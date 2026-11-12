Különleges égi jelenség közeleg: ekkor érkezik a látványos éjszakai műsor

A Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-vel megosztott közleménye alapján november közepén jöhet az év egyik legizgalmasabb csillaghullási eseménye.

Az elmondások szerint november 18-án a hajnali órákban éri el az aktivitása maximumát a Leonidák meteorraj, ezek produkálják az év leggyorsabb hullócsillagait. Kedvező időjárási körülmények esetén óránként 10-12 hullócsillagot is kiszúrhatnak azok, akik az eget kémlelik. Az érkező meteorraj különlegessége, hogy rendkívül gyorsan, másodpercenként 71 kilométeres sebességgel süvítenek keresztül a Föld légkörén, ezért

gyakran csak egy rövid villanásként észlelhető.

A Leonidák a 55P/Tempel–Tuttle üstökösből származik, ez 33 év alatt kerüli meg a Napot. Minden egyes napközeli állapotban porszemcséket bocsátanak ki magukból a Föld közelében, amik a légkörbe lépve láthatóvá válnak. A meteorraj radiánspontja – ahonnan a meteorok látszólag érkeznek – az Oroszlán csillagképben található, amely november 17-én 22 óra után kel fel a keleti égbolton. A raj aktivitási maximumát november 18-án 0 óra 45 perc körülre jelzik előre. Az éjszaka második felében a megfigyelést a 23 óra 15 perckor lenyugvó félhold fénye sem zavarja. Hajnali 5 órakor az Oroszlán csillagkép már mintegy 60 fokkal a látóhatár felett jár a délkeleti égbolton, így a szakemberek a hajnali órákat javasolják az észleléshez.

A csillagvizsgáló közleménye szerint nincs szükség távcsőre a jelenség megfigyeléséhez, ugyanakkor azt javasolják, hogy igyekezzen mindenki a városoktól távoli, kevésbé fényszennyezett helyet találni a csillaghullás követéséhez. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy november közepén már hideg van a hajnali órákban, ezért akik a megfigyelés mellett döntenek, azok meleg öltözettel készüljenek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 12. Történelmi áttörés az űrkutatásban: közelebb került az emberiség egyik legnagyobb rejtélyének megfejtése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images