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Különleges égi jelenség közeleg: ekkor érkezik a látványos éjszakai műsor
Gazdaság

Különleges égi jelenség közeleg: ekkor érkezik a látványos éjszakai műsor

MTI
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A Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-vel megosztott közleménye alapján november közepén jöhet az év egyik legizgalmasabb csillaghullási eseménye.

Az elmondások szerint november 18-án a hajnali órákban éri el az aktivitása maximumát a Leonidák meteorraj, ezek produkálják az év leggyorsabb hullócsillagait. Kedvező időjárási körülmények esetén óránként 10-12 hullócsillagot is kiszúrhatnak azok, akik az eget kémlelik. Az érkező meteorraj különlegessége, hogy rendkívül gyorsan, másodpercenként 71 kilométeres sebességgel süvítenek keresztül a Föld légkörén, ezért

gyakran csak egy rövid villanásként észlelhető.

A Leonidák a 55P/Tempel–Tuttle üstökösből származik, ez 33 év alatt kerüli meg a Napot. Minden egyes napközeli állapotban porszemcséket bocsátanak ki magukból a Föld közelében, amik a légkörbe lépve láthatóvá válnak. A meteorraj radiánspontja – ahonnan a meteorok látszólag érkeznek – az Oroszlán csillagképben található, amely november 17-én 22 óra után kel fel a keleti égbolton. A raj aktivitási maximumát november 18-án 0 óra 45 perc körülre jelzik előre. Az éjszaka második felében a megfigyelést a 23 óra 15 perckor lenyugvó félhold fénye sem zavarja. Hajnali 5 órakor az Oroszlán csillagkép már mintegy 60 fokkal a látóhatár felett jár a délkeleti égbolton, így a szakemberek a hajnali órákat javasolják az észleléshez.

A csillagvizsgáló közleménye szerint nincs szükség távcsőre a jelenség megfigyeléséhez, ugyanakkor azt javasolják, hogy igyekezzen mindenki a városoktól távoli, kevésbé fényszennyezett helyet találni a csillaghullás követéséhez. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy november közepén már hideg van a hajnali órákban, ezért akik a megfigyelés mellett döntenek, azok meleg öltözettel készüljenek.

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