődésünkhöz kapcsolódó terület alaposabb megismerésével. Mihók Krisztina szerint érdemes a vezetővel vagy a HR-rel is megosztani a terveinket, és közösen feltérképezni a további lehetőségeket, hiszen a szakmai előrelépés a jelenlegi munkahelyen is megvalósulhat, például egy új feladatkörben vagy szakterületen.

Az Ersténél egy friss belső összesítés szerint 335 munkatárs váltott munkakört, a nyitott pozíciók 21 százalékát pedig belső pályázókkal töltötték be. A bank karriertervező munkafüzettel, webinárokkal és a belső karrierutak bemutatásával is támogatja a szakmai továbblépést.

A mobilbank jól működik, de a számlacsomagunk nem biztos, hogy a legjobb

A megszokás a szolgáltatóváltásnál is fontos szerepet játszik. Sokan akkor sem váltanak, ha már elégedetlenek a jelenlegi szolgáltatójukkal. A kutatás a telekommunikációt, a biztosításokat, a banki és a közüzemi szolgáltatásokat vizsgálta részletesebben.

A telekommunikációban a leggyakoribb, hogy az elégedetlenség ellenére elmarad a váltás. A válaszadók 46,6 százalékával legalább alkalmanként megtörtént, hogy elégedetlen volt a szolgáltatójával, mégsem váltott. A banki szolgáltatásoknál ez az arány 37,9, a biztosításoknál 37,8, a közüzemeknél 31,4 százalék.

Az elégedettségi és a váltási válaszok összevetése még kifejezőbb eredményt hozott. A bankjukkal jelenleg elégedetlenek 31,5 százaléka a bankváltást jelölte meg a leginkább halogatott szolgáltatóváltásként, szemben az elégedettek 10,9 százalékával. A telekommunikációban is hasonló, több mint háromszoros különbség mutatkozik a két csoport között, és az összefüggés a biztosításoknál, valamint a közüzemi szolgáltatásoknál is megfigyelhető.

Azok közül, akikben már felmerült a szolgáltatóváltás gondolata, de végül mégsem léptek, 30,3 százalék a sok utánajárást jelölte meg akadályként, 27,9 százalék abban bizonytalan, hogy máshol valóban jobban járna-e, 17,7 százaléknak pedig az alternatívák összehasonlítása okoz nehézséget.

Bek-Balla László - fotó: Erste

A banki ügyfelek többsége mindeközben elégedett a jelenlegi szolgáltatójával. A válaszadók 79,5 százaléka pozitívan értékelte a bankját, ugyanakkor 75,7 százalékuk fejében már legalább futólag megfordult a váltás gondolata. A többségnél ez csak lehetőség maradt, de vannak, akik korábban komolyabban is foglalkoztak vele, és kisebb részük jelenleg is mérlegeli a változtatást.

Bek-Balla László, az Erste Napi Bankolás, Digitális ügyfélkapcsolatok és Tanácsadás Tribe vezetője szerint a pénzügyi döntéseknél különösen erős a megszokás. Ha a fizetés megérkezik, a bankkártya működik, a tranzakciók rendben teljesülnek, kevés ösztönzést érzünk arra, hogy felülvizsgáljuk a korábbi választásunkat. „Hajlamosak vagyunk a meglévő döntéseinket igazoló érveket keresni, és nehezebben vesszük észre azokat, amelyek változtatásra ösztönöznének. Pedig attól, hogy egy bankszámla néhány éve megfelelő választás volt, még érdemes időnként megvizsgálni, ma is az szolgálja-e legjobban az érdekeinket” – mondta.

Pénzt veszíthetünk azzal, ha nem nézünk körül

Ha valaki már nem az igényeihez illeszkedő számlacsomagot használ, felesleges banki költségeket fizethet, ha pedig jelentősebb összeget tart tartósan a folyószámláján a megtakarítási lehetőségek áttekintése nélkül, hozamtól eshet el. Bek-Balla László szerint az is gyakori, hogy az ügyfelek jövedelme időközben emelkedik, megtakarítási szokásaik azonban nem változnak.

A számlacsomag értékelésénél a díjak mellett az ügyintézésre fordított időt és a digitális lehetőségeket is érdemes figyelembe venni. Bek-Balla László arra is felhívta a figyelmet, hogy a számlanyitás és a teljes bankváltás két eltérő folyamat. Az Ersténél a feltételeknek megfelelő ügyfelek akár tíz perc alatt, teljesen online is nyithatnak számlát, a bankváltás azonban a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások miatt további ügyintézést igényelhet.

A pénzügyi döntések felülvizsgálatához nem feltétlenül kell azonnal bankot váltani.

Már az is hasznos első lépés, ha valaki áttekinti a jelenlegi számlacsomagját, a rendszeres díjait, a megtakarítási lehetőségeit és azt, hogy a napi pénzügyei mennyi időt vagy figyelmet igényelnek. Ebben egyre nagyobb szerepük lehet azoknak a digitális megoldásoknak, amelyek visszajelzést adnak a költési és megtakarítási szokásokról, és segítenek láthatóbbá tenni, hogy hol lenne érdemes változtatni.

Az Erste George FIT funkciója például megmutatja, hogyan viszonyulnak a havi kiadások a bevételekhez, és elegendőek-e a felhalmozott tartalékok. A Kerekítő a bankkártyás vásárlások összegének felfelé kerekítésével és a különbözet automatikus félretételével támogatja a rendszeres megtakarítást. Ezek a megoldások nem helyettesítik a tudatos pénzügyi döntést, de segíthetnek abban, hogy hamarabb észrevegyük, ha a korábbi szokásaink már nem illeszkednek a jelenlegi helyzetünkhöz.

Azzal is döntünk, ha nem döntünk

A változtatás gyakran azonnali költséggel és bizonytalansággal jár, miközben a maradás következményei csak később jelentkeznek. Egy kedvezőtlen számlacsomag, egy túlságosan megterhelő munkahely vagy egy elhalasztott vizsgálat kockázata más és más, de a halogatás mindhárom esetben járhat veszteséggel. A továbblépéshez ugyanakkor nem mindig kell nagy döntés, a változást egy beszélgetés a vezetővel, a banki díjak összehasonlítása vagy egy orvosi időpont lefoglalása is elindíthatja.

A megfontoltság indokolt, ám a további mérlegelés egy ponton túl már nem visz közelebb a jobb döntéshez.

A jelenlegi helyzetet is érdemes ugyanolyan tudatosan értékelni, mint az alternatívát, amelynek a kockázataitól tartunk. A halogatásnak pedig akkor is lehet ára, ha végül nem derül ki, hogy rosszul döntöttünk, elég hozzá az is, ha túl sokáig nem derül ki, járhattunk volna-e jobban.

További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ÁSZF-ben és a Hirdetményben találhatók. Részletek az erstesleszek.hu oldalon.

*A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készült. A kérdőívet 2026. október 2–19. között összesen 3023-an töltötték ki. Az egyes kérdésekre eltérő számú válasz érkezett, a több választ engedő kérdéseknél pedig a százalékos arányok összege meghaladhatja a 100 százalékot.

A cikk megjelenését az Erste támogatta.

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